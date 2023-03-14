«Не спят и просят достать старую игрушку» Как понять, что ребенок стал жертвой насилия

В первый раз все случилось, когда Маша еще ходила в детский сад, девочке только исполнилось 7 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сгибающая большой палец ладонь - международный жест о помощи из Тик-тока, который завирусился в период пандемии. И он реально работает!

Пермская школьница, которую несколько лет насиловал отчим, разместила такой жест на своей страничке в соцсетях. Пост увидела подружка и рассказала о своих догадках учительнице. Педофила задержали, на днях ему вынесли приговор – 18 лет колонии строгого режима.

«Это твой новый папа!»

Дядя Сережа появился в жизни Маши, когда девочке было четыре года.

- Знакомься, это твой новый папа, теперь он будет жить с нами, - объяснила дочери мать.

С новым ухажером женщина познакомилась на улице, возле своего дома. Сергей приехал в Пермь из Дагестана, завел здесь семью, родились сын и дочь. Но брак распался, и мужчина снял квартиру в той же пятиэтажке, где жила разведенная Светлана с дочкой.

Поначалу все было хорошо. Сергей оказался рукастым и трудолюбивым. Работал строителем, вставал рано, возвращался поздно, все деньги нес в дом. Маму Маши все устраивало. Она даже уволилась из магазина, где работала продавцом канцтоваров. Вместе с алиментами от родного отца дочери на жизнь вполне хватало.

Маша нового папу называла дяде Сережей. Ребенка он не обижал, и со стороны семья казалась благополучной.

- Ни разу не видела кого-то из них пьяным, - рассказывает соседка. – Ни шума из квартиры, ни ссор. Они, скорее, затворниками жили, никого к себе в гости не приглашали.

Водил в родительскую спальню

В первый раз все случилось, когда Маша еще ходила в детский сад, девочке только исполнилось 7 лет. Были новогодние праздники. Семья, как обычно, была дома. В один из вечеров Светлана вышла в магазин за продуктами. В этот момент ее сожитель зашел в комнату к девочке, отвел в свою спальню, заставил ребенка раздеться и надругался.

- Маша в тот момент даже не поняла, что случилось, - объясняли позже психологи, которые работали с девочкой. - Ей было больно и страшно. Но дядя Сережа приказал молчать и матери ничего не говорить.

И послушная девочка молчала. А ее мама была настолько увлечена личной жизнью, что никаких перемен в поведении ребенка даже не заметила. Или делала вид, что ничего не происходит, чтобы не портить отношения с сожителем.

Ад в жизни Маши продолжался четыре года. Как только мама уходила из дома, отчим тащил ребенка в спальню. Только по мере взросления школьница начала осознавать, в какие игры играет с ней дядя Сережа. Но по-прежнему молчала. Признаться маме боялась, а поделиться своей бедой с кем-то еще, было стыдно.

Записала видео и выложила в Тик-ток

Как и все современные дети, Маша активно пользовалась соцсетями, в Тик-ток у нее был свой аккаунт. Там она и увидела ролик, в котором люди, оказавшиеся в опасности, могут незаметно попросить окружающих о помощи. Для этого нужно прижать большой палец к ладони и согнуть ее.

Девочка записала и выложила в Тик-ток видео, как сжимает свою ручку в кулак – в надежде, что кто-то увидит ее безмолвный крик о помощи.

Первой отреагировала подруга. И Маша призналась однокласснице, что ее насилует отчим. В тот же вечер на пост обратила внимание и учительница девочек, которая постоянно мониторит страницы учеников.

- Вы сможете что-нибудь сделать? – спросила подруга Маши, когда педагог решила в первую очередь поговорить с ней. А потом рассказала, в какой ситуации находится замкнутая тихая девочка Маша.

Мать собирала посылки и просила свидания

Детскому психологу удалось установить контакт с ребенком, и Маша рассказала, какие зверства творил с ней отчим. Осмотр врача только подтвердил показания ребенка: малышка давно живет взрослой жизнью.

- Неужели вы не замечали, что происходит за вашей спиной? – спрашивали на допросе мать ребенка.

- Я просто в шоке! Я не могу поверить! Я ничего не знала, - утверждала женщина, но давать показания отказалась.

Такую же тактику выбрал и сам преступник – на всех допросах он молчал.

Как только горе-мамаша стала просить свидания с сожителем и показывать свою явную заинтересованность в спасении любимого мужчины, собирать ему посылки и писать письма, женщину отстранили от участия в деле.

Ребенка передали родному отцу, он стал законным представителем потерпевшей. А мать – лишили родительских прав.

