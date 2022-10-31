Ноябрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В жизни жителей Перми с 1 ноября 2022 года появятся ряд изменений, которые затронут мобилизованных граждан, правила автопарковки, запрет на продажу алкоголя. Кроме того, с 1 ноября 2022 года в Перми закроют для движения несколько участков дорог.

С 1 ноября 2022 года вводятся ряд изменений и для всей России.

Запрет на продажу алкоголя в Перми

В День народного единства 4 ноября 2022 года в Перми будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Закрытие участков дорог в Перми

С 4 ноября 2022 года до 1 октября 2024 года в Перми временно ограничат движение транспорта на улице Локомотивной в районе пересечения с ул. 2-й Шоссейной.

С 4 ноября 2022 года до 5 августа 2023 года в Перми будет временно закрыто движение транспорта на ул. Уинской от ул. Юрша до дома на ул. Старцева, 9. Объезд закрытого участка дороги будет возможен по улице Пушкарской.

Новые правила автомобильной парковки в Перми

C 1 ноября 2022 года в Перми начнут работы первые плоскостные парковки с зоной «201». Стоимость парковки составит 20 рублей в час. Плоскостные муниципальные парковки будут находится: на пересечении улиц Ленина и Попова в районе дома по улице Ленина, 68/2; вблизи здания на ул. Пермской, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй»); вдоль домов на ул. Революции, 22 и 24.»»

С 14 ноября 2022 года в Перми планируется ввести новую тарифную зону «102» внутри действующей тарифной зоны платных парковок «101». Она будет ограничена улицами:

– Попова от ул. Монастырской до площади ЦКР;

– Пушкина от ул. Попова до ул. Краснова;

– Краснова от ул. Пушкина до ул. Сибирской;

– Сибирская от ул. Краснова до ул. Революции;

– Революции от ул. Сибирской до ул. Горького;

– Горького от ул. Революции до ул. Монастырской;

– Монастырской от ул. Горького до ул. Попова.

Тариф за пользование парковкой в зоне «102» составит 30 рублей в час.

Возобновление движения трамвая маршрута №3 в Перми

С 31 октября 2022 года в Перми возобновил работу трамвай №3 «Красный Октябрь – Станция Пермь II». В связи с запуском трамваев прекратит работу компенсационный автобусный маршрут №88.

Освобождение семей участников СВО от оплаты детских садов в Перми

С 1 ноября 2022 года в Перми семьи участников специальной военной операции на Украине освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах города.

Осенний призыв в Вооруженные силы России

С 1 ноября 2022 года начинается осенний призыв в ряды Вооруженных сил России. До конца 2022 года на военную службу планируется призвать 120 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет и не пребывающих в запасе. На срочную службу планируется призвать три тысячи жителей Пермского края.

Гарантированный размер денежного довольствия для мобилизованных

С 1 ноября 2022 года в России установлен минимально гарантированный размер денежного довольствия и отдельных выплат мобилизованным гражданам в сумме 195 тыс. рублей.

Запрос кредиторами информации о мобилизованных

С 23 ноября 2022 года в России кредиторы смогут запрашивать у ФНС России информацию о мобилизованных заемщиках, если заемщик сам не представит документы, подтверждающие факт мобилизации. Речь идет о сведениях, необходимых для подтверждения отнесения заемщика к категории лиц, имеющих право на кредитные каникулы для мобилизованных.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 ноября 2022 года в России упрощается процесс получения социальной помощи при использовании карты платежной системы «Мир». На карту «Мир» будут перечислять около 30 выплат.

Повышение пенсий отдельным категориям граждан

С 1 ноября 2022 года в России повысится пенсия у бывших работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации. Перерасчет доплаты коснется тех пенсионеров, которые обратились за ней в период с 1 июля по 1 октября 2022 года. При этом они уже должны прекратить работу по специальности, которая дает право на дополнительные отчисления.

Новые правила поверки счетчиков воды в квартирах

С 1 ноября 2022 года в России вводится новый ГОСТ Р 8.1012-2022 для поверки счетчиков горячей и холодной воды. Стандарт устанавливает методику и последовательность первичной и периодической поверок приборов учета.

Доступ к открытому программному обеспечению

С 1 ноября 2022 года в России стартует эксперимент по предоставлению доступа к открытому программному обеспечению, предусматривающий использование программного обеспечения, в том числе исключительное право на которое принадлежит РФ, на условиях открытой лицензии.

Требования к национальной системе доменных имен

С 19 ноября 2022 года в России национальная система доменных имен должна иметь защиту от несанкционированного доступа к информации, содержащейся в ней, в соответствии с требованиями, утвержденными для критически важных и опасных объектов.

Национальный стандарт «зеленых» многоквартирных домов

С 1 ноября 2022 года в России вводятся стандарт на количественные и качественные характеристики оценки многоквартирных жилых зданий по «зеленым» критериям. Он предполагает осуществление градостроительной деятельности, обеспечивающей экологическую безопасность и благоприятные условия среды для жизнедеятельности человека.

Использована информация портала «ГАРАНТ.РУ»

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