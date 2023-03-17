Прокурор Перми Егор Шмырин рассказал о расселении дома на Куйбышева, 143, гололеде и домашнем насилии

Прокурор города Перми, старший советник юстиции Егор Шмырин на радио «Комсомольская правда». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нередко прокуратура является последним оплотом защиты прав граждан. Поэтому в разговоре на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) с прокурором Перми, старшим советником юстиции Егором Шмыриным речь шла о том, какую надзорную деятельность ведет городская прокуратура.

Только за 2022 год в городскую и районные прокуратуры Перми поступило более 28 тысяч жалоб. Основные причины, по которым пермяки обращаются в прокуратуру, это нарушение социальных прав граждан, несогласие с действиями сотрудников правоохранительных органов и жалобы на нарушения в сфере ЖКХ. И вот что прокурор Егор Шмырин рассказал об этом:

О расселении аварийного жилья

- Объем аварийного фонда накапливается из года в год, а темпы его расселения оставляют желать лучшего. Две недели назад в Перми экстренно начали расселять дом на улице Куйбышева 143. Проблемы здесь постепенно накапливались, катализатором ЧС стали погодные условия, но основной причиной сложившейся ситуации стало длительное ненадлежащее содержание дома. Места общего пользования и внутренние помещения дома на Куйбышева 143 удручают. Куда были потрачены деньги, заплаченные жителями дома на управление, предстоит сейчас разобраться районной прокуратуре, которая проводит проверку.

В сложившейся ситуации необходимо было решать два вопроса: первый – финансовый. Жилые помещения должны быть выкуплены у жителей, имеющих право на квадратные метры в этом доме, по справедливой выкупной цене. Второй вопрос – это обеспечение безопасности проживающих граждан.

Добавлю, что в ходе расселения прокуратуре пришлось вести серьезную разъяснительную работу с гражданами и объяснять, что это не захват здания и не желание получить дом и участок под ним в муниципальную собственность, а забота об их же безопасности.

О работе ЖКХ

В общей структуре жалоб в органы прокуратуры большое количество занимают жалобы граждан, касающихся соблюдения их жилищных прав и работы коммунального хозяйства.

- В основном пермяки жалуются на ненадлежащее содержание общедомового имущества, работу управляющих компании или ТСЖ. Еще один блок жалоб касается оплаты ненадлежащего качества коммунальных услуг и высокого размера оплаты за них. В итоге по таким жалобам меры прокурорского реагирования принимаются как в отношении управляющих компаний, так и в отношении ресурсоснабжающих организаций.

О снеге и гололеде

Также много жалоб этой зимой было на благоустройство и содержание улично-дорожной сети: накаты, колейность, складирование снега на тротуарах и в карманах. Нередко это приводило к травмированию граждан. К тому же, мы сами ходим по улицам и мониторим социальные сети и средства массовой информации и пытаемся участвовать в решении этих проблем мерами прокурорского реагирования.

О домашнем насилии

Домашнее насилие - это распространенное явление, которому чаще всего подвержены дети и женщины. Роль органов прокуратуры в профилактике этих явлений сводится к надзору за соблюдением законов всеми органами системы субъектов профилактики. В необходимых случаях проводим проверку соблюдения причин и условий, которые способствовали совершению преступления. Если с семьей должна была проводиться профилактическая работа, или семья должна была находиться на профилактическом учете, то всегда дается оценка тому, насколько полный комплекс мер был к ней принимаем.

О защите прав несовершеннолетних

- К соблюдению прав несовершеннолетних органы прокуратуры подходят комплексно: в том числе, оценивается соблюдения их прав на получение образования и специальную защиту. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья, а также правам детей-сирот. Многие из них имеют право на получение жилья за счет государства. К сожалению, темпы обеспечения детей-сирот жильем отстают от реальных потребностей. И органы прокуратуры ведут последовательную работу по понуждению органов власти и местного самоуправления по обеспечению детей-сирот необходимыми жилыми помещениями. В прошлом году в Перми были восстановлены жилищные права свыше сорока детей-сирот.

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