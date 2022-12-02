В администрации рассказали, как пройдет в Перми новогодняя ночь - 2023

Грандиозных торжеств в новогоднюю ночь-2023 в ледовом городке не будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До встречи Нового, 2023 года остается 30 дней, и на оргкомитете уже утвердили концепцию празднования праздника в Перми. Пышных торжеств из-за проведения СВО не планируется.

- Праздничные мероприятия стартуют со 2 декабря, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков. – На станцию Пермь II прибывает поезд Деда Мороза, и с 13.00 до 19.00 на перроне состоятся небольшие праздничные представления, которые дадут старт празднованию Нового года в нашем городе. Чтобы попасть в сам поезд, необходимо покупать билет, а на перроне все мероприятия будут бесплатными. Здесь же можно будет выпить горячий чай, поучаствовать в мастер-классах и купить новогодние сувениры на ярмарке.

Если позволит погода, ледовый парк «Виват, Пермь» на пермской эспланаде планируется открыть 28 декабря. Здесь будет 14 горок с многочисленными скатами. А также большая покатушка для детей, ледовые фотозоны и ледовое ограждение вокруг елки. На территории ледового парка будут работать кафе и бизнес-домики, где можно будет выпить горячий чай или кофе и перекусить бутербродами.

В новогодние каникулы будет кипеть жизнь и в обновленном 66-м квартале. 7 января здесь откроется турнир по строительству ледовых скульптур «Зимний вернисаж». К нам приедет восемь команд из разных городов России.

На площади перед Театром-Театром зальют ледовый каток «Зимние виды спорта». Он откроется 28 декабря и проработает до весны, если позволят погодные условия. Также катки будут открыты и в других районах города. Первым уже открылся каток «Трудовые резервы», вскоре начнут открываться и остальные.

Праздничные мероприятия на пермской набережной стартуют 24 декабря. В лекционном зале откроется резиденция Деда Мороза, которая проработает все зимние каникулы, до 8 января. Сюда можно будет прийти всей семьей с детьми. Пермяков поздравят и проведут с ними небольшие интерактивные мероприятия Дед Мороз и Снегурочка.

Увы, но в ночь на 1 января традиционных гуляний на пермской эспланаде не будет, здесь даже сцену устанавливать не будут. Не будет в новогоднюю ночь и фейерверка.

- Ледовый городок будет работать до 22.00, потом его закроют на час, чтобы подготовиться к новогодней ночи, - продолжает Андрей Хомяков. - В 23.00 ледовый городок вновь откроют, но горки в новогоднюю ночь работать не будут. Это сделано для безопасности посетителей, ведь люди встречают Новый год, а значит, не только оливье едят, но и шампанское пьют. Зато на небольшом светодиодном экране будет транслироваться поздравления Президента страны и первых лиц нашего города и края, а в перерывах - тематическая дискотека.

Все каникулы с 12.00 до 17.00 на эспланаде будут проводиться детские театрализованные представления.

Полную программу празднования можно будет посмотреть на сайте администрации города и в соцсетях.

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