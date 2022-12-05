Амбулаторное лечение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав России в 2022 году предложил новый подход к повышению мотивации амбулаторного звена: определены около трех десятков параметров от раннего выявления злокачественных новообразований до охвата населения вакцинацией.

При достижении этих параметров медицинское учреждение получает дополнительную стимулирующую выплату, которая может достигать нескольких десятков миллионов рублей. Эксперты полагают, что результаты такого подхода могут быть заметны уже в ближайшие годы.

Напомним, амбулаторная медицинская помощь предусматривает проведение мероприятий по профилактике, диагностике и лечению заболеваний в здравпунктах, медико-санитарных частях промышленных предприятий, городских поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, женских консультациях, фельдшерско-акушерских пунктах, на дому, а также в дневных стационарах и стационарах на дому амбулаторно-поликлинических учреждений.

Амбулаторное звено три последних десятилетия переживает серьезные перемены: менялись способы его финансирования и подходы к управлению, предпринимались попытки поставить на рельсы эффективного менеджмента. При этом российская поликлиника осталась наследницей советской модели, тем ядром, вокруг которого строится национальная система оказания медицинской помощи.

В настоящее время значительная часть средств ОМС приходит в амбулаторное звено в рамках подушевого финансирования, когда на их объем в большей степени влияет количество и состав прикрепленного населения. При этом некоторые исследования и виды помощи могут тарифицироваться отдельно. Во многих поликлиниках увеличивается число высокотехнологичных медицинских услуг и помощи населению.

Расходы системы обязательного медицинского страхования за последние пять лет неуклонно растут, что дает возможность медучреждениям думать не о выживании, а решать другие более масштабные задачи. Многие руководители поликлиник говорят, что выделяемых средств для нормальной работы вполне достаточно.

Такой подход может решить общие проблемы для учреждений амбулаторной помощи - преодоление кадрового дефицита в амбулаторном звене, обеспечение финансовой мотивации как специалистов, оказывающих помощь, так и поликлиник в целом. Сегодня молодые специалисты, если и не уходят в частную медицину, то стараются попасть в стационары государственных клиник - работа в них традиционно считается в профессиональной среде более престижной и интересной.

Кроме того, возросший объем финансирования позволяет оказывать помощь пациентам частных клиник исключительно по полисам ОМС.

В работе недавнего круглого стола в Екатеринбурге приняли участие руководители медицинских организаций и региональных ТФОМС. Они пришли к выводу, что сегодня важно видеть пациента за всеми тарифами, стандартами и клиническими рекомендациями. В значительной степени от этого зависит уровень оказания амбулаторной помощи в условиях нынешней нестабильности, экономических и социальных рисков.

Многие регионы при поддержке федерального ФОМС ищут новую модель управления медицинскими организациями. Специалисты отрасли убеждены, что прозрачные механизмы финансирования здравоохранения позволят повысить качество работы поликлиник и доверие к ним пациентов.

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