Родственники умершего от ковида пермяка отсудили у больницы 500 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

Пожилой житель Перми дважды переболел новой коронавирусной инфекцией. Четыре раза его госпитализировали в ковидное отделение. И в апреле 2021 года он скончался в реанимации Верещагинской больницы.

Как сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Кировского райсуда Перми, сын и дочь умершего мужчины обратились в суд с иском к МСЧ №1 Перми и Верещагинской больнице. Они требовали взыскать моральный вред в размере одного миллиона рублей за то, что медуслуги их отцу оказали несвоевременно и ненадлежащего качества.

Представители больниц с этим требованием не согласились, пояснив, что медицинская помощь была оказана вовремя и в ухудшении состояния больного они не виноваты.

Тем не менее, пермское краевое бюро судебно-медицинских экспертиз установило, что больницы допустили дефекты при оказании помощи больному во время амбулаторного и стационарного лечения. Правда, они не привели к ухудшению его состояния здоровья и не находятся в причинно-следственной связи с наступлением в дальнейшем смерти пациента. В итоге эксперты сделали выводы, что причиной смерти стало осложнение после перенесенного ковида – у мужчины были хронические патологии.

Суд сделал свои выводы: больницы отсутствие вины в причинении морального вреда родственником в связи с ненадлежащим оказанием помощи пациенту не доказали. И присудил взыскать детям умершего мужчины – 300 тысяч рублей с Верещагинской больницы (по 150 тысяч рублей каждому), 200 тысяч рублей с МСЧ №1 (по 100 тысяч рублей каждому).

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