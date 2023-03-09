Фото: Администрация Перми

Приводим пошаговый алгоритм записи ребенка в детсад Перми на 2023-2024 учебный год. В России каждому ребенку государство гарантирует бесплатное место в муниципальном детском саду рядом с домом. При желании можно отдать ребенка в частный детсад, у которого должна быть лицензия на образовательную деятельность.

С какого возраста можно записать ребенка в детский сад Перми 2023-2024

В детский сад Перми 2023-2024 можно записать ребенка с 2 месяцев до 8 лет. Для самых маленьких детей предназначены ясельные группы. Ясельные группы есть не в каждом детском саду, поэтому чаще всего в детсады принимают детей с 3 лет.

Прием заявления для записи ребенка в детский сад Перми 2023-2024

В Перми прием заявления для предоставления места ребенку в детском саду осуществляется до 31 марта 2023 года. В департаменте образования администрации Перми процедура комплектования муниципальных детских садов на 2023-2024 учебный год действует с 1 апреля по 31 мая 2023 года.

Как подать заявление для записи ребенка в детский сад Перми 2023-2024

Подать заявление для предоставления места в детском саду можно двумя способами:

- в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг

- через МФЦ (многофункциональный центр)

- в отделе управления образованием местной администрации

Для того чтобы ребенка приняли в детский сад, нужно встать на учет в местном органе управления образованием. Встать на учет можно с рождения ребенка. При этом необходимо указать дату, когда вы хотите, чтобы ребенок пошел в детский сад. На эту дату ему должно быть не меньше двух месяцев и не больше 8 лет. В заявлении для направления также указывают пожелания по детским садам, режиму пребывания в группе и ее направленности.

Заявление на прием в детский сад подается на каждого ребенка отдельно.

При заполнении заявления можно выбрать до 3 дошкольных учреждений по месту жительства ребенка. Если в электронном заявлении на запись ребенка в детский сад не получается найти дошкольную организацию, попробуйте указать адрес места жительства или пребывания менее конкретно — только область, край или город, без уточнения улицы, дома и так далее. Чтобы выбрать специфику группы, сначала выберите детский сад.

Государственная услуга для записи ребенка в детский сад Перми 2023-2024

Государственная услуга для записи ребенка в детский сад Перми 2023-2024 на портале gosuslugi.ru предоставляется бесплатно.

Для получения государственной услуги необходимо выполнить несколько простых шаагов.

Шаг 1. Выберите тип получения услуги:

- Электронная услуга

- Личное посещение органа власти

Шаг 2. Авторизация на портале госуслуг

Услуга доступна только для подтвержденной учетной записи. Для получения услуги надо: Войти или Зарегистрироваться

Шаг 3. Заполнение заявления

При заполнении заявления для направления в детский сад указывается:

- Личные данные родителя

- Сведения о ребенке

- Желаемая дата приема (к этому моменту ребенку должно быть не меньше 2 месяцев и не больше 8 лет)

- Язык обучения (русский или один из языков народов РФ)

- Режим группы (кратковременное пребывание, полный день или круглосуточное пребывание)

- Направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая или оздоровительная)

- Дошкольные организации, в которые родители хотели бы отправить своего ребенка

- Преимущественное право у ребенка учиться в одном из детских садов, так как там уже учится его брат или сестра

- Есть ли у ребенка право на особые условия при зачислении в детский сад

Шаг 4. Отправка заявление и ожидание уведомления о постановке на учет

Подать заявление могут родители или иные законные представители ребенка, например, его опекун.

Заявление можно отправить один раз. Его рассмотрят в течение 30 рабочих дней. Если отправить заявление несколько раз, по повторным придет отказ.

После успешной подачи заявления, вы сможете отслеживать место ребенка в очереди в детский сад с помощью услуги «Проверить очередь». Когда место на ребенка появится, дошкольная организация даст направление. После этого можно подать документы в сад. Время, в течение которого нужно это сделать, - один год. Проверить очередь в детский сад, изменить или отменить заявку может только родитель, подавший заявление.

