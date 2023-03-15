Первый класс. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Министерстве образования Пермского края пояснили, когда и куда подавать предварительное заявление для записи в первый класс школы на 2023-2024 учебный год.

Предварительное заявление на запись в первый класс школы 2023

С 15 марта 2023 года жители всех муниципалитетов Пермского края могут заполнить предварительное заявление для записи в первый класс школы с помощью портала «Госуслуги» и сохранить его в личном кабинете.

Предварительно заполненное заявление для записи в первый класс школы на 2023-2024 учебный год можно будет затем в один клик отправить на регистрацию.

Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления.

Кто может подать предварительное заявление на запись в первый класс школы 2023

Подать предварительное заявление на запись в первый класс школы в 2023 году может только зарегистрированный пользователь портала Госуслуг с использованием подтвержденной учетной записи.

Сроки отправки заявления для записи в первый класс школы 2023

В Перми и Пермском крае отправка заявления для записи в первый класс школы по месту регистрации или при наличии льготы можно отправить в срок с 1 апреля до 30 июня 2023 года.

Кнопка «Отправить» станет активной 1 апреля 2023 года в то время, когда школа начнет прием заявлений. Это время и дата будут указаны рядом с кнопкой «Отправить». Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете пользователя портала Госуслуг.

Пользователям портала Госуслуг может прийти сообщение о необходимости предоставить оригиналы документов в школу. В обязательном порядке необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие льготы.

Сообщение о зачислении ребенка в первый класс также придет в личный кабинет на Госуслугах.

Этапы подачи заявления для записи в первый класс школы 2023

В Перми и Пермском крае прием заявлений для обучения в первом классе школ в 2023-2024 учебном году будет проходить в два этапа.

Первый этап с 1 апреля до 30 июня 2023 года предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится учреждение, а также для детей, имеющих приоритетное право зачисления в школу: внеочередное, первоочередное и преимущественное.

Второй этап приема детей будет проходить с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. В течение этого этапа можно подать заявление в любую школу.

Приоритетное право подачи заявления для записи в первый класс школы 2023

При поступлении в школу некоторые дети пользуются правом приоритетной подачи заявлений. Их можно записать в школу с 1 апреля или раньше — по решению школы.

Приоритетным правом пользуются:

- Дети, старшие братья или сёстры которых учатся в выбранной школе;

- Дети военнослужащих;

- Дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы;

- Дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если они поступают в школу с интернатом;

- Дети, проживающие на закреплённой за школой территории.

Право на льготу нужно подтверждать документами.

Какие документы нужны предварительного заявления на запись в первый класс школы 2023

Для предварительного заявления на запись в первый класс в 2023 году потребуются документы:

– Копия паспорта или иного документа, подтверждающего личность заявителя;

– Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство;

– Копия документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе);

- Номер или название школы, куда планируется отдать ребенка для обучения в первом классе.

В отдельных случаях могут понадобиться:

– Копии документов, подтверждающих льготу (если она есть);

– Разрешение учредителя школы о приеме в первый класс образовательной организации ребенка возрастом менее 6,6 или более 8 лет;

– Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки);

– Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

– Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.

В заявление о приеме для обучения ребенка в первом классе школы должны быть:

– Фамилия, имя, отчество ребенка и родителя;

– Дата рождения ребенка;

– Адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя;

– Адрес электронной почты, номер телефона родителя;

– Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

– Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания;

– Согласие родителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае такой необходимости);

– Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

– Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

– Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации);

– Факт ознакомления родителя с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

– Согласие родителя на обработку персональных данных.

Отказ в приеме заявления на запись в первый класс школы 2023

В приеме заявления на запись в первый класс государственная или муниципальная школа может отказать только в случае, если в ней закончились свободные места.

В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу. Ситуации, что ребенок не попадает ни в одну школу, исключены.

Каждый дом, в котором проживают будущие первоклассники с родителями, закреплен за определенной образовательной организацией.

Другие способы подачи заявления на запись в первый класс школы 2023

В Министерстве образования Пермского края пояснили, что предварительное заявление на запись в первый класс школы в 2023 году можно подать на портале Госуслуг.

В обычном порядке с 1 апреля 2023 года родители также смогут подавать заявления при личном обращении в школу.

Есть возможность выслать пакет документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

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