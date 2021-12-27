Чудесная встреча произошла в парке им. Горького в Перми. Фото: семейный архив семьи Родионовых.

Сказочная новогодняя история случилась на днях в Перми. Восьмилетняя школьница Глафира Родионова написала письмо Дедушке Морозу и отнесла его в лес. Там новогоднее послание обнаружили гуляющие пермяки, прочитали его и написали об этом в соцсетях. Пост увидел Дедушка Мороз и обратился в полицию, чтобы там ему помогли разыскать Глашу. А когда девочку наконец-то нашли, Дед Мороз смог исполнить ее самое заветное желание!

- У нас такая традиция в семье: Глаша всегда пишет перед Новым годом письма Дедушке Морозу и относит их в лес, - рассказала мама девочки, Яна Родионова. – Наши бабушка с дедушкой живут в Закамске, вот туда в лес мы его и отвозим. Дочка сначала ищет место, куда положить конверт: под дерево или между ветками.

В этом году второклассница написала письмо, а когда приехала в лес, долго искала место, где его оставить. В итоге пристроила конверт между ветками.

Глаша долго искала место в лесу, где оставить свое письмо. Фото: семейный архив семьи Родионовых.

- Бабушка, сходи в лес, посмотри, письмо исчезло? – позвонила через несколько дней Глафира.

- Исчезло, Глашенька, - успокоила ее после прогулки бабушка. - Метель была, видимо, Дед Мороз прилетал и забрал его.

На самом же деле, новогоднее послание заметили гуляющие в лесу пермяки. Они прочитали письмо без обратного адреса и написали об этом пост в соцсетях. А дальше история начала развиваться по совсем сказочному сюжету. После огромного количества перепостов и лайков послание девочки увидел настоящий Дедушка Мороз и решил начать поиски второклассницы, которая получила в этом году много пятерок. Для этого ему пришлось обратиться в полицию и даже городской департамент образования. В поисках девочки помогло то, что имя у школьницы в письме без обратного адреса было очень редкое.

- Я очень удивилась, когда в среду мне позвонила классная руководительница и просит разрешения дать мой номер телефона сотрудникам полиции, - рассказывает Яна. – Объясняет, что полицейские ищут мою дочку по просьбе Дедушки Мороза. У меня сначала ничего не складывалось в голове, но потом я поняла, что происходит настоящее чудо!

А через некоторое время Дед Мороз позвонил маме Глаши и сказал, что нашел письмо и хочет исполнить заветную мечту девочки. Школьница попросила в подарок на Новый год настоящий микрофон и большой pop it.

Девочка попросила в подарок на Новый год микрофон и pop it. Фото: семейный архив семьи Родионовых.

- Глаша – ребенок творческий, занимается балетом в хореографической школе, играет на скрипке и очень любит петь, - объясняет мама. – Просится на вокал, но учитывая нашу загрузку плюс учебу в 22 школе, на пение времени совсем не остается, а у Глаши – идеальный музыкальный слух, и она просто обожает петь.

Случайная встреча девочки, оставившей письмо в лесу, и Дедушки Мороза произошла в эту субботу, 25 декабря.

- Мы с Глашей, бабушкой и дедушкой решили прогуляться по Горьковскому парку – нагулять аппетит перед обедом, - вспоминает мама девочки. – А навстречу нам идет Дед Мороз и Снегурочка, их еще издалека заметила дочка.

- Не Глафира ли это? – удивленно спросил Дедушка Мороз, подойдя поближе.

- Точно Глафира, - ответила ему Снегурочка.

- Откуда вы знаете мое имя? Это же невозможно! – ахнула Глаша.

- Ты же писала мне письмо! Давай сверим: Деду Морозу от Глафиры Родионовой, город Пермь, - достал из мешка конверт новогодний волшебник.

- Да, это мое! – изумилась девочка.

- Ну раз уж я до тебя дошел, может ты меня чем-то порадуешь? – попросил Дедушка Мороз.

И отличница без подготовки прочитала ему прекрасный новогодний стих по зиму, а потом достала из протянутого мешка свой новогодний подарок.

- Глаша была очень поражена, удивлена и растрогана этой встречей, - говорит мама девочки. – Она не выпускает микрофон из рук и поет, не переставая. А еще с нетерпением ждет понедельника, чтобы рассказать о случившемся девочке Ане, которая учится с ней в классе и говорит, что Дедушки Мороза не существует.

- Он реально существует, ведь со мной такое замечательное чудо смогло приключиться! – не перестает удивляться девочка. – Это хорошо, что я так долго искала в лесу место, чтобы положить Дедушке Морозу свое письмо!