Заявление на прием в детский сад можно изменить. Например, если надо изменить специфику группы или приложить необходимые документы. Отредактировать можно только поля, в которые ведомство разрешает вносить изменения. Если вам необходимо изменить неактивные поля, рекомендуем обратиться в ведомство и уточнить возможные варианты решения.

Получение уведомления о постановке на учет в Перми 2023-2024

После регистрации заявления и проверки указанных в нем данных в личный кабинет придет уведомление о постановке на учет, а заявлению присвоят индивидуальный номер. По этому номеру можно проверять статус оказания услуги и получать информацию о позиции ребенка в списках желающих получить место в детскому саду.

Получение направления в детский сад Перми 2023-2024

Когда наступит дата, указанная в заявлении, орган по управлению образованием проверит, есть ли в выбранных детских садах подходящие места. Если их не окажется, родителям могут предложить место в другом детском саду.

При наличии свободных мест дадут направление в детский сад. При этом учтут, какие сады более приоритетны по заявлению. При согласии с направлением необходимо подать заявление о приеме в детский сад

Если родители вставали на учет в местном органе управления образованием на портале госуслуг, можно подать заявление онлайн. Направление придет в личный кабинет. Если обращались родители обращались в орган управления образованием лично - с ними свяжутся, чтобы сообщить о направлении ребенка в детский сад.

Узнать, в какой детский сад Перми 2023-2024 зачислен ребенок, родители смогут после 16 апреля 2023 года. Им позвонят из детского сада или отправят уведомление по почте. По всем возникающим вопросам по комплектованию можно обратиться в районные отделы образования по вторникам и четвергам с 09:00 до 18:00.

Заключение договора об образовании с детским садом Перми 2023-2024

После подачи заявления о приеме в детский сад, нужно сходить в него и подписать договор об образовании.

В детский сад нужно предоставить:

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий вашу личность

- Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, удостоверяющий его личность

- Документ, подтверждающий место жительства ребенка

- Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка

При необходимости добавляются:

- Акт о назначении опекуна

- Заключение психолого-медико-педагогической комиссии

- Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности

Льготы на получение места в детском саду Перми 2023-2024

Особые льготы позволяют раньше получить место в детском саду. Сначала место предоставят детям, у которых есть внеочередное право на зачисление; затем - детям, у которых есть первоочередное право; затем - детям с преимущественным правом.

Внеочередным правом на зачисление, например, обладают дети судей и сотрудников Следственного комитета. Первоочередным правом на зачисление, например, обладают дети военнослужащих и многодетных родителей. Преимущественное право на зачисление есть у детей, братья и сестры которых уже ходят в выбранный детский сад. Дети должны быть из одной семьи и проживать вместе. Полный перечень льгот можно узнать в местном органе управления образованием.

Очередность зачисления в детские сады:

- Дети с внеочередным правом на зачисление, братья или сёстры которых посещают тот же детский сад

- Дети с внеочередным правом на зачисление

- Дети с первоочередным правом на зачисление, братья или сёстры которых посещают тот же детский сад

- Дети с первоочередным правом на зачисление

- Дети без льгот, братья или сёстры которых посещают тот же детский сад

- Дети без льгот

Если у семьи есть право на льготу (преимущественное, внеочередное, первоочередное право), заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское заключение, необходимо предоставить оригиналы и копии подтверждающих документов специалисту районного отдела образования Перми на личном приеме до 31 марта 2023 года независимо от способа подачи заявления.

Районные отделы образования администрации Перми

Дзержинский район - ул. Ленина, 85; тел.: 246-60-26, 246-55-51

Индустриальный район - ул. Мира, 15; тел.: 227-88-99, 227-93-01

Кировский район - ул. Закамская, 26; тел.: 283-32-27, 283-30-16

Ленинский район - ул. Пермская, 82; тел.: 212-94-62, 212-06-62

Мотовилихинский район - ул. Уральская, 36; тел.: 260-14-15, 260-14-02

Орджоникидзевский район - ул.Бушмакина,26а, тел.: 284-69-77, 284-70-00

Свердловский район - Комсомольский проспект, 77; тел.: .41-03-81, 244-36-14

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