«Я никому не нужен»: В Прикамье недалеко от школы нашли мертвым 11-летнего мальчика

Мальчика нашли мертвым рядом со школой. Фото: соцсети

В смерти 11-летнего мальчика, которого нашли в поселке Северный в Губахинском муниципальном округе Пермского края, появились подробности. Его бездыханное тело, напомним, нашли днем, 29 ноября, недалеко от школы возле теплотрассы.

- Последнее время Денис (имя ребенка изменено - Ред.) был каким-то невеселым, летом начал баловаться сигаретами и алкоголем - говорит друг мальчика. - Но он был очень хорошим, вежливым. У него были проблемы какие-то дома, он говорил, что мама куда-то из дома уходит.

Друг Дениса рассказал, что в школе его не было с 28 ноября, но накануне, в воскресенье, ребята видели его одиноко гуляющего по улице. По неофициальным данным, в день трагедии он приходил к бабушке и взял у нее бутылку самогона, она была найдена недалеко от тела ребенка. По одной из версий, мальчик выпил какое-то количество жидкости, потом уснул и замерз насмерть. Именно переохлаждение, по информации нашего источника в силовых структурах, сейчас является предварительной причиной смерти.

Известно, что мама Дениса работает парикмахером, он не единственный ребенок в семье, есть еще сестры. И в ночь перед трагедией он не ночевал дома, а мама даже не хватилась его. А телефон он дома оставил и ушел.

- Он мне говорил: «Я никому не нужен», видимо из-за этого начал пить, чтобы на него внимание обратили, - говорит друг Дениса.

Директор школы, в которой учился мальчик рассказала, что Денис был обычным ребенком.

- Обычный ребенок, семья на учете не состояла, в случившемся разбираются следственные органы, - говорит директор МАОУ СОШ №15 в поселке Северный Светлана Комарова. – Учился в пятом классе, отстающим не был.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка.

- В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение. Следов насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было.

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