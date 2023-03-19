«Бросили умирать на улице». В Кировской области зверски убили 25-летнего участника СВО

Убитый Даниил Разумов. Фото: группа Памяти павших, во имя живых/ОК

Чудовищное преступление произошло в начале марта в маленьком поселке Кинкур, что в Кировской области. Преступники учинили жестокую расправу над 25-летним участником СВО Даниилом Разумовым, который во время своего отпуска приехал в родные края.

О том, как развивались жестокие события, «Комсомолке» рассказала знакомая семьи Данила. Она выросла вместе с его родителями и до сих пор с ними общается.

Взял в жены с двумя детьми

Разумовы десять лет назад переехали из поселка Кинкур в Нижний Новгород. В семье Эдуарда и Натальи росли двое сыновей. Чтобы дать больше возможностей детям, родители уехали в большой город.

Младший сын Даниил был очень привязан к малой родине. Здесь у него остались бабушка, тетя, много друзей. Он часто приезжал повидаться с ними.

Там и познакомился со своей будущей женой Натальей. Девушка работала официанткой в кафе «Усадьба» на трассе. Местные говорят, в нем часто любили собираться бандиты, приставали и издевались над ней.

Даниил, видя все это, не остался в стороне, забрал Наташу с двумя ее детьми в Нижний Новгород. В прошлом году они официально поженились.

- Даже судя по этому поступку, можно понять, каким справедливым, добрым, честным, ответственным был Даня, - говорит знакомая семьи Татьяна Б. - Не каждый в 25 лет возьмет в жены женщину с двумя детьми. А он взял и перевез их к себе.

Пошел добровольцем, чтобы защищать родину

В октябре 2022 года Данил ушел добровольцем на специальную военную операцию. Наталья осталась с детьми.

- Он как настоящий мужчина не мог остаться в стороне, пошел защищать родину, - рассказывает Татьяна.

Спустя полгода, 27 февраля, Даниил пришел с СВО в отпуск, а 11-го марта должен был быть уже в части.

- Придя домой 4 марта, Даня заметил, что из дома исчезли все деньги, а вместе с ними - и супруга Наталья, - рассказывает Татьяна. – Узнав, что она уехала в Кинкур, поехал за ней. Приехал в дом к бабушке. Вечером жена ему позвонила и попросила, чтобы он пришел на улицу Лесную, где проживала его подруга. Он взял такси и приехал на этот адрес, зашел в дом, Наталья была там. Они начали разговаривать, но внезапно ворвались сначала четверо человек, а потом еще двое. Они избили Даню до полусмерти, потом бросили в машину и возили так несколько часов. Когда Даня не пришел в сознание, доехали до пункта скорой помощи и бросили его там.

Умер, не приходя в сознание

Даниил Разумов находился в коме, травмы были такими, что его с трудом можно было узнать.

- У парня вся спина была содрана, - вспоминает Татьяна. - В голове огромная дыра, да и сама голова была огромных размеров. Он умер, не приходя в сознание спустя двое суток.

По словам местных жителей, они знают, кто совершил эти зверства с молодым парнем. Они держат в страхе поселок, в котором живут четыре тысячи человек.

- После того, как я в социальных сетях попросила откликнуться людей, которые пострадали от их рук, вы не представляете, сколько человек мне написали и позвонили. Я и представить себе не могла, что поселок, в котором я родилась и много лет жила, куда я каждое лето отправляю отдыхать своих детей, превратился в этот ужас.

По словам Татьяны, которая называет имена и фамилии участников банды, – все шесть человек приезжие из Нижегородской области, они не местные. Перебрались в Кинкур и прикрывались деятельностью под видом строительства домов. После трагедии с Даниилом все они скрылись.

Дело взял на контроль глава СКР

Родственники убитого Даниила написали заявления в правоохранительные органы. Его мама рассказала, что заявление в прокуратуру у нее брали с неохотой, тогда они поняли, что делу нужно придать огласку и написали письмо в СКР России на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

Уже 10 марта кировские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти Даниила Разумова по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

- 5 марта в одной из квартир в поселке Кикнур между ранее знакомыми молодыми людьми произошел конфликт, - сообщает СКР по Кировской области. - 33-летний подозреваемый нанес руками и ногами удары 25-летнему потерпевшему. С травмами последний был госпитализирован. Несмотря на помощь медиков, он от полученных травм скончался. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Татьяна уверена, что после случившегося с Даниилом Разумовым жители поселка пойдут с заявлениями в правоохранительные органы, чтобы рассказать о преступлениях, которые совершала банда, а если преступники останутся на свободе, их разбои продолжатся.

Деньги на адвоката

Близкие Даниила рассказали, что объявили сбор средств на адвоката для родных погибшего.

- Мы хотим, чтобы наказание получили все, кто участвовал в убийстве Дани. Адвоката мы уже нашли, на днях он должен назвать сумму, которую воьмет за услуги. Со всеми расходами мы ориентируемся на 360 тысяч рублей, - рассказывают друзья убитого военнослужащего.

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