«Главное, что он в России!». Младший сержант из Пермского края вернулся из плена

Руслан Широбоков.

- Сейчас уже все хорошо, главное, что он в России, - не скрывает облегчения Диана, сестра Руслана Широбокова, который 8 марта вернулся из украинского плена.

23-летний Руслан Широбоков, работавший оператором станка на одном из пермских заводов, отправился в зону СВО в августе. Он - младший сержант, служил ремонтником в батальоне «Молот».

- Руслан нам часто звонил оттуда, говорил, что у него все хорошо, - рассказывает Диана.

12 февраля Руслан попал в плен. Об этом его сестра узнала из телеграм-канала. Родные парня сразу же обратились к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко.

- 15 февраля Анастасия Широбокова из Елово сообщила мне, что ее сын Руслан находится в украинском плену, - рассказал «Комсомолке» Игорь Сапко. - Я в свою очередь обратился с заявлениями к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой включить Руслана Широбокова в список людей, подлежащих обмену. И в этом списке наш земляк был под номером 86. Его вернули на родину. Сейчас он находится в госпитале в Подмосковье.

Мама и сестра уже разговаривали с Русланом.

- Пока много мы его расспрашивать не стали, - говорит Диана. - Он в госпитале проходит реабилитацию, с ним работают психологи. Конечно, мы все его ждем. У Руслана очень много друзей, так как он веселый, спокойный. С ним приятно общаться. Вот только девушки у него пока нет.

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