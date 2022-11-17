В общей сложности женщины перевели Максиму более 3 миллионов рублей Фото: Борис МЕРКУШЕВ

История пермского Казановы Максима Носкова – наглядный пример того, насколько наивны, доверчивы и простодушны представительницы прекрасного пола. Она лишний раз доказывает, что женщины гораздо более чувственны, чем мужчины. Оказавшись во власти любви, они напрочь «отключают» голову и готовы на совершенно безумные поступки.

27-летний Максим Носков умело подбирал ключик к сердцу каждой своей возлюбленной, а когда девушка оказывалась полностью в его власти, вытаскивал из нее все деньги, разбивал сердце и принимался охмурять новую жертву. Всем своим возлюбленным Максим рассказывал невероятные истории: о проблемах с бизнесом, разборках с бандитами, смертельных авариях, и даже «хоронил» собственную жену и мать, чтобы получить перевод, а единственную дочь «заразил раком» легких. Сами жертвы альфонса рассказывают, что были в тот момент в любовном тумане, причем отдавали не только кровно заработанные, но брали кредиты и микрозаймы.

В общей сложности женщины перевели Максиму более 3 миллионов рублей. Вернуть рассудок им помогли кредиторы. С помощью соцсетей обманутые женщины нашли друг друга и пошли в полицию, но долгое время не могли добиться возбуждения уголовного дела и только спустя почти пять лет альфонс оказался на скамье подсудимых.

«Не виноватая я, он сам пришел»

32-летняя Светлана – замужняя мать двоих детей – единственная жертва пермского Казановы, с которой он познакомился не на сайте знакомств. Тогда искусному обольстителю был всего 21 год и за столиком одного из в кафе молодой, смазливый паренек заприметил трех женщин бальзаковского возраста.

- Он пригласил меня на танец и в течение всего вечера не раз подходил за наш столик, - нервно сжимая ручку кресла вспоминает тот вечер Светлана. – Мы общались, шутили, танцевали. Я сказала, что у меня есть муж и двое детей, но его это не смутило, а меня…. вы знаете, он так был так настойчив и осыпал меня с ног до головы комплиментами, что мне захотелось узнать его поближе.

После вечера в кафе общение продолжилось в соцсетях. Сперва никаких разговоров о деньгах Максим не заводил - рассказывал о себе и интересовался жизнью Светланы: спрашивал про детей, про увлечения, работу и, конечно, продолжал дарить ей комплиментами, влюбляя в себя с каждой фразой. Вскоре сердце замужней женщины растаяло, и втайне от мужа она начала встречаться с молодым соблазнителем.

- Он меня очаровал, и я поверила, что интересна ему как женщина, к тому же, он был намного младше меня, и я не смогла устоять, - признается Света.

Бандиты, смертельные заболевания и похороны матери

Два месяца влюбленные проводили время на съемных квартирах и в гостиницах, а когда альфонс понял, что окончательно «обработал» свою жертву, стал вытягивать из нее деньги, а личных встреч избегать под разными предлогами.

- Сперва он попросил в долг 2,5 тысячи рублей и в назначенный день он их отдал. Это окажется единственным разом, когда он вернет мне деньги, - говорит Светлана. – А потом проблемы стали появляться одна за другой. Были и аварии, и бандиты, которым он задолжал, и ужасные заболевания, смерть матери, доходило даже до того, что ему нечего было есть. Свой первый займ я взяла как раз ему на операцию. Максим позвонил и сказал, что у него проблемы с сердцем, при этом еле дышал и постоянно «отключался». В конце разговора трубку взял его друг и так невзначай предложил скинуться деньгами, чтобы его спасти. Конечно, с каждой его просьбой у меня появлялись подозрения, но он каким-то ловким образом, вперемешку с признаниями в любви, умудрялся их развеивать.

В общей сложности на все фантазии Максима Света перевела 1,2 миллиона рублей. Прийти в себя ей помогли звонки коллекторов. Максим тем временем кормил женщину обещаниям: «Скоро, Света, скоро, любимая, все отдам». А когда кредиторы уже грозились описать дом, Светлане пришлось во всем сознаться мужу: пойми, прости, признаю – грешна. Брак спасли дети. Светлане удалось сохранить семью и теперь вместе со своим супругом они выплачивают многотысячные долги.

