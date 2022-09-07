Следователи закрыли дело в отношении пермяка, застрелившего жену на глазах дочери

Страшные события произошли в квартире пятиэтажки в ночь на 3 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Супруги Елена и Александр (все имена изменены, - Ред.) прожили вместе более 20 лет. У женщины Саша был вторым мужем, от первого брака у Лены есть сын.

У супругов родилась дочь, в которой оба родителя души не чаяли, да и с жены Александр пылинки сдувал. В семье царила любовь, понимание, доверие, был достаток, супруги работали в одной организации.

После инсульта стал выпивать и ревновать жену

За год до трагических событий 54-летний мужчина перенес инсульт, но встал на ноги и продолжал работать. А вот в голове у него что-то повернулось в сторону патологической ревности. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что в последние полгода каждый день после трудовой смены отец семейства «принимал на грудь». И в этом состоянии мужчине всегда казалось, что 49-летняя жена ему изменяет, не на работу ходит, а к любовнику.

На эти необоснованные обвинения честная жена сначала пыталась оправдываться, потом женщина махнула рукой: «Надоело, думай, что хочешь!»

«Я тебя застрелю!» - такие угрозы неоднократно слышала Елена от мужа. И ведь в квартире в сейфе хранилось оружие, Александр до болезни регулярно ездил на охоту. Почему женщина не принимала его угрозы всерьез, в полицию с заявлениями не обращалась, участковому не жаловалась? Возможно, была уверена, что это всего лишь бред пьяного человека.

Расправа на глазах ребенка

Страшные события произошли в квартире пятиэтажки в ночь на 3 марта. Супруги опять ругались. Александр настолько извел жену, что за пару дней до этого женщина сказала ему собирать вещи. И муж их собирал. Уже в прихожей супруги сцепились, Александр начал толкать жену, 12-летняя Катя открыла входную дверь, встала между родителями и просила папу уйти.

В руках главы семейства было оружие, он собирался унести ствол из квартиры вместе с остальными вещами. Но поднял оружие и выстрелил в любимую женщину, порохом обдало девочку. Ребенок видел, как мама упала. Девочка побежала к выходу, открыла дверь, стала звать на помощь, после спряталась в туалете.

Соседи, друзья супружеской пары, прибежали в квартиру и застали момент, когда мужчина в упор стрелял в сердце лежащей жены, добивая ее. И это опять все происходило на глазах девочки. Соседи бросились к ребенку, а убийца вышел из квартиры.

Задержать его не успели – мужчина покончил с собой.

Уголовное дело прекращено

- Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - сообщила следователь СО по Свердловскому району СУ СК РФ по Пермскому краю Дина Гордеева. - Но в ходе следствия статья была переквалифицирована на п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). В данном случае особая жестокость в том, что преступление совершено на глазах ребенка. Более того, женщина после первого не смертельного выстрела была жива, потерпевшая понимала, что муж производит выстрелы в нее, убивает на глазах дочери! Установлено, с кем общалась и переписывалась женщина. Все диалоги только с сыном, дочерью, подругами, коллегами. Т.е., действительно, имела место необоснованная ревность. Вынесено постановление о прекращении уголовного дела по факту смерти подозреваемого».

У маленькой потерпевшей, в момент осиротевшей, есть старший брат. У мужчины своя семья: жена, ребенок. Брат оформил опеку над сестренкой.

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