Боевые курицы из Платошино: миф или реальность?

В 300-летней истории Перми есть много событий, которые делают город широко известным далеко за пределами региона. Фото: Pixabay

В 300-летней истории Перми есть много событий, которые делают город широко известным далеко за пределами региона. Сегодня многим известна птицефабрика «Платошинская» - некогда один из лидеров по производству яиц, мяса птицы и продуктов переработки.

Слышим – Платошино, думаем - Пермь

Продукция птицефабрики была популярна и узнаваема, ее очень часто связывали именно с Пермью. А как иначе, если село Платошино, в котором находится птицефабрика, располагается всего в 40 км от южной границы города. Многие пермяки долгие годы покупали в магазинах продукцию «Платошинской», и особо не задумывались в ее географическом местоположении: если Платошино, значит Пермь.

Кстати, есть и другая историческая связь между Платошино и Пермью: первые упоминания о них приходятся именно на 1723 год!

Сегодняшний разговор о Платошино возник не на пустом месте – эта пермская глубинка стала широко известна, как место появления такого понятия, как «боевая курица». В свое время жители поселка активно разводили эту живность в своих хозяйствах. Видимо, куриц было в таком количестве, что в пору было задуматься об их ином применении.

Давайте разберемся, откуда появились «боевые курицы» из Платошино и насколько стара идея о создании боевых животных в мировой истории.

От ветхозаветных боевых лисиц до собак-подрывников

Первое упоминание о применении в боевых действиях животных относился к глубине времен - XII веку до нашей эры. В одной из книг Ветхого Завета говорится, что судья-герой Самсон поймал 300 лисиц, связал их хвостами попарно, поджег им хвосты, а затем направил их на поля своих врагов филистимлян. Об успехе или неудаче той военной операции доподлинно ничего не известно, но эффект, похоже, был ошеломляющий.

Позже, уже в античные времена армии Рима и Карфагена использовали в своих целях боевых слонов. Они больше имели устрашающий характер на противников, чем реальный полезный эффект. Куда больше было пользы от боевых свиней. Это была своеобразная контрмера против слонов, которые, пугаясь их визга, теряли самообладание и становились плохо управляемыми.

В VII-IX веках Арабский халифат взял на свое вооружение верблюдов. Эти неприхотливые «корабли пустыни» оказались незаменимыми в дальних переходах, а об их смелости и преданности ходят настоящие легенды.

В ХХ веке жизнь требовала новых решений на поле боя. В годы Второй мировой войны ученые в США задумались о применении в боевых целях летучих мышей, которых предполагалось снаряжать мини-бомбами, а затем сбрасывать бомбардировщиками в самораспаковывающихся контейнерах. Эта идея не получила реального воплощения. Летучие мыши вновь заставили вспомнить о себе в 2019 году. Наверное, еще не забыли историю появления коронавируса?

А вот использование противотанковых собак имеет подтверждение. Во Время Великой Отечественной войны в СССР существовало несколько школ по их подготовке. С помощью боевых собак-подрывников было уничтожено более 300 танков противника.

В годы войны активно использовались обычные голуби. После небольшой тренировки они доставляли корреспонденцию, использовались аэрофотосъемкой. Пожалуй, самыми известными боевыми животными являются лошади, их используют армии мира и в наши дни.

Боевые курицы из Платошино

Еще дальше изобретательская мысль пошла у жителя села Платошино. Этот невероятный по своему сюжету рассказ поведал несколько лет назад портал «Альтернативная история».

Правда это или быль, но в начале 1930-х годов в Платошино проживал селе сельский учитель с говоящей о многом «куриной» фамилией - Иван Степанович Кынкурогов. В переводе с языка коми она обозначала «замерзшая курица». Этот человек был настоящим самородком, многие идеи из него били неиссякаемым фонтаном.

Будучи учителем, он обладал нестандартным и пытливым умом, любил докапываться до сути вопроса, а затем искал пути воплощения своих идей. Скорее всего, Иван Степанович, как и мы с вами, докопался до информации о боевых животных. Его взор не находил рядом с собой верблюдов и слонов, а вот кур было хоть отбавляй.

В один из вечеров он отвлекся от тетрадок своих учеников, перед ним раскрылась необычная картина – бегающие курицы с прикрепленными к ним минами.

