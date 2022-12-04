Умер известный пермский герпетолог Олег Рицков

Олег Рицков был уникальным человеком и ученым. Фото: личный архив Олега Рицкова.

В Перми не стало одного из самых талантливых террариумистов, основателя лаборатории герпетологии «Клуба по содержанию и разведению экзотических животных» Олега Рицкова.

Олег Евгеньевич занимался разработкой методов разведения редких и исчезающих видов в неволе. Его лаборатория единственная в Перми и уникальная для всей страны. Некоторые виды змей есть только в ней. Его ученики Екатерина Сысолина, Иван Кропачев, Максим Булдаков и близкие люди Светлана Гоменюк и Елена Смородина рассказали «КП», что оставил после себя учитель и каким невероятным человеком он был.

В его коллекции полторы сотни рептилий. Фото: личный архив Олега Рицкова.

Страсть к змеям появилась с детства

Свою первую змею по его рассказам, Олег Рицков поймал, когда был на Кавказе, ему тогда было лет 5. Как бы это смешно не звучало, он ходил за пазухой с ужиком и пугал свою маму и девочек.

После армии Олег Рицков пошел учится в Пермский университет на биолога. Во время учебы и после нее принял участие в 10 экспедициях по странам СНГ и России. Но больше всего любил Туркмению, там работал в научном отделе Копетдагского заповедника и занимался герпетологией: ловил, изучал змей и разводил их в неволе.

В 28 лет он приехал обратно в родную Пермь и устроился на работу в зоопарк. Работал с ящерицами, крокодилами, черепахами, но потом понял, что работа со змеями для него гораздо интереснее.

Такой коллекции нет в стране больше ни у кого. Фото: личный архив Олега Рицкова.

В его коллекции есть чрезвычайно редкие особи

Коллекция Олега Евгеньевича поистине уникальна. Одним из самых ценных видов рептилий является Boa constrictor ortonii - чрезвычайно редко встречающийся в неволе, на данный момент вид запрещен к отлову в связи с уничтожением мест обитания в Перу. Также в коллекции содержится и другие интересные и редкие виды животных, беспозвоночных 18 видов, рептилии 59 видов и земноводных 10 видов. В коллекции сейчас более 150 особей.

Рицков не раз был укушен своими подопечными, на руках осталось множество следов, а еще на щеке. Около губ был шрам, который оставила среднеазиатская кобра, которая чуть не отправила герпетолога на тот свет. Тогда он пережил клиническую смерть. Биолог говорил: «Все змеи опасны, когда хотят есть».Олег Евгеньевич не раз попадал в реанимацию, в пермском отделении токсикологии он хорошо известен, его госпитализировали туда более пяти раз. За свою жизнь он испытал на себе на себе более 15 видов ядов.

Его подопечные не раз нападали на него. Фото: личный архив Олега Рицкова.

Он жил своей лабораторией

- Олег Евгеньевич был потрясающий, производил неизгладимое впечатление, - говорит ученица Рицкова Екатерина Сысолина, - Его много кто знал из специалистов герпетологов, так и обычных террариумистов не только из России, но и других стран. Он жил своей лабораторией, если и оставлял ее, то только когда точно был уверен, что за ней присмотрят так как надо.

Его ученики говорят, что он учил их и всех, кто был в лаборатории ответственности за то, за что взялся и за животных, которых завел. Он не терпел людей, которые заводили животных как игрушки. Учил своим примером порядочности и взаимовыручке. Для него не было глупых вопросов, он всегда мог объяснить все легко и доходчиво.

Есть в коллекции и очень редкие экземпляры. Фото: личный архив Олега Рицкова.

Мечтал приумножить свою коллекцию

Лаборатория для Рицкова была делом всей его жизни, он мечтал приумножить ее, а еще купить домик в деревне и завести собаку породы корги. Он очень любил путешествовать, хотел побывать во Вьетнаме, Идонезии, Гоа. Еще раз вернуться в свою любимую Туркмению.

- У него было много стремлений было именно профессиональных, и он добивался своих целей, - говорит Максим Булдаков - На данный момент мы пытаемся сохранить его вклад в мировую герпетофауну и увеличить коллекцию экзотариума. Много проектов было по разведению и реинтродукции краснокнижных видов рептилий и амфибий России. Мы надеемся, что нам удастся получить несколько грантов по реинтродукции ушастой и вертихвостой круглоголовки.

Рицков посвятил своему делу всю жизнь.

Проводил экскурсии для студентов и школьников

До того, как началась пандемия коронавируса в разных ТОСах Свердловского района проходили бесплатные выставки для жителей микрорайона. Регулярно на углубленные экскурсии приходят студенты биологи с ПГНИУ. Приезжают специалисты из разных городов и зоопарков по обмену опытом и сотрудничеству. Так же были экскурсии для школьников и детсадовцев.

- Мы бы и в дальнейшем хотели бы проводить такие мероприятия, если нас не попросит освободить помещение по адресу: улица Льва Шатрова 34, администрация Свердловского района, - говорят его ученики Рицкова. - Аренда бесплатная, но договор годовой, и каждый год его нужно перезаключать. Всегда есть риск что его не продлят.

Вкладывал душу в свое дело

Кто был знаком с Олегом Рицковым, говорят, что он вызывал самые теплые чувства, или острое сопротивление, но равнодушным никого не оставлял.

- Был очень харизматичным, ярким, жизнь любил во всех проявлениях, - рассказывают его близкие. - И до самого конца жизни не потерял искреннего любопытства к миру, не закостенел. Очень любил рыбалку. Был очарован природой Предуралья.В жизни он мог показаться легкомысленным, но в своем деле не терпел пренебрежения. Упорно трудился, вкладывал душу, жил своим делом. Вызывает восхищение, что человек за столько лет непрерывного труда не выгорел и продолжал любить свое дело.

От первого брака у Рицкова есть дочь Анастасия, от второго сын Григорий. Недавно он стал дедушкой, чем очень гордился, но внука увидеть не успел.

Олегу Рицкову был 61 год.

Год боролся с болезнью

Заболел Олег Евгеньевич в конце 2021. В мае 2022 экстренно лег в больницу, где поставили диагноз. В июне его выписали, он проходил обследования, постоянно сдавал анализы. Здоровье то улучшалось, то ухудшалось. Последнее пару месяцев было все хуже. Он думал, что справится, но не случилось.Ему был всего 61 год.

- Укусы ядовитых змей конечно не проходят бесследно, - говорят ученики. - Но повлияло ли это как-то на болезнь, нельзя точно сказать.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким и ученикам Олега Евгеньевича Рицкова.

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