Игорь Сапко рассказал, сколько военнослужащих из Пермского края находятся в плену на Украине

Фото: Минобороны РФ

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал «Комсомолке», что в плену на Украине находятся трое наших земляков, еще девятнадцать числятся пропавшими без вести.

- За последнюю неделю поступило дополнительно шесть заявлений от родственников о пропавших без вести военнослужащих. Таким образом на сегодняшний день пропавшими без вести числятся 19 человек в возрасте от 23 до 40 лет. По всем военнослужащим я уже подготовил и направил соответствующие запросы в федеральный аппарат Уполномоченного и в Министерство обороны. Держу ситуацию на контроле, - сообщил Игорь Сапко.

Напомним, 7 марта в результате очередного обмена пленными домой в Россию из украинского плена вернулись 90 военнослужащих. Среди них был и 23-летний уроженец села Елово Пермского края Руслан Широбоков.

- Сейчас уже все хорошо, главное, что он в России, - не скрывает облегчения Диана, сестра Руслана Широбокова, который 8 марта вернулся из украинского плена.

- 15 февраля Анастасия Широбокова из Елово сообщила мне, что ее сын Руслан находится в украинском плену. Я в свою очередь обратился с заявлениями к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой включить Руслана Широбокова в список людей, подлежащих обмену. И в этом списке наш земляк был под номером 86. Его вернули на родину. Сейчас он находится в госпитале в Подмосковье, прокомментировал возвращение нашего земляка Игорь Сапко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главное, что он в России!». Младший сержант из Пермского края вернулся из плена

Сестра вернувшегося из украинского плена Руслана Широбокова рассказала подробности его освобождения (Подробнее...)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru