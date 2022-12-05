Участником «Клиники года-2022» стала Федеральная сеть офтальмологических клиник 3Z

Федеральная сеть офтальмологических клиник 3Z в 2014 году открыла в Перми свою клинику, которая стала вторым филиалом группы компаний 3Z. Сегодня 3Z - это хирургические клиники в Краснодаре, Москве, Ессентуках и Перми, а также 31 диагностический центр в 9 регионах Российской Федерации.

На юге 3Z работала с 2003 года - то есть к 2014 году уже была наработана определенная репутация, как среди пациентов, так и среди врачей. В клинику охотно шли работать успешные специалисты. Для Перми же бренд 3Z был абсолютно новым, поэтому была проделана большая работа формирования сплоченной медицинской и административной команды. На сегодняшний день персонал клиники насчитывает более 60 медицинских работников, все офтальмологи 3Z принимают пациентов только в клинике 3Z. В диагностических и хирургических отделениях 3Z работают кандидаты наук, врачи высшей категории с опытом в десятки тысяч операций. На то, чтобы собрать такую команду, ушли годы, но зато теперь уже пермские специалисты помогают при открытии новых филиалов сети в других городах.

Клиника в Перми с момента открытия отличалась новым качеством и набором услуг. Именно в клинике 3Z в Пермском крае пациентам впервые была предложена одна из самых современных технологий коррекции зрения - Femto Super LASIK. По сравнению с другими, более ранними технологиями, этот метод бережнее, точнее, подходит большему числу людей, имеет более легкий период восстановления. До настоящего момента клиника 3Z в Перми остается единственной, где можно сделать лазерную коррекцию зрения этим методом. Благодаря своим характеристикам Femto Super LASIK имеет высокую популярность, и на сегодняшний день в Перми офтальмохирурги выполнили уже более 9500 операций данного вида.

В 3Z проводят не только коррекцию зрения с помощью Femto Super LASIK, но используются другие популярные технологии. Даже для пациентов, у которых тонкая роговица и экстремальная близорукость (до -30.00 диоптрий) или дальнозоркость (до +15.00 диоптрий), с помощью имплантации факичных интраокулярных линз есть возможность вернуть зрение в Перми.

В 3Z пациентам Пермского края проводят лечение катаракты по принципу «хирургии одного дня». Этот принцип заключается в том, что пациент может быть прооперирован в день первичного обращения. Пройти диагностику и сдать необходимые предоперационные анализы можно также в клинике 3Z. Это стало возможным, в том числе, благодаря наличию банка хрусталиков. Сегодня он насчитывает более 30 видов искусственных хрусталиков, включая мультифокальные. Необходимости ложиться в стационар на несколько дней нет, тем более что современные технологии хирургии глаз не требуют долгой реабилитации. С 2014 года врачи 3Z в Перми выполнили более 24 000 операций по поводу катаракты.

Принцип «хирургии одного дня» очень удобен для пациентов, поэтому было принято решение распространить его на все виды операций. Сегодня любые хирургические вмешательства в 3Z проводятся за один день, даже самые сложные. Вершиной офтальмологии считаются операции на стекловидном теле и сетчатке - витреоретинальные. Они выполняются строго по показаниям и требуют не только высочайшего профессионализма хирурга, но и высокотехнологичного оборудования последнего поколения.

В 2017 году в Пермской клинике 3Z было открыто витреоретинальное отделение и впервые в Пермском крае стали применять в хирургии центральных разрывов сетчатки глаза обогащенную тромбоцитами собственную плазму крови пациента. Реакция отторжения в таком случае исключается, и применение этой методики показывает лучшие анатомические исходы при данной патологии в сравнении со стандартными подходами. Часто к витреоретинальному хирургу попадают люди, которые уже потеряли надежду видеть. За 5 лет работы этого отделения в клинике 3Z в Перми таких пациентов было уже более 1600.

Но любое хирургическое вмешательство начинается с диагностического обследования. И чем тщательнее оно будет, тем точнее определится диагноз и более прогнозируемым станет результат. Диагностическое обследование в 3Z состоит из порядка 12 исследований и длится около 3 часов. Чтобы офтальмология 3Z была не только высококлассной, но и доступной, диагностику в Пермском крае можно пройти в диагностических центах 3Z. Добраться до клиники, если пациенту показана операция, а возможности приехать самостоятельно нет, можно из всех диагностических центров на комфортабельных автобусах 3Z в сопровождении медицинской сестры совершенно бесплатно, и так же вернуться обратно.

Клиника 3Z заботится о пациентах, поэтому продумывает каждый шаг на пути к хорошему зрению и предлагает свои услуги на максимально удобных и выгодных условиях. Новшеством для пермских пациентов 3Z в этом году стало предложение комплексного пакета услуг - от диагностики глаз до размещения в гостинице - за фиксированную цену. Это помогает снять с пациента лишние заботы и организовать весь процесс избавления от плохого зрения комплексно. Каждый пациент заранее знает о полной стоимости хирургического лечения и не волнуется о скрытых доплатах. Специальные кастомизированные сервисные программы делают взаимодействие с 3Z комфортным и качественным.

Немаловажной частью постоянного роста компании является и общение бренда с аудиторией, адаптация к изменениям коммуникационной среды. В 2021 году клиника в Перми «переоделась» из классического «больничного» представления офтальмологии с изображением глаза на логотипе и названием «Три-З» в более современный и лаконичный 3Z.

За 9 лет офтальмохирурги 3Z в Перми провели более 55 000 операций. Чтобы получить такой результат, компания постоянно наращивала медицинскую экспертизу, постоянно обучая врачей. Это десятки профильных семинаров, конференций, выставок и конгрессов мирового уровня. Обновление и совершенствование парка оборудования касалось всех подразделений клиники. Сегодня 3Z имеет в своем арсенале самые современные модели диагностического и операционного оборудования.

ООО «Три-З». Лицензия № Л041-00110-26/00589165 от 3.02.2022 г. ОГРН 1032304158193.

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