Участником «Клиники года-2022» стала стоматология «Аллада»

Первая стоматология «Аллада» появилась в 2012 году в маленьком кабинете с домашней обстановкой и с огромным желанием работать и радовать. Кредо нашего директора Александра Алексеевича Собакина - перманентное обучение всех сотрудников, причем и сам он с удовольствием тоже постоянно учится и изучает новые направления в бизнесе, психологии, сервисе и стоматологии.

Сеть стоматологий «Аллада» завоевывала такие награды, как «Лучшая детская стоматология», «Клиника с лучшим сервисом» и «Лучшая стоматология для взрослых». На достигнутом мы не останавливаемся, поэтому было принято решение завершить сотрудничество с клиниками на Леонова, 23 и Мира, 69 и открыть новую стоматологию по адресу: Комсомольский проспект, 38А.

Визитная карточка специализированной стоматологии «Аллада» - цифровая стоматология и современные технологии: 3D-сканнер, 3D-принтер, фрезер, оборудование фирмы KAVO, визиографы и многое другое.

Для вас:

- все виды стоматологических услуг;

- невероятно удобный график работы (365 дней в году с 8.00 до 21.00);

- современные технологии;

- возможность принимать маломобильную группу граждан;

- доктора клиники 4 - 5 раз в год проходят обучение по специальности;

- лояльное руководство, которое лично в клинике поможет решить любые вопросы;

- бонусы и системы скидок;

- сервис и приветливый персонал. Не обязательно записываться на прием, чтобы в этом убедиться. Приходите в клинику в гости, здесь рады каждому.

Наше кредо - «Каждый пациент должен уйти от нас счастливым». Наш девиз - «Мы лечим то, что другие удаляют». В клинику приезжают пациенты не только из Перми и края, но и из-за границы.

- Если вы спросите «почему?», ответ прост - врачи специализированной стоматологии «Аллада» ближе к людям, чем вы думаете. Каждый сотрудник искренен с пациентом, поэтому создается уютная домашняя обстановка, - говорит руководитель сети клиник Александр Алексеевич Собакин. - Я лично каждый день нахожусь в стоматологиях, чтобы помочь пациентам в решении любых вопросов.

Каждый месяц обновляются акции, за которыми можно следить на сайте https://allada-perm.ru/, в группе ВКонтакте https://vk.com/perm_allada или позвонить по телефонам: 206-60-40, 206-60-50.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.