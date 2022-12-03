«Не стало нашего Сан Саныча». В Перми в возрасте 56 лет скончался Заслуженный артист России Александр Калашниченко

Фото: страница Сюзанны Калашниченко ВКонтакте.

Александр Калашниченко тридцать лет – до 2016 года играл на сцене Пермского театра юного зрителя.

Зрители запомнили его блестящую игру в постановках «Кандид» Вольтера, «Ревизор» Николая Гоголя, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Недоросль» Дениса Фонвизина, «Гроза» Александра Островского и других.

И вот в пятницу, в полдень, актера не стало. Об этом на странице ВКонтакте сообщила его жена Сюзанна Калашниченко.

- Не стало Заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча... – написала она.

- Пермское отделение Союза театральных деятелей и Театр юного зрителя с прискорбием сообщают о скоропостижной смерти заслуженного артиста РФ Александра Калашниченко, одного из самых узнаваемых актёров ТЮЗа, где он работал с 1988 по 2016 год, - опубликованы слова соболезнования на странице ВКонтакте Пермского ТЮЗа. - Свои лучшие роли СанСаныч, как называли его коллеги, сыграл в спектаклях Михаила Скоморохова. Среди них - Кандид в одноимённом спектакле по Вольтеру, Бобчинский в «Ревизоре» Гоголя, Стасик в нашумевшей «Вальпургиевой ночи» Венедикта Ерофеева и другие. Как режиссёр он поставил детский спектакль «Электронная бабушка» по произведениям Рэя Брэдбери.

Зрители особенно любили его в капустниках, где он блистал в паре с Валерием Серёгиным. На протяжении многих лет Калашниченко вёл фестиваль театральных капустников «Солёные уши» вместе с Татьяной Жарковой. Их сценические репризы затмевали по остроумию и артистизму многие конкурсные работы.