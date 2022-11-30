Шемелин Борис Михайлович: «С ранних лет хотел продолжать традиции лечения, которые впитал от своих родителей»

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Главный врач клиники «Стоматология СТЕЛС», врач стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Шемелин Борис Михайлович закончил Пермскую Государственную Медицинскую Академию в 2007 году. Имеет действующие сертификаты по хирургической, ортопедической и терапевтической стоматологии и организации здравоохранения. Большой опыт в хирургии, имплантологии, протезировании, эндодонтии (лечение корневых каналов), пародонтологии и профилактике стоматологических заболеваний.

Специализация

Имплантология, протезирование безметалловой керамикой, протезирование зубов, протезирование с использованием металлокерамики, удаление зубов, условно-съемное протезирование, установка имплантов, хирургическая стоматология

Образование

ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера ФА по здравоохранению и социальному развитию, «Стоматология» (2007 г.); Интернатура «Стоматология общей практики» (2007-2008 гг.).

Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка «Стоматология терапевтическая» (2008-2009 г.); Профессиональная переподготовка «Организация здравоохранения и общественное здоровье», АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» (2015 г.).

Сертификаты Сертификат «Стоматология терапевтическая» (2014 г.); Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (2015 г.). Удостоверение о ПК 592401019670 от 26 апреля 2014г.

Высококвалифицированный стоматолог- ортопед, владеет самыми современными методами и видами протезирования. Занимается всеми видами протезирования на имплантах, в том числе полную реабилитацию полости рта. Борис Михайлович уделяет большое внимание профессиональному совершенствованию, всегда в курсе последних разработок в области стоматологии. Посещает как российские, так и международные конгрессы, семинары, мастер-классы. Он внимательно и уважительно относится к пожеланиям пациентов и делает все, чтобы выполненная работа служила как можно дольше!

Профессиональный стаж: 12 лет

Расскажите о ваших увлечениях, хобби

- Я стараюсь вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом. Одним из любимых хобби является увлечение футболом- как в роли болельщика, так и с посещением самих спортивных игр и различных чемпионатов, спортивных тренировок, которым я с радостью уделяю свободное время. Это мне помогает отвлечься от работы и плохого настроения, справиться со стрессом. Так же в свободное время посвящаю чтению., изучаю много статей по стоматологии, читаю современную литературу, научную фантастику.

Почему Вы стали врачом?

- С ранних лет хотел продолжать традиции лечения, которые впитал от своих родителей, так как мама тоже была врачом-стоматологом. Поэтому при выборе профессии вопросов «куда пойти учиться?» практически не возникало.

Расскажите интересную истории из лечебной практики

- Однажды к нам обратился пациент, который был направлен ЛОР врачом из другой клиники на удаление зуба. Там ему сказали что причиной болезненных ощущений в области гайморовой пазухи является проблемный зуб, который нужно удалить. Придя в нашу клинику мы провели дополнительную диагностику, после которой было принято решение – зуб можно сохранить!. С помощью современного оборудовании и лечения по последним стандартам и технологиям, нам удалось это сделать.

Как на Ваш взгляд будет развиваться медицина

- Медицина постоянно развивается и даже мы молодое поколение можем сравнить какие методы диагностики и лечения были в годы когда мы учились и практиковались и методами которые используются сейчас. Современные проекты обеспечивают прорывы в большинстве медицинских направлений. Например, сочетание 3D-сканирования, 3D-печати произвели революцию в области стоматологии. Если раньше люди вынуждены были выпрямлять зубы и исправлять прикус посредством болезненных, долгих операций, вроде протезирования или брекетов, то сейчас на рынке появилась технология «элайнеров», это индивидуальные прозрачные каппы, для исправления прикуса. Сегодня доступны материалы, из которых можно печатать коронки или целые съемные протезы в нескольких цветах.

Стоматологическая клиника «Стоматология Стелс»

- Адрес: г. Пермь ул. Яблочкова 23, 1й этаж

- Основной телефон: +7 (342) 242-20-60

- Viber/WhatsApp: 8912-483-16-62

- ВКонтатке: https://vk.com/stels_stom_perm

Режим работы клиники ежедневно с пн-пт с 08:00- 20:00

- Сб (по предварительной записи) с 9:00-15:00

- Вс -выходной

Юридическое название: Общество с ограниченной ответственностью "Стоматология Стелс".

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.