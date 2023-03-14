На лице написано: пермский физиогномист рассказала, как узнать о человеке всю правду

Пермский физиогномист Юлия Чуприкова уверена, что человеческое лицо – самый совершенный «аппарат» для общения. Фото: Владимир Витюховский

- Мне достаточно одного лишь взгляда, чтобы понять, что вы за человек, какие у вас намерения, можно ли вам доверять, чем вы больны и как зарабатываете на жизнь, - с уверенностью говорит пермский физиогномист Юлия Чуприкова.

Всем нам знаком фразеологизм «На лице написано». Мол, что у человека в мыслях и на душе, то и выражается на его лице. И действительно, наше лицо - это неисчерпаемый источник информации. Оно «говорит» даже больше, чем наши уста. По сути, наше лицо - это отражение всего нашего образа жизни: показатель здоровья, барометр настроения, демонстратор желаний, потребностей и даже наших помыслов.

Но далеко не все люди могут «читать» человеческие лица. Для этого существует специальная наука - физиогномика. Пермский физиогномист Юлия Чуприкова уверена, что человеческое лицо – самый совершенный «аппарат» для общения и специально для «Комсомолки» открыла некоторые секреты чтения людей по лицу.

Связь лица и тела

- В подростковом возрасте у меня на лбу появилась видимая морщина, которая не давала мне покоя. Это ведь не симптом старения в мои 15 лет!? - спрашивала я себя. В поисках ответов я решила освоить профессию фейс-фитнес тренера, где узнала, что симптомы старения на нашем лице могут проявляться не только из-за возраста, но и из-за проблем со спиной, шеей, ногами и даже из-за ношения каблуков.

Причиной моей складки на лбу стал сколиоз, который мне диагностировали в детстве. С того момента меня заинтересовали связи лица и тела. Так, я получила множество сертификатов обучения фейс-практикам, стала Членом Международной Ассоциации тренеров по гимнастике для лица, преподавателем «Московского Долголетия» по фейсфитнес, получила диплом телесно-ориентированной психологии и удостоверение физиогномиста. И вот уже несколько лет я читаю лица людей, как книги».

Что можно узнать по лицу человека?

– Особенности характера – Сильные и слабые стороны – Род деятельности – Привычки – Судьбу – Преднамеренное действие. – Склонность ко лжи – Симпатию или антипатию

Добряк, грубиян или жадина

Для чтения по лицу используeтся совокупность трех факторов: форма лица, зона лица и морщины. И именно в таком порядке анализ и осуществляется.

Итак, если перед вами человек с треугольным лицом, широким лбом, узким подбородком, высокими скулами – это мыслитель, философ, интеллектуал, способный к хитрости и изворотливости, готовый «много на себя взять».

Пропорционально сложенные голова и лицо указывают на то, что человеку свойственны уравновешенные умственные способности, здравый смысл и отсутствие эксцентричности.

Обладатели прямоугольного продолговатого лица имеют организаторский талант и ярко выраженную целеустремленность. Такой человек непредсказуем, может быстро менять настроение. На первой встрече с таким человеком больше наблюдайте и не делайте скорых выводов.

Люди с острыми чертами лица – резки, вспыльчивы и раздражительны. Так, трапециевидное лицо отличается от треугольного острыми углами челюсти, которые говорят о скрытом гневе или, следуя поговорке «стиснув зубы, преодолевает препятствия» – человек проживает трудный период в жизни.

Обладатели квадратного лица в жизни грубы и жестоки. Ранить их (и в прямом, и в переносном смысле) не так легко.

Круг - это символ, означающий одобрение, чувственность, дружеское отношение. Чем мягче форма лица, тем более гибкий и лояльный человек перед вами.

Интересно и то, что по форме лица можно определить отношение к деньгам. Взгляните на портрет Джорджа Вашингтона, первого американского президента на однодолларовой бумажке. Заметьте, как от рта к ушам его лицо расширяется к центру - это физический индикатор жадности, также люди с такой формои лица обладают прекрасными организаторскими способностями, они предусмотрительны и своего не упустят.

Интеллектуал или неудачник

Лицо человека условно делят на три зоны: верхнюю (интеллектуальную), среднюю (эмоциональную) и нижнюю (витальную).

Интеллектуальная зона проходит от линии роста волос до бровей. Если при первом взгляде на человека (мужчину) вы заметили высокий лоб - это говорит о хороших качествах, таких как высокий интеллект и благородство.

Эмоциональная зона располагается от бровей до кончика носа. Она говорит об интуиции, чуткости и эмпатии личности. Если она короче других 2-х третей лица, то такой человек доверяет только научно доказанным фактам, а не своему чутью.

Нижняя треть, находящаяся в отрезке от кончика носа до подбородка, говорит о склонности к скепсису, сарказму, а также о развитых защитных навыках в физическом или интеллектуальном направлении. Чем она длиннее, тем развитей эти особенности.

Снайпер или волонтер

Интересно читать человека и по отдельным зонам, таким как глаза, нос, губы, морщины...

Если ваши глаза широко расставлены друг от друга – вы гибкая личность, которая занимается разными видами деятельности. Если вы не научитесь распределять обязанности, а продолжите себя нагружать делами, энергия будет распыляться, мозгу будет все сложнее сконцентрироваться, так