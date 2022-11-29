В Пермском крае недалеко от школы нашли мертвым 11-летнего мальчика

Погибший мальчик учился в пятом классе. Фото: Иван Макеев

В поселке Северный в Губахинском муниципальном округе Пермского края сегодня днем, 29 ноября, было найдено тело 11-летнего мальчика.

По информации из социальной сети ребенка нашли недалеко от территории школы № 15 в которой он учился. На место были вызваны сотрудники следственных органов. Что стало причиной смерти школьника, выясняется. В СКР по Пермскому краю, сообщили, что устанавливаются все обстоятельства.

Тем временем друзья погибшего школьника обсуждают трагедию в соцсетях, одни считают, что смерть их друга может носить криминальный характер, другие утверждают, что никакого криминала в произошедшем нет.

«КП» связалась с директором школы в которой учился мальчик.

- Обычный ребенок, семья на учете не состояла, в случившемся разбираются следственные органы, - говорит директор МАОУ СОШ №15 в поселке Северный Светлана Комарова. – Учился в пятом классе, отстающим не был.

Знакомый ребенка рассказал нам, что все поражены новостью о его смерти.

- Мы с ним знакомы были, в футбол играли вместе, нормальный пацан, не знаю, что могло с ним произойти, говорит Сергей.

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