«Хотела любить и быть любимой»

31-летняя пермячка Анастасия мечтала об обычном женском счастье – быть любимой, иметь семью и детей. В поисках второй половинки Настя зарегистрировалась на сайте знакомств, где и познакомилась с альфонсом.

- Он написал мне первый. Даже не знаю, чем он меня привлек - парень с обычной внешностью, немногословный, а в арсенале - стандартный набор комплиментов: я влюбился, ты красивая и интересная, - уже с улыбкой на лице вспоминает Анастасия. - Но я продолжила общение и через несколько дней мы встретились у него дома. Он сказал, что работает помощником прокурора, а я рассказала ему о себе. Не сказать, что я влюбилась с первого взгляда, но, как мне показалась, между нами пробежала искра, и мы начали встречаться.

«Жена умерла при родах, а ребенок смертельно болен»

- Примерно через две недели Максим позвонил и сказал, что улетает в Москву на операцию и попросил 15 тысяч на корсет, - вспоминает Настя. - Что произошло, толком не объяснил, и меня это насторожило, но он пообещал, что позже все объяснит, и я перевала нужную сумму. А дальше, это сложно объяснить, все происходило как в тумане. Каждый день он придумывал новые истории. Говорил, что нужны деньги на лечение смертельно больного сына, что жена умерла при родах и ребенок - единственное, что дает ему силы жить, потом была авария, проблемы с бизнесом, он даже «похоронил» родную мать, чтобы получить перевод. Сейчас я понимаю, насколько была наивна, но тогда я верила, я любила... Брала кредиты, займы, просила в долг у друзей. А он успокаивал, говорил, что деньги есть, но счет, на котором они лежат, заморожен.

Последняя капля

- Со временем Максим стал меня избегать, объясняя это навалившимися проблемами, - продолжает Настя. - Когда в очередной раз он попросил деньги, я отказала. К тому моменту я уже несколько месяцев не платила кредиты, мне названивали коллекторы и сотрудники банков. После очередного звонка от кредиторов, я как будто прозрела. Позвонила Максиму и сказала, что мне срочно нужны деньги. Кроме кредитов я одна тяну ипотеку, и он об этом прекрасно знал. Но он продолжал твердить про замороженный счет и давать пустые обещания. В конце концов я не выдержала, пошла в полицию и написала на него заявление.

Все «Насти» Максима

- Максима вызвали в отдел, и после этого он стал умолять меня забрать заявление, - рассказывает Анастасия. - Предложил написать расписку и решить все миром, и я, по своей глупости, сжалилась над ним и забрала заявление. Он написал расписку и тут же вернул 30 тысяч рублей, а буквально через несколько дней я узнала о других обманутых им девушках. Так получилось, что после моего заявления одна из его первых жертв, Светлана, тоже хотела идти в полиции, о чем и предупредила Максима. Он также начал взывать к жалости, сказал, что на него уже написано заявление, а если будет и второе, то его однозначно посадят. В доказательство он дал Свете мой телефон, и мы созвонились. Света рассказала свою историю и сумму, которую ему перевела, и я поняла, что деньги Максим вернет не скоро. Тогда мы со Светой стали думать, что нам делать. Сперва написали пост в соцсетях, где вкратце изложили наши истории и сделали массовую рассылку всем родственникам и близким Максима, в надежде, что это его пристыдит, и он начнет возвращать деньги, но его это только разозлило. Он тут же стал писать мне оскорбления и угрожать, обещал закопать, но я игнорировала все запугивания и задавала лишь один вопрос: когда вернешь деньги? Шло время, он переводил какие-то смешные суммы, я осознала, что зря согласилась на расписку и решила вновь написать заявление в полицию, но перед этим захотела поискать других его жертв, ведь чем больше обманутых, тем выше шанс его засудить. Опубликовала очередной пост в соцсетях и мне ответили еще две девушки.

Обивала пороги

Вскоре Анастасия и еще три жертвы пермского Казановы объединились и написали коллективное заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали из-за отсутствия состава преступления. Анастасия не сдавалась, обивала пороги прокуратуры и следственного комитета, дело отправляли на новое рассмотрение, но ей вновь приходил отказ. В отчаянии Настя обратилась в СМИ, надеясь, что огласка поможет дать ход делу и вскоре историю обманутых пермячек показали на федеральном канале. После передачи на Максима все же возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», а историей заинтересовался лидер Справедливоросов Сергей Миронов.

