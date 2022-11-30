При пожаре на пермской ТЭЦ-9 пострадали два человека

. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

30 ноября около часа дня загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9, расположенного по адресу: улица Промышленная, 103. Приблизительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

От ГУ МЧС России к месту пожара выехали 79 человек и 23 единиц техники. С территории предприятия эвакуировано около 500 человек К ТЭЦ-9 прибыли 3 бригады скорой медицинской помощи.

- На данный момент есть информация о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь, - сообщили "КП"-Пермь" в Минздраве Пермского края.

- Причины произошедшего устанавливаются, восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин возгорания, - прокомментировали в Пермском филиале ПАО «Т Плюс».

Напомним, ТЭЦ-9 в Перми обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми.

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