Выбор врача-косметолога и клиники косметологии - всегда важное решение. Клинике косметологии «МЕДЛАЙН» можно доверить самое важное, ведь в ней есть сертифицированное оборудование, квалифицированные врачи-косметологи с многолетним опытом работы, сертифицированные препараты высокого качества и свой лицензированный образовательный центр.

- В «МЕДЛАЙН» работают восемь врачей-косметологов с опытом работы более 15 лет, а двое наших врачей стали лучшими врачами-косметологами в Пермском крае, - говорят в клинике. - Каждый врач ежеквартально проходит повышение квалификации, регулярно обучается работе с новыми препаратами (в клинике используются только сертифицированные в РФ препараты) и осваивает современные техники работы.

Все это являются гарантией того, что специалисты клиники могут точно и оперативно провести диагностику проблем и найти максимально эффективные пути их решения.

В клинике есть спектр методик для косметологии лица и тела с доказанной эффективностью. К услугам пациентов - более 20 аппаратов, 12 из них - в отделении косметологии лица, 8 - в отделении коррекции тела. Технический парк регулярно проходит ТО, а сменные детали аппаратов (фильтры, линзы, лампы и др.) регулярно обновляются. Специалисты, работающие на оборудовании, проходят аттестацию и переподготовку у авторизованных тренеров, имеют соответствующие дипломы.

- Критерий качества работы МЕДЛАЙН - это более 10 000 довольных пациентов, рекомендующих нас своим близким и знакомым, - говорят в клинике. - Мы умеем работать со сложными случаями, исправляем ошибки коллег, ведем пациентов до желаемого результата и помогаем надолго сохранить достигнутый эффект.

Клиника косметологии «МЕДЛАЙН»

- Адрес: ул. 25 Октября, д. 77.

- Сайт: http://klinikamedline.ru

- ВК: https://vk.com/medlinegroup

- Телефон +7 (342) 277-76-66.

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