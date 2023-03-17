Колл-центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 февраля 2023 года в Перми по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина начал работу Центр поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Единый номер телефона Центр поддержки участников спецоперации и членов их семей в Перми

Для обращений жителей Перми в Центр поддержки участников спецоперации и членов их семей организован колл-центр с единым номером телефона 217-33-70.

Обратиться за помощью или получить необходимую информацию могут контрактники, мобилизованные, добровольцы и члены их семей. Вопросы могут быть различной тематики - от оказания медицинской помощи до получения социальных выплат и льгот.

Центры поддержки организованы при администрациях всех районов Перми. Голосовой помощник переадресовывает в тот или иной район по месту жительства обратившегося в колл-центр.

Время работы единого номера телефона Центра поддержки участников спецоперации и членов их семей в Перми

По единому телефону колл-центра в Перми можно обращаться:

- понедельник - четверг – с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

- пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00

Каждое поступившее обращение требует проработки, адресной помощи и организации межведомственного взаимодействия с краевыми органами власти. Все разговоры записываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Получившие ранения участники спецоперации из Прикамья смогут заняться адаптивным спортом

Физическая культура и спорт должны стать одним из эффективных способов реабилитации (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru