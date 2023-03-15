Первый класс.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Министерстве образования Пермского края пояснили, когда и куда подавать предварительное заявление для записи в первый класс школы на 2023-2024 учебный год.
С 15 марта 2023 года жители всех муниципалитетов Пермского края могут заполнить предварительное заявление для записи в первый класс школы с помощью портала «Госуслуги» и сохранить его в личном кабинете.
Предварительно заполненное заявление для записи в первый класс школы на 2023-2024 учебный год можно будет затем в один клик отправить на регистрацию.
Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления.
Подать предварительное заявление на запись в первый класс школы в 2023 году может только зарегистрированный пользователь портала Госуслуг с использованием подтвержденной учетной записи.
В Перми и Пермском крае отправка заявления для записи в первый класс школы по месту регистрации или при наличии льготы можно отправить в срок с 1 апреля до 30 июня 2023 года.
Кнопка «Отправить» станет активной 1 апреля 2023 года в то время, когда школа начнет прием заявлений. Это время и дата будут указаны рядом с кнопкой «Отправить». Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете пользователя портала Госуслуг.
Пользователям портала Госуслуг может прийти сообщение о необходимости предоставить оригиналы документов в школу. В обязательном порядке необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие льготы.
Сообщение о зачислении ребенка в первый класс также придет в личный кабинет на Госуслугах.
В Перми и Пермском крае прием заявлений для обучения в первом классе школ в 2023-2024 учебном году будет проходить в два этапа.
Первый этап с 1 апреля до 30 июня 2023 года предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится учреждение, а также для детей, имеющих приоритетное право зачисления в школу: внеочередное, первоочередное и преимущественное.
Второй этап приема детей будет проходить с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. В течение этого этапа можно подать заявление в любую школу.
При поступлении в школу некоторые дети пользуются правом приоритетной подачи заявлений. Их можно записать в школу с 1 апреля или раньше — по решению школы.
Приоритетным правом пользуются:
- Дети, старшие братья или сёстры которых учатся в выбранной школе;
- Дети военнослужащих;
- Дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы;
- Дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если они поступают в школу с интернатом;
- Дети, проживающие на закреплённой за школой территории.
Право на льготу нужно подтверждать документами.
Для предварительного заявления на запись в первый класс в 2023 году потребуются документы:
– Копия паспорта или иного документа, подтверждающего личность заявителя;
– Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство;
– Копия документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе);
- Номер или название школы, куда планируется отдать ребенка для обучения в первом классе.
В отдельных случаях могут понадобиться:
– Копии документов, подтверждающих льготу (если она есть);
– Разрешение учредителя школы о приеме в первый класс образовательной организации ребенка возрастом менее 6,6 или более 8 лет;
– Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки);
– Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
– Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.
В заявление о приеме для обучения ребенка в первом классе школы должны быть:
– Фамилия, имя, отчество ребенка и родителя;
– Дата рождения ребенка;
– Адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя;
– Адрес электронной почты, номер телефона родителя;
– Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
– Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания;
– Согласие родителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае такой необходимости);
– Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);
– Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
– Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации);
– Факт ознакомления родителя с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
– Согласие родителя на обработку персональных данных.
В приеме заявления на запись в первый класс государственная или муниципальная школа может отказать только в случае, если в ней закончились свободные места.
В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу. Ситуации, что ребенок не попадает ни в одну школу, исключены.
Каждый дом, в котором проживают будущие первоклассники с родителями, закреплен за определенной образовательной организацией.
В Министерстве образования Пермского края пояснили, что предварительное заявление на запись в первый класс школы в 2023 году можно подать на портале Госуслуг.
В обычном порядке с 1 апреля 2023 года родители также смогут подавать заявления при личном обращении в школу.
Есть возможность выслать пакет документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
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