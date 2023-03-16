Получившие ранения участники спецоперации из Прикамья смогут заняться адаптивным спортом

Фото: ТК «Звезда» / tvzvezda.ru

На состоявшемся 14 марта совещании в Паралимпийском комитете России (ПКР) приняли решение привлекать участников спецоперации на Украине, получивших травмы и увечья, к занятиям адаптивной физической культурой и спортом.

В ПКР считают, что такие занятия являются одним из эффективных способов реабилитации. Сейчас в сфере адаптивной физкультуры и спорта работают лучшие отечественные специалисты, которые применяют современные методики.

Ранее президент ПКР Павел Рожков отмечал, что некоторые из участников спецоперации уже успешно выступают на различных соревнованиях под эгидой комитета.

«Если кому-то будет необходима консультация в выборе спортивной секции и вида спорта, то всегда можно обращаться в Паралимпийский комитет, где обязательно помогут», - говорит Павел Рожков.

В прошлом году на территории филиала военного госпиталя им. Бурденко в Феодосии состоялись мастер-классы, в ходе которых профессиональные спортсмены на специально оборудованных площадках познакомили находящихся на лечении военнослужащих с паралимпийскими видами спорта - велоспортом, фехтованием, следж-хоккеем, волейболом сидя, стрельбой из лука и пулевой стрельбой.

Возможность заниматься реабилитацией и адаптивной физкультурой может появиться и в Пермском крае.

«Если среди ваших знакомых есть участники спецоперации, получившие ранения и травмы, просим дать им знать о краевой Федерации спорта лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) и регионального отделения Паралимпийского комитета России. В ближайшее время мы предоставим всю необходимую контактную информацию», - отмечают в краевой федерации федерации.

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