Суд вынес приговор альфонсу с сайта знакомств, который загнал в кредиты молодых пермячек

На оглашение приговора Носков с небольшой спортивной сумкой Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сегодня, 1 декабря, в Индустриальном районном суде вынесли приговор 27-летнему мошеннику Максиму Носкову. Мы подробно писали о том, как Носков, представляясь помощником прокурора, знакомился с девушками на сайте знакомств, влюблял их в себя, а потом обирал до нитки и пропадал. Всем своим женщинам Максим рассказывал невероятные истории: о смертельно больном сыне, о проблемах с бизнесом, о бандитах, которым задолжал крупную сумму денег, он даже «похоронил» живую мать, чтобы получить перевод. При этом осыпал женщин комплиментами и признавался в любви. Сами жертвы пермского альфонса рассказывают, что были в тот момент в любовном тумане, причем отдавали не только кровно заработанные, но брали кредиты и микрозаймы.

В общей сложности жертвами альфонса стали 7 наивных пермячек, кроме того, Носков умудрился обмануть и двух мужчин - им он обещал за 25 тысяч сделать водительское удостоверение. Общая сумма ущерба всех потерпевших составили более 3 миллионов рублей.

Вчера в своем последнем слове Носков полностью признал вину, раскаялся в содеянном, сказал, что выплатит все долги и попросил при вынесении приговора учесть, что у него есть маленький ребенок и неработающая жена.

Сегодня на оглашение приговора Носков пришел один, в руках у него была небольшая спортивная сумка. Судя по всему, альфонс понимал, что ни его раскаяние, ни друге обстоятельства не помогут избежать тюрьмы. Во время оглашения приговора Носков заметно нервничал - переминался с ноги на ногу и с силой сжимал пальцы рук, а когда журналисты наводили на него камеру - отворачивался. Адвокат Носкова изредка делал какие-то пометки в своей записной книжке.

В конечном счете суд признал Максима Носкова виновным по статье «Мошенничество» и приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима с возмещением ущерба пострадавшим.

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