Колл-центр.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 20 февраля 2023 года в Перми по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина начал работу Центр поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Единый номер телефона Центр поддержки участников спецоперации и членов их семей в Перми
Для обращений жителей Перми в Центр поддержки участников спецоперации и членов их семей организован колл-центр с единым номером телефона 217-33-70.
Обратиться за помощью или получить необходимую информацию могут контрактники, мобилизованные, добровольцы и члены их семей. Вопросы могут быть различной тематики - от оказания медицинской помощи до получения социальных выплат и льгот.
Центры поддержки организованы при администрациях всех районов Перми. Голосовой помощник переадресовывает в тот или иной район по месту жительства обратившегося в колл-центр.
Время работы единого номера телефона Центра поддержки участников спецоперации и членов их семей в Перми
По единому телефону колл-центра в Перми можно обращаться:
- понедельник - четверг – с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
- пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Каждое поступившее обращение требует проработки, адресной помощи и организации межведомственного взаимодействия с краевыми органами власти. Все разговоры записываются.
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