Отбросив все дела, он занялся расчетами, чертил и рисовал свои задумки на бумаге. Через некоторое время Иван Степанович подготовил аргументированное письмо к руководству Красной армии. Он сообщал, что ему «удалось добиться значительных успехов в дрессировке домашних кур. Куры слушались команд — вставали, садились, двигались в указанном направлении и при этом легко переносили груз весом до фунта (почти полкилограмма) на расстояние свыше полукилометра». При этом, он особо отмечал дешевизну и простоту содержания этой домашней птицы.

К всеобщему удивлению, письмо сельского учителя из Платошино легло на стол наркома обороны Климента Ворошилова, который наложил резолюцию об изучении полученного предложения. Дальнейшие события начали развиваться с необычайной быстротой. В Платошино вместе с группой военных прибыли специалисты по птицеводству из ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина). Спецбригада приступила к изучению вопроса уже на месте.

Несмотря на то, что выводы Ивана Кынкурогова оказались очень приукрашенными, было принято решение остаться в Платошино и приступить к исследовательским работам. Тем не менее, за их основу были взяты идеи Ивана Степановича.

От идеи к реализации

Спросите, что удалось сделать? Можно ответить одним словом – многое!

Много споров возникло, куда прикреплять заряд. Сначала была идея закреплять их на спине курицы, но идею пришлось отбросить из-за того, что курица, почувствовав вес, тут же садилась в ожидании активных действий петуха. Мало того, такое размещение взрывного устройства «демаскировало птицу как самоходную мину».

В итоге пришли к выводу, что заряд должен размещаться в задней части курицы, между лонных костей. Для тренировки вестибулярного аппарата рекомендовалось подвешивать груз к задней части курицы перед вечерним загоном в курятник. Сперва курицы падали с насеста, но за 3-4 дня привыкли.

Для подрыва заряда первоначально предполагалось использовать капсюли-детонаторы с открытым запальным шнуром, но сильный запах, дым и высокая температура в районе подхвостья приводили кур в панику. В итоге решили использовать взрыватели с замедлением подрыва и приступить к производству опытной партии изделий. В конструкцию взрывателя дополнительно вошли свинцовая пластина и проволочный резак. После выдергивания чеки время срабатывания составляло от 3-7 минут при температуре воздуха не ниже +15 градусов.

Теперь встал следующий вопрос, связанный использованием куриц при низких температурах воздуха, так при холоде они легко простужались. Новая задача состояла в выведении морозостойких гибридов. Теоретически боевых куриц предполагали использовать в месте скопления наступающих солдат противника. Также несушки могли нанести большой урон живой силе при атаке «лавой».

Все разработки велись в Платошино до 1937 года. После приезда в Прикамье специальной комиссии практические учения на «поле боя» провалились. Это время совпало с периодом репрессий, поиском врагов народа. Работы по подготовке боевых куриц свернули, а личный состав отозвали в Москву. На многих участников проекта завели уголовные дела от мошенничества до подготовки к организации терактов против советской власти.

Иван Степанович Кынкурогов также попал под волну репрессий и был арестован. На этом его следы теряются…Так и закончилась история по созданию боевых куриц в Платошино. После этого платошинские курочки вновь вернулись к своему изначальному, мирному предназначению.

Были ли «боевые куры» на самом деле?

Как сообщают наши коллеги из портала «В курсе. ру», на самом деле, описанная выше история, продукт творчества трех пермяков — Игоря Гиндиса, Юрия Данилова и Михаила Турбовского. В начале 2000-х годов они придумали эту захватывающую историю в жанре псевдодокументалистики. Основой послужил эпизод со свадьбы их общих знакомых — молодожены в шутку поехали возлагать цветы к скульптуре курицы у птицефабрики «Калининская».

Затем история обросла новыми подробностями и была записана и опубликована Даниловым на несуществующем ныне сайте под заголовком: «Боевые куры Сталина». Она многократно кочевала по разным сайтам и форумам, вызывала бурные дискуссии и споры. По прошествии двадцати лет про нее все, конечно, забыли.

Реанимировала эту историю общая подруга трех наших пермских креаторов — Наталья Аксентьева, которая пару дней назад разбирала старые фото с осенней прогулки по селу Платошино и увидела метровый стенд с названием «Куры-бомбы». Залившись безудержным смехом, Наталья поделилась фотографиями стенда с журналистами.

Фото: Наталья Аксентьева

Заместитель главы Пермского округа Алексей Норицин прокомментировал изданию ситуацию с его установкой так:

— Не так важно, была ли история на самом деле, как то, нравится ли она жителям и гостям округа. Поэтому стенд с прекрасной историей и существует.

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