Пострадали три человека.
Фото: Анна Маркова
Пожар в турбинном цехе пермской ТЭЦ-9 ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России по Пермскому краю.
ЧП, напомним, случилось 30 ноября около часа дня. По предварительной информации возгорание произошло во время ремонтных работ на кровле цеха. Пострадали три человека. Двое находятся в ожоговом отделении больницы, еще один – был в состоянии клинической смерти. Однако реанимационные мероприятия оказались безуспешны, врачи зафиксировали смерть пациента.
О возможных версиях случившегося рассказали в МЧС:
- Сообщение поступило в 12.58 местного времени, - сообщил журналистам начальник центра управления в кризисных ситуациях Александр Черемных. – Пожару был присвоен 3-й номер сложности. Было привлечено 62 человека личного состава, 20 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано на площади 100 кв м. На жизнедеятельность города данное происшествие никак не повлияло.
- Людей эвакуировали?
- Весь персонал предприятия был эвакуирован за пределы объекта. Это порядка 500 человек.
- Какие версии пожара? Причины?
- Предварительно известно, что на месте, где произошел пожар, проводились работы по реконструкции здания. Будет проводиться проверка, рассматриваются разные версии: нарушение технологического процесса, проведение строительных работ, нарушение правил пожарной безопасности.
- Взрыв был?
- Информация о взрыве не подтвердилась.
- Что такое 3 номер сложности?
- Это крупный пожар, при котором почти весь гарнизон выдвигается к места. Объект серьезный, крупный. На момент сообщения информации о точной площади возгорания не было. Чтобы своевременно выехать на место, пожару присваивается ранг. На территории Перми самый высокий – это четвертый. Подразделение прибыло оперативно, что минимизировало ущерб и не дало пожару распространиться по всему цеху.
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