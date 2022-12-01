В Перми открылась почта Деда Мороза

Отправляя письмо главному Деду Морозу страны, лучше указать обратный адрес. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Главпочтамте установили красочно оформленный почтовый ящик для писем Дедушке Морозу. Находится он на улице Ленина, 28 и сюда можно опустить послания взрослых или письма детей, адресованные главному новогоднему волшебнику страны.

В прошлом году, к примеру, в резиденцию главного Деда Мороза России улетело восемь тысяч писем от жителей Пермского края. Чтобы и в этом году отправить письмо с новогодними мечтами, нужно написать на конверте правильный адрес: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу.

- Но если даже ребенок не запомнит и просто напишет на конверте «Деду Морозу», письмо все равно будет отослано прямиком в вотчину зимнего волшебника, - говорят на почте. - Главное, не забыть наклеить марки на конверты и открытки. А чтобы волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес с индексом.

Письмо Деду Морозу можно опустить и в любой ближайший к дому почтовый ящик, в Перми их более 200.

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