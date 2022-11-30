Цветкова Екатерина Вадимовна - врач-стоматолог детской специализированной стоматологии «Аллада»

Почему вы стали врачом?
- Мечта стать стоматологом появилась у меня в 6-м классе, когда мне поставили брекеты, и каждый визит к ортодонту был для меня значимым. Эти походы стали для меня отправным пунктом к поступлению в медицинскую академию.
Как вы начали свой путь в медицине?
- После 2-го курса я начала подрабатывать ассистентом стоматолога в частной клинике. В университете была теория, а на работе можно было вживую увидеть стоматологические инструменты, оборудование, про которые только читали в учебниках.
Что самое сложное в вашей работе, и от чего зависит успех лечения?
- Самое сложное - переключиться с работы на отдых. Работа с детьми физически и психологически напряженная. Мы выкладываемся на 200% с каждым пациентом, поэтому в нашей профессии важно находить время для себя. Тогда сил и терпения хватит для сложных случаев.
Где и как вы любите отдыхать?
Люблю активный отдых: сплавы, пешие походы. Зимой - это лыжи, сноуборд, коньки.
Какой предпочитаете вид спорта?
- Очень люблю плавание. В школе, с 4-го по 11-й класс, ходила на спортивное плавание, получила 1-й юношеский разряд.
Любимые книги и фильмы?
- «Мастер и Маргарита» и «Мертвые души». Любимого фильма нет. В свободное время смотрю комедии.
Ваши увлечения?
Люблю путешествовать, открывать для себя новые страны, где знакомлюсь с культурой.
Посоветуйте читателям - как сохранить свое здоровье?
- Помнить, что стоматологическое здоровье - это многогранное понятие, на которое влияют сбалансированное питание, индивидуальная гигиена полости рта, соматическое здоровье и профилактические походы к стоматологу. Детям рекомендую посещать нас чаще - раз в 3 - 4 месяца.
Ваши планы на будущее?
- Сейчас в нашем коллективе у каждого сотрудника одна задача - развитие новой клиники на Комсомольском проспекте, 38А. Наш девиз: «Мы лечим то, что другие удаляют». Хотим, чтобы как можно больше пермяков убедились в этом сами.
Ваше жизненное кредо?
- Как говорил Владимир Ильич: «Учиться, учиться и еще раз учиться».
Сайт: https://allada-perm.ru/
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