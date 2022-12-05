Пермяк подумал, что убил жену, и покончил с собой на глазах у 8-летней дочери

Семья благополучная, на учетах нигде не состояла, муж и жена работали, никто не злоупотреблял спиртным Фото: Евгения ГУСЕВА

3 декабря днем в Кировском районе Перми в квартире многоэтажного дома произошла драма. Муж пришел домой выпивший с бутылкой. Супруга попыталась отобрать алкоголь, мужчина разозлился, взял нож и ударил любимую женщину в грудь. Подумав, что она умирает, глава семьи покончил с собой. По закону мы не можем описывать способ самоубийства, можем лишь сказать, что его тело нашли под окнами дома.

Самое ужасное в этой истории то, что все происходило на глазах 8 – летней девочки. Она вызвала скорую помощь. Маму, к счастью, в больнице успели спасти.

Семья благополучная, на учетах нигде не состояла, муж и жена работали, никто не злоупотреблял спиртным.

Такая же трагедия, где на глазах у ребенка убивают родного человека, произошла ровно 9 месяцев назад в Свердловском районе Перми. Муж застрелил жену, а потом покончил с собой. И все это кровавое действо происходило на глазах ребенка. Девочка осиротела. У нее есть старший брат, он оформил опеку над сестрой.

Что происходит с людьми? Добропорядочные семьянины стреляют, берут ножи, а страдают ни в чем не повинные дети.

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