- Сергей Миронов направил обращение в Генпрокуратуру РФ, - рассказывает Анастасия. - Ему пришел ответ, что проверку наших заявлений прокурору Пермского края поручено организовать. После этого я встретилась с прокурором Павлом Бухтояровым и уполномоченным по правам человека Павлом Миковым, и вскоре наше дело передали следователем, а нас с девочками вызвали на допрос.

Ни стыда, ни совести

После этого на допрос вызвали и Максима, где он написал ответное заявление на Анастасию. Вскоре ей позвонил следователь и сказал, что она сама может стать фигурантом уголовного дела.

- Когда я пришла на прием, следователь объяснил, что дело расследуется по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни», - рассказывает Анастасия. - В частности, что я опубликовала персональные данные Максима в соцсетях. Я подтвердила, что выкладывала в соцсети его имя, фамилию и фото, но объяснила, что он мне сам их предоставил, к тому же, они были в свободном доступе на его странице в соцсети. Предоставила скриншоты нашей переписки, где Максим писал свои данные. После этого следователь меня отпустила и сказала ждать. Когда я вышла, была просто в шоке и растерянности, человек, который обманул столько людей, хочет засудить одну из своих жертв. Ну разве это нормально?

К счастью, следователи во всем разобрались и дело в отношении Анастасии возбуждать не стали. Но еще одним потрясением для Насти было то, что во время следствия Максим обманул еще несколько девушек и мужчин.

Суммы там, конечно, незначительные, но поражает сам факт произошедшего, - возмущается Настя.

В октябре над пермским Казановой начался суд. В уголовном деле уже восемь потерпевших - 6 девушек и двое мужчин. Мы побывали на заседании суда и поговорили с одной из обманутых пермячек.

Проявил все свои навыки актерского мастерства

Когда Максим познакомился с Валентиной, его фантазия, видимо, была уже исчерпана. Конечно, он продолжал травить истории про аварии, бандитов, смерть родственников, но теперь он приукрашивал свой рассказы мини-сценками. Во время свиданий, облачившись в корсет, Максим крючился в разных позах, изображая нечеловеческие страдания и сетовал на судьбу-злодейку. За все его представления Валентина «заплатила» около полумиллиона рублей.

- Как?! Ну как вы могли ему верить дальше, если он вас обманул с первым кредитом? – сурово и одновременно с чувством жалости вопрошает застенчивую девушку прокурор.

- Ну…вы знаете, он мне даже не давал времени все обдумать, - неуверенным, с чувством легко смущения голосом объясняет стройная миловидная девушка.

Долго «обрабатывать» Валентину Максим не собирался: не прошло и месяца с момента их знакомства, как он начал клянчить деньги. При этом обещал их вернуть буквально на днях: Вот продам свою квартиру, которую я получил по военной ипотеке и все верну, - уверял молодой соблазнитель. Но квартира не продавалась, сперва один за другим соскакивали покупатели, потом появился какой-то долг за коммуналку, а потом Максим полностью переключил внимание девушки на смертельную аварию, за которую ему грозит срок.

- Он говорил, что сбил мотоциклиста, вскоре он скончался и его мама – следователь – просит взятку в 500 тысяч рублей. Если он не принесет деньги, его карьера рухнет и его посадят, - нервно сжимая пальцы рук рассказывает Валентина. – При этом он не давал мне ни секунды на раздумья: либо сейчас, либо никогда. А я ему верила, ведь мы практически каждый день были вместе, я была у него дома, он у меня.

- Какие-то документы вы у него спрашивали, что он работает в силовых структурах? – продолжает прокурор.

- Да, он показывал какие-то документы, но я в них не вчитывалась, видела там его фамилию, фотографию в военной форме, мне этого было достаточно, - признается Валентина.

- А вы не задавали ему вопрос, почему он не обращается за помощью к родственникам, друзьям, почему сам не возьмет кредит?

- Задавала, он говорил, что у него испорчена кредитная история, а родственники у него небогатые, и он сам им вынужден помогать.

