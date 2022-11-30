Цветкова Екатерина Вадимовна - врач-стоматолог детской специализированной стоматологии «Аллада»

Почему вы стали врачом?

- Мечта стать стоматологом появилась у меня в 6-м классе, когда мне поставили брекеты, и каждый визит к ортодонту был для меня значимым. Эти походы стали для меня отправным пунктом к поступлению в медицинскую академию.

Как вы начали свой путь в медицине?

- После 2-го курса я начала подрабатывать ассистентом стоматолога в частной клинике. В университете была теория, а на работе можно было вживую увидеть стоматологические инструменты, оборудование, про которые только читали в учебниках.

Что самое сложное в вашей работе, и от чего зависит успех лечения?

- Самое сложное - переключиться с работы на отдых. Работа с детьми физически и психологически напряженная. Мы выкладываемся на 200% с каждым пациентом, поэтому в нашей профессии важно находить время для себя. Тогда сил и терпения хватит для сложных случаев.

Где и как вы любите отдыхать?

Люблю активный отдых: сплавы, пешие походы. Зимой - это лыжи, сноуборд, коньки.

Какой предпочитаете вид спорта?

- Очень люблю плавание. В школе, с 4-го по 11-й класс, ходила на спортивное плавание, получила 1-й юношеский разряд.

Любимые книги и фильмы?

- «Мастер и Маргарита» и «Мертвые души». Любимого фильма нет. В свободное время смотрю комедии.

Ваши увлечения?

Люблю путешествовать, открывать для себя новые страны, где знакомлюсь с культурой.

Посоветуйте читателям - как сохранить свое здоровье?

- Помнить, что стоматологическое здоровье - это многогранное понятие, на которое влияют сбалансированное питание, индивидуальная гигиена полости рта, соматическое здоровье и профилактические походы к стоматологу. Детям рекомендую посещать нас чаще - раз в 3 - 4 месяца.

Ваши планы на будущее?

- Сейчас в нашем коллективе у каждого сотрудника одна задача - развитие новой клиники на Комсомольском проспекте, 38А. Наш девиз: «Мы лечим то, что другие удаляют». Хотим, чтобы как можно больше пермяков убедились в этом сами.

Ваше жизненное кредо?

- Как говорил Владимир Ильич: «Учиться, учиться и еще раз учиться».

Сайт: https://allada-perm.ru/

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