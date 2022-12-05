«Копейка за смерть сына». Пермяки вспоминают погибших в клубе «Хромая лошадь»

К мемориалу родные погибших несли цветы и свечи. Фото: Анна Маркова

В Сквере уральских добровольцев 5 декабря людей больше чем обычно. Каждый год сюда приходят родные и близкие погибших в клубе «Хромая лошадь». Прошло 13 лет со дня трагедии, которая унесла жизни 156 человек.

- И снова мы здесь, каждый год в этом месте, сейчас постоим, а потом пойдем в кафе, посидим часик, поговорим и разойдемся, - говорит мама погибшего Романа Телегина.

Женщина пришла сюда с подругами и другими мамами погибших, потому что одной невыносимо больно. «А вместе немного легче», - говорят они.

- Прошло 13 лет, а все как вчера было: звонок в ночи и бегущая строка по телевизору, что произошло, - вспоминает мама Романа. – Ужас, боль, похороны. Внуку моему сейчас 14 лет, когда это случилось ему был год и четыре месяца, а сейчас он выше папы, который погиб. Несправедливо все это, ему всего 27 лет было. Мы продолжаем получать компенсации: 8 копеек в последний раз пришло, была и одна копейка. Это не мало, это унизительно и отказаться нельзя, закон не позволяет. И каждый раз, когда приходит это сообщение – это очередное напоминание, что сына нет, и вот тебе копейка за его смерть. Ком в горле.

Люди продолжают подходить к мемориалу. Одни приносят цветы, немного стоят, молчат и уходят. Другие зажигают лампадки, молятся, плачут и закрывают лица руками.

Летом прошлого года список погибших пополнился еще одной фамилией, умерла Ирина Банникова, которая работала там барменом. Сегодня у мемориала появился ее портрет. Ирина была прикована к постели 12 лет, также, как и еще одна тяжело пострадавшая Ирина Пекарская, которая умерла в 2020 году.

Во время пожара погибли 156 человек. Фото: Анна Маркова

Напомним, пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Владельцы клуба устроили грандиозную вечеринку, зале разместись более 300 человек. В честь праздника прямо в помещении запустили фейерверк, после этого потолок охватил огонь, начал плавиться пыльный пластик и повалил черный едкий дым.

Люди делали несколько глотков воздуха и падали без сознания. Окна заколочены, главный выход узкий, а аварийный завален хламом.

Все фигуранты уголовного дела уже давно на свободе. Бывший совладелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак получил самый большой срок. Он был осужден в 2013 году и провел в заключении восемь лет и девять месяцев. По приговору суда срок заключения должен быть девять лет и десять месяцев.

Исполнительный директор «Лошади» Светлана Ефремова получила 4 года колонии общего режима, арт-директор Олег Феткулов - 6 лет.

Пиротехника Сергея Дербенева осудили на 5 лет, его сына Игоря на 4 года 10 месяцев. Все - в колонии общего режима.

Пожарный инспектор Дмитрий Росляков - 5 лет колонии-поселения, хотя прокуратура просила для него срок в колонии общего режима. Его коллега Наталья Прокопьева - 4 года в колонии-поселения.

Все они вышли на свободу раньше срока по амнистии.

Бывший глава Госпожнадзора Прикамья Владимир Мухутдинов должен выплатить 70 тысяч рублей штрафа.

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