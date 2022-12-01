Трагедия Дика

Дик ждет, что его снова будут любить и заботиться. Фото: Ольга Андренко.

- Он очень хороший и добрый пес, но пережил за последнее время много страданий, - рассказывает пермячка Ольга Андренко.

Грустная история Дика

Дик очень похож на далматинца, но он нечистокровный. Этому дружелюбному псу четыре года и все это время он жил в многодетной семье. А несколько недель назад его выбросили, как ненужную вещь при переезде.

Эту историю нам рассказали две неравнодушные жительницы микрорайона Гайва Ольга и Олеся, где и жил Дик.

Семейная пара взяла его себе щенком, но, по словам его бывшей хозяйки, ее супруг оказался в местах не столь отдаленных, и она с детьми была вынуждена переехать из квартиры, которую они снимали. Дику места там не нашлось и его оставили на улице.

- Они погрузили свои вещи в «Газель», а собаку оставили у подъезда, - рассказывает Ольга. - Он три дня скитался по двору, сидел у подъезда и ждал, что хозяева приедут и заберут его, но никто не приехал.

Сейчас Дик на передержке в хороших руках. Фото: Ольга Андренко.

Поймали и отвезли в приют

Дика пожалела соседка семьи, которая его бросила и забрала на время себе, но вдруг к ней пришел мужчина, их знакомый, и сказал, что забирает его. Женщина отдала Дика, а на следующий день его снова заметили у помойки недалеко от дома, ищущего себе еду.

- Потом, видимо, его отловила служба и отвезла в приют для животных на улице Верхнемуллинской, - продолжает Ольга. – Но спустя несколько дней он оттуда сбежал, не знаю, каким образом, но потом Дика заметили в Кондратово. Мы искали его шесть дней, нашли покусанного и замерзшего.

Пес прибился к хозяйской собаке в частном доме и спал вместе с ней в будке, чтобы не замерзнуть. Ольга и Олеся решили забрать собаку себе и найти ему новых ответственных и добрых хозяев.

Дику ищут новый дом

- Дик – добрейшая собака, он спокойный, обожает детей, любит кошек, - рассказывает Олеся. - Знает команды, хорошо ходит на поводке. Долгих прогулок не требует. Выгуливать его нужно строго на поводке, это домашняя собака, не для цепи и не для вольера. Мы отдадим его только в ту семью, где есть мужчина, он к ним очень тянется.

Кушает он каши и сухой корм, чувствует себя хорошо. Девушки показывали его ветеринару, Дик здоров. Если вы готовы взять себе этого веселого и добродушного парня, заботиться о нем, позвоните по телефонам: 8 951- 938-30-98 Олеся, 8951-95-88-175 Ольга.

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