На пожаре в Пермском крае погибли отец и двое детей

На пожаре погибли двое мальчиков и глава семьи.

Настоящая трагедия произошла в селе Карагай в ночь на 4 декабря. В доме многодетной семьи случился пожар.

По информации МЧС России по Пермскому краю, сообщение пожарным поступило в 5.10 на улицу Калинина. На место тут же выехали 6 единиц техники и 15 человек личного состава. Горел деревянно-рубленный жилой дом.

- Площадь пожара составила 36 кв метров, он был ликвидирован в 7.25. – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. - На пожаре спасено двое детей. К сожалению, в результате пожара есть пострадавшие и погибшие.

По информации источника «КП», в доме проживала многодетная семья, молодые супруги и четверо детей, двое из них двойняшки.

Погиб 35-летний глава семьи и двое сыновей: один из двойняшек (три года) и его старший братик (четыре года).

Женщине чудом удалось спастись, ее муж погиб. Фото: соцсети.

30-летняя мать, 8-летняя дочка и 3-летний были спасены. Они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу.

По информации местных жителей семья была благополучной, мальчики ходили в детский сад, девочка в школу. У матери был небольшой салон по маникюру, отец работал торговым представителем.

Дом, где проживала семья отапливался электрическим котлом, что стало причиной трагедии будут выяснять эксперты. На месте работают сотрудники Следственного комитета.

В ведомстве прокомментировали произошедшее.

"Верещагинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре троих человек. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии".

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

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