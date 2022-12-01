Как стать волшебником для ребят из детских домов

Большинство писем написано взрослой рукой с учетом реальных потребностей ребят. Фото: сайт Дедморозим.

«Здравствуй, Снегурочка! Я часто лежу и мечтаю о двух подушках, а то перила моей кровати такие железные и холодные. А еще мне нравятся мягкие игрушки, за которые можно потянуть», «А я люблю бегать в ходунках. Дедушка Мороз, подари мне колонку с флэшкой», «Меня зовут Влад. Я не слышу и не говорю, зато знаю все буквы и умею читать. Дедушка Мороз, подари мне игровую приставку, очень жду тебя в гости», - эти и другие письма от воспитанников Рудничного и Осинского детских домов-интернатов опубликовал на своем сайте пермский благотворительный фонд «Дедморозим».

Больше месяца пермяки звонили волонтерам и спрашивали: «Когда начнется наша любимая акция?» И вот за месяц до наступления Нового года у пермяков вновь появилась возможность стать добрыми волшебниками для мальчиков и девочек из детских домов.

Желания этих ребят отличаются от того, что просят на Новый год обычные детки. В письмах к Деду Морозу и Снегурочке от детей из детских домов есть круг для купания, пальчиковый театр, тактильные книжки, конструктор, развивающие и обучающие игрушки.

Большинство новогодних писем из Осы - а в блоке Милосердия здесь проживают 33 ребенка - написаны взрослой рукой, их отправили воспитатели и нянечки. Это значит, что ребенок не может сказать о своем желании, потому что не может ходить, сидеть и писать. Но сотрудники интернатов хорошо знают своих подопечных и написали об их мечтах с учетом реальных потребностей детей.

А вот все письма из Рудничного интерната, где ждут подарков более 60 детей, написали члены команды «Дедморозим». Они специально съездили в детский дом, чтобы пообщаться с ребятами и помочь рассказать об их новогодних желаниях.

Чтобы исполнить понравившееся желание, нужно выбрать письмо на сайте dedmorozim.ru и забронировать его, оставив комментарий. Затем приобрести подарок и принести его на общий сбор, который пройдет 17 и 18 декабря. О времени и месте будет сообщено дополнительно.

С любым подарком новогодние волшебники могут передать средства гигиены и ухода: увлажняющие лосьоны, пенки для купания, очищающую пену, присыпки, масла, детские крема, дезодоранты для тела, влажные салфетки, резинки для волос, латексные и силиконовые соски для бутылочек, гипоаллергенные шампуни и подгузники размеров S, M.

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