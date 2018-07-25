2018-07-26T11:20:59+03:00
Общество

В Прикамье палеонтологи выкопали крупнейший в России бивень трогонтериевого слона длиной три метра

Монолит весом полторы тонны несколько часов грузили на катер
Константин КЯКИНЕН
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Фото: Пермский краеведческий музейФото: Пермский краеведческий музей
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Огромный бивень трогонтериевого слона длиной 3 метра 15 сантиметра и диаметром 22 сантиметра удалось выкопать пермским палеонтологам в ходе экспедиции на берегу Камы в Оханском районе. Ученые считают, что животное было очень крупным. В высоту трогонтериевый слон мог достигать 5 метров в холке и весить свыше 10 тонн.

Бивень длиной 3 метра 15 сантиметров отвези в Пермский краеведческий музей Фото: Константин КЯКИНЕН

Бивень длиной 3 метра 15 сантиметров отвези в Пермский краеведческий музейФото: Константин КЯКИНЕН

- Это крупнейший бивень трогонтериевого слона, такого нет ни в одном музее России, - отметил научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Евгений Мащенко. - Рядом с этим бивнем находился еще один бивень и таз второго слона.

Большой бивень и половину таза ученые

Тазовая кость трогонтериевого слона. Фото: Пермский краеведческий музей

Тазовая кость трогонтериевого слона. Фото: Пермский краеведческий музей

не стали очищать от породы на месте и привезли в Пермский музей единым куском. Для перевозки монолита весом 1,5 тонны понадобился отдельный катер. Бивень слона будет максимально очищен, но, по всей видимости, не до конца, поскольку это может повредить его. На 3d-принтере можно будет отпечатать его точную копию, которую легко поместить в смонтированный скелет.

Кроме того, в этом году палеонтологи выкопали позвонки, кости стопы и конечностей, ребра, а также части черепа.

Фрагменты черепа трогонтериевого слова (справа). Фото: Константин КЯКИНЕН

Фрагменты черепа трогонтериевого слова (справа).Фото: Константин КЯКИНЕН

- Нынешняя экспедиция превзошла все предыдущие вместе взятые, - считает Евгений Мащенко. - Мы уже выкопали порядка 60% скелета слона и еще оставили некоторый задел на будущее. К сожалению, нам для полной картины не хватает целого черепа животного.

Напомним, останки трогонтериевого слона на берегу Камы в Оханском районе случайно обнаружили в 2010 году местные рыбаки. С обрыва на них выкатилась большая кость, которая чуть не покалечила мужчин. В июле 2016 года грянула сенсация: были найдены останки второго трогонтериевого слона. Но из-за этого выходит путаница, порой даже сами ученые не знают, какому из слонов принадлежит тот или иной фрагмент.

Собранный при раскопках материал говорит о том, что более 200 тыс. лет назад на территории Пермского края климат был более теплым и сухим, чем современный. Трогонтериевые слоны, по всей видимости, обитали в болотистой местности и лесах, росших в речных долинах. В ходе экспедиции были раскопаны пни деревьев. Ученым еще предстоит узнать, что это за растения. Также рядом с древними слонами были обнаружены останки диких лошадей, оленей, лосей и даже бизона. Кости древних млекопитающих разбросаны на большой территории, что заметно осложняет работу. Только в этом году раскопки велись на территории в 60 квадратных метров.

Нынешние раскопки - самые продуктивные. Фото: Пермский краеведческий музей

Нынешние раскопки - самые продуктивные. Фото: Пермский краеведческий музей

Фрагменты костей вымерших животных, найденные в ходе летней экспедиции, пермяки смогут увидеть в ноябре 2018 года. Новые уникальные экспонаты пополнят существующую экспозицию в музее пермских древностей.

Раскопки продолжатся и в последующие годы. Итогом всей работы станет реконструкция скелета трогонтериевого слона на металлических конструкциях.

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