Когда Валентина перевела очередную кругленькую сумму на очередную фантазию Максима, он перестал отвечать на ее звонки. Тогда Максим говорил, что он лежит на операции в больнице. Валя подумала, что Максима уже выписали и решила прийти к нему домой. Ключ от его квартиры был спрятан в подъезде, Максим ей сам показывал тайник. Каково же было ее удивление, когда, открыв дверь квартиры, она увидела на пороге девушку с ребенком на руках.

- Здравствуйте, а вы кто? – спросила Валентина

- Здравствуйте, я здесь живу в месте со своим мужем Максимом, - ответила ей хозяйка.

Валентина тут же позвонила другу Максима, тот сказал, что Максим у него в гостях и Валя поехала к ним. Девушка рассказала своему возлюбленному о недавней встрече с его супругой, но он ответил, что они уже давно не вместе, а живет она у него только потому, что ей некуда идти. Валя в очередной раз поверила в его сказку.

Кроме этого на суде зачитывали показания и других жертв Максима. Двум из них предприимчивый прокурор обещал тепленькое местечко в военной прокуратуре. Правда, для этого нужно было перевести ему шесть тысяч рублей, чтобы уладить вопрос с документами. Двух мужчин Максим кинул на 46 тысяч, пообещав сделать им водительские удостоверения...

«Я не мошенник, это все клевета»

В зале суда Максим постоянно ерзал на скамейке и отводил глаза от взгляда прокурора и обманутых им девушек. Уверенно отвечал лишь на вопросы судьи: «Да, Ваша честь, согласен, Ваша честь».

В самом первом разговоре с корреспондентом "КП" Максим рассказал, что девушки на него клевещут, что он – никакой не мошенник. Признает, что деньги брал, на что – объяснить не может, но клянется, что все вернет, когда будет возможность. Такой же позиции он придерживался и на заседании.

- Каждый месяц я перевожу деньги, столько, сколько могу. Я не мошенник, деньги мне действительно были нужны. Я пробовал брать кредит, но мне отказали, вот и пришлось занимать. Из действий этих женщин я прихожу к выводу, что им не деньги нужны, а чтобы я сел, - считает Максим.

Официально

Заместитель прокурора Индустриального района Наталья Максимова

- Со своими жертвами Носков знакомился через сеть Интернет. С кем-то просто вел переписку, с кем-то встречался, входил в доверие, кому-то даже предлагал жениться. При том, что он сам женат и имеет ребенка, девушки, видимо, испытывая симпатии к этому молодому человеку, перечисляли, либо передавали лично свои сбережения, также есть случаи когда они брали кредиты и переводили ему эти средства, - комментирует Наталья Максимова.

Уже есть статья

Как оказалось, пермский альфонс был уже трижды судим. Два раза Пермским военным гарнизонным судом в 2019 и в 2021 годах. В обоих случаях его приговорили к условному сроку. Также в июне 2022 года Индустриальный районный суд приговорил его к 350-и часам обязательных работ. Все преступления он совершил по статье «мошенничество». Нам удалось узнать только про одну из его жертв. Эта история произошла еще в далеком 2016 году, тогда 20-летний контрактник Носков служил в Абхазии, а его супруга готовилась к родам. По словам самого Максима, у жены возникли какие-то проблемы со здоровьем, и ему срочно потребовались деньги на ее лечение. Как рассказывает Казанова, занимал он тогда у всех подряд – друзей, сослуживцев и некой женщины по имени Галина, которая перечислила ему около миллиона рублей. Как ему удалось вытащить из женщины на такую сумму – загадка. Известно лишь, что дело тоже долго не возбуждали. Суд состоялся лишь в апреле этого года. Рассматривали его в Пермском гарнизонном военном суде, так как деньги у Галины Максим занимал будучи в составе Вооруженных Сил России. Максима приговорили к трем годам лишения свободы условно, с полной выплатой денежных средств его жертве.

30 ноября Максим выступит с последним словом. В этот же день, либо позже ему огласят приговор. Гособвинение просит для него 4 года тюрьмы. В прокуратуре добавили, что у Носкова есть смягчающие наказание обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, явка с повинной, сотрудничество со следствием и частичное возмещение ущерба.

«Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.

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