Доказали семь эпизодов

- Уголовное дело возбудили по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», - рассказала «КП» Дина Гордеева, старший следователь СО по Свердловскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю. – Удалось доказать 7 эпизодов. Обвиняемому провели психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты в условиях стационара устанавливали, есть ли у субъекта сексуальное предпочтение в форме «педофилии». Такого диагноза нет. Человек вменяем, что означает, он мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Ранее за подобные преступления он был не судим.

Приговор суда - 18 лет колонии строгого режима.

Педофил заявил ходатайство судье, чтобы представителей СМИ в суде не было. Он не хотел, чтобы его видели родные. Суд это ходатайство удовлетворил. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Мать тоже нужно судить

К счастью, для Маши эта история закончилась благополучно. Девочка попала в хорошую семью. Мачеха окружила ее заботой и вниманием, а папа – он тренер – занимается с ней спортом. Девочка стала лучше учиться в школе, а летом впервые в жизни отдохнула в оздоровительном лагере.

- Но лично у меня возникает вопрос: почему мы судим педофила, но не судим мать, которая привела в дом мужчину и закрывала глаза на то, какие отношения начали происходить между ним и ее дочерью? – говорит психолог Людмила Кочкаева. - Почему взрослая женщина не воспитала дочь в доверии, чтобы та могла прийти к матери и сказать: «Мама, меня дядя Сережа целует и ласкает». Любая чуткая мать сразу же бы почувствовала неладное, откровенно поговорила с дочерью и разорвала все отношения с таким мужчиной.

- Можно ли понять, что ребенок подвергается насилию?

- Можно, но для этого нужно быть очень внимательным. Ребенок становится замкнутым, сосредоточенным на своих переживаниях. В глазах появляется тайна, он словно говорит: «Обратите не меня внимание!»

Меняется привычное поведение, частые слезы и истерики без повода, даже мимика лица становится другой - из подвижного оно становится больше похоже на полумаску. Насторожить может и фигура: нет прямой и стройной осанки, ребенок начинает сутулиться, втягивать голову в плечи, ходить мелкими шажками. Еще один повод для беспокойства – бессонница. Страх засыпать в одиночестве. Дети просят достать игрушки, с которыми давно не играли.

В большинстве случаев насилие совершается в семье или в близком окружение, поэтому стоит насторожиться, если у ребенка меняются отношения с каким-то членом семьи. Раньше она спорила, не соглашалась с чем-либо, а сейчас отвечает на вопросы односложно, не поднимая глаз.

- Что ему делать?

Даже в семь лет ребенок прекрасно понимает, что секретные действия отчима – это больно, плохо и постыдно. Если девочка не может поговорить об этом с матерью, которая или не понимает ее, или не обращает на это внимание, к кому она пойдет со своей бедой? К школьному учителю? Ему некогда, он учит детей, а не воспитывает. У него их 30!

Как вариант – школьный психолог или соцпедагог. Но это должен быть грамотный специалист. Можно попросить ребенка нарисовать рисунки: себя, семью, человека. Это достоверная методика, которая в зависимости от места человека на листе бумаги, выбранного цвета и даже использованных штрихов, дает возможность понять, что происходит в жизни ребенка. А уже потом грамотно работать с полученными результатами и выявлять подобные случаи.

КСТАТИ

Что это за жест, который спас Машу

Международный сигнал о помощи появился несколько лет назад, когда мир находился на карантине из-за пандемии коронавируса. В эти месяцы наблюдался настоящий всплеск домашнего насилия и жест о помощи был придуман правозащитниками.

В чем суть жеста? Человек, оказавшийся в сложной ситуации, может, не говоря ни слова, показать незнакомцу открытую ладонь, затем согнуть большой палец и прижать его остальными. Это значит, что человеку грозит опасность и ему нужна помощь. Видео, рассказывающее о жесте, стало вирусным в Тик-Ток и распространилось с невероятной скоростью. А благодаря социальным сетям, обучающий ролик разошелся по всему миру. Пользователи делились им со своими подписчиками и набирали миллионы просмотров.

Важно, международный сигнал о помощи можно незаметно использовать как в интернете, так и в общественном месте: магазине или на улице, когда кричать и убегать рискованно и это можно спровоцировать насильника на агрессивные действия.

Женщина должна знать, что обращаться к первому встречному не стоит: пожилые люди вряд ли отреагируют на сжимающийся кулак, желательно установить зрительный контакт с молодыми или людьми средних лет. Если они все правильно поймут, то это станет шансом на спасение. В мире существуют и другие способы обратиться за поддержкой, к примеру, в Италии жертвы домашнего насилия могут позвонить в полицию и заказать пиццу. Правоохранители сразу понимают, какая заявительнице нужна помощь.

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