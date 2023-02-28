Жест из Тик-ток спас школьницу от отчима-педофила: мужчину приговорили к 18 годам строго режима

Девочку, единственную дочь у горе-мамаши, изъяли из семьи, сейчас она живет у родного папы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловском суде Перми вынесли приговор 41-летнему мужчине, который обвинялся в изнасиловании девочки, не достигшей 14 лет.

Жест о помощи увидела подруга

Машу (имя ребенка изменено в соответствии с требованием законодательства РФ, - Ред.) мужчина воспитывал с двухлетнего возраста – сожительствовал с ее матерью. А когда девочке исполнилось семь, впервые ее изнасиловал.

И этот ужас для ребенка продолжался несколько лет. Рассказать обо всем маме девочка не решалась и молча терпела приставания отчима. Терпела, пока не увидела в Тик-ток международный жест – сгибающаяся в кулак ладонь. Он означает просьбу о помощи.

Девочка разместила этот жест у себя на странице в соцсетях, отреагировала ее подруга. И потерпевшая рассказала ей о своей беде. А та уже сообщила классному руководителю, информация дошла до школьного психолога. Специалист сумел вывести на откровенный разговор запуганного ребенка, а осмотр медика подтвердил, что девочка - жертва сексуального насилия. Она долго находилась в психотравмирующей ситуации.

Ребенка забрал отец

Отчима - педофила арестовали. Когда сотрудники ПДН и следователи пришли в квартиру, где проживала девочка, казалось бы, в благополучную семью, ахнули! Антисанитария, в холодильнике пусто, продуктов нет, ребенок не знал, что такое постельное белье.

Девочку, единственную дочь у горе-мамаши, изъяли из семьи, сейчас она живет у родного папы. Мачеха окружила ребенка заботой, девочкой занимаются. Она стала лучше учиться в школе, посещает спортивные секции, ее папа – тренер. А летом девочка впервые отдохнула в оздоровительном лагере.

Доказали семь эпизодов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Уголовное дело расследовалось по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 – летнего возраста», - рассказала «КП» старший следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Дина Гордеева. - Наказание - от 12 до 20 лет лишения свободы. Эпизодов изнасилования семь. Мужчине проведена комплексная психолого – сексолого – психиатрическая экспертиза. Специалисты в условиях стационара устанавливали, есть ли у него сексуальное предпочтение в форме «педофилии». Такого диагноза нет.

Человек вменяем, что означает, он мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Ранее обвиняемый за подобные преступлениям судим не был.

Мать просится на свидание

На этапе следствия мать потерпевшей девочки была ее законным представителем. Но позднее от участия в деле женщина была отстранена, так как действовала не в интересах родной дочери. Как стало известно «КП», сожительница пишет письма сожителю, собирает посылки в тюрьму и очень просит разрешения на свидание. Кстати, мужчина в прошлом женат, у него двое детей. Колесил по всей России, работал строителем, занимался ремонтом. Были командировки в Петербург, на Кавказ.

Сегодня на вынесении приговора мужчина заявил ходатайство судье, чтобы представителей СМИ в суде не было. Он не хочет, чтобы его видели родные, сын, дочь, жена. Суд удовлетворил его ходатайство, и заседание прошло в закрытом режиме. В итоге мужчину приговорили к 18 годам строго режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ударила! А кто не бьет детей?!» В Пермском крае за истязание 8-летней девочки осудили многодетную мать

Мать-истязательницу из Оханска приговорили к трем годам условно (Подробнее...)