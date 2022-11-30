Татьяна НиколаевнаЛеонидова: «Процесс познания бесконечен, особенно в медицине»

Татьяна Николаевна Леонидова – кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории, сотрудник кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ им ак. Е.А. Вагнера, основатель и ведущий врач акушер-гинеколог Клиники Леонидовых «ОнкоПермь».

- Стать врачом я мечтала с самого детства, поэтому игры, обучение в школе в дополнительное время было посвящено медицине, - рассказывает Татьяна Николаевна. - Окончила художественную школу, и эти творческие способности очень помогли мне во время учебы в медицинском университете. Мои альбомы по гистологии всегда были лучшие.

Медуниверситет будущий доктор закончила с красным дипломом, потом поступила в клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии. До 2004 года работала в центре планирования семьи, а затем в течение 15 лет - в Пермском краевом онкологическом диспансере. Совмещала работу в онкодиспансерес работой на кафедре онкологии, где в настоящее время проводит курсы усовершенствования врачей.

- Именно в краевой больнице мои дорогие сердцу учителя привили мне любовь к профессии, научили всему, что знали сами, - отмечает акушер-гинеколог. - Я очень люблю свою работу! Помощь женщине в сохранении ее здоровья - это крайне важно и ответственно. Особенно в настоящее время, когда онкология молодеет и увеличивается количество бесплодных пар.

Татьяна Николаевна постоянно учится и преподает.

- Не могу не рассказать о наших успехах. Совместно с коллегами - программистами из ВШЭ мы получили грант на разработку программы (ИИ), которая позволит с точностью более 85%распозновать болезни шейки матки, в том числе и онкологические.

В современной медицине очень важно сочетание современных, в том числе цифровых технологий и клинического мышления врача. Это определяет индивидуальный подход к каждому пациенту.

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