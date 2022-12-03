«Это настоящий гигант!» В Перми на обозрение выставят огромный бивень древнего слона

Бивень выкопали из земли еще в 2016 году и долго реставрировали. Фото: Пермский краеведческий музей.

Если один бивень у этого гиганта тянет на 1,5 тонны, то сколько весил сам слон?

В Прикамье 200 тысяч лет назад обитали настоящие исполины. Рядом с ними могли бы показаться подростками даже мамонты, их потомки. А эти 10-тонные махины паслись и с высоты 5-метрового роста поглядывали сверху вниз даже на бизонов, которые тоже тогда водились в наших краях.

Ученые дали имя гигантскому древнему животному – трогонтериевый слон. И не было в природе слона больше.

При перевозке бивня-гиганта принимали особые меры предосторожности. Фото: краевой Минкульт.

Убедиться в исполинских размерах предков мамонтов любой желающий скоро сможет воочию. Как сообщили в краевом Минкульте, трехметровый бивень-гигант выставят на всеобщее обозрение в Музее пермских древностей.

Фрагмент этого бивня длиной в 3 метра 15 сантиметров пермские палеонтологи извлекли из земли еще в 2016 году. Чтобы перевезти полуторатонную махину на реставрацию пришлось подгонять к берегу Камы целый катер.

- Это самый крупный бивень из всех, которые когда-либо были найдены! – говорят ученые. – Это настоящий гигант! Обнаружить такой бивень целиком – редчайшая удача!

А вот такой гигантский размер имеют кости таза древнего слона. Фото: Пермский краеведческий музей.

Вообще-то чудеса начались еще в 2010 году. Останки трогонтериевого слона в Оханском районе случайно обнаружили местные рыбаки. С обрыва Камы на них выкатилась огромная кость и чуть не покалечила рыболовов. Мужики позвонили в музей и сбивчиво рассказали о находке.

Ученые сразу поняли – это сенсация! В 2013-м приступили к раскопкам. В июле 2016 года палеонтологов ждало очередное сенсационное открытие: неподалеку они нашли хорошо сохранившиеся останки второго трогонтериевого слона. А также – фрагменты костей диких лошадей, оленей, лосей и даже бизона. Все эти травоядные животные дружно обитали в теплой болотистой местности, в широколиственных лесах, которые росли в то время в долине реки.

Три года длилась так называемая камеральная обработка привезенного в Пермь бивня. Находку бережно очищали от грунта, просушивали, пропитывали специальным клеевым составом. И вот, наконец, реставрационные работы были завершены.

Как обещают в Минкульте, с 6 декабря уникальный экспонат будет украшать экспозицию Музея пермских древностей на улице Сибирской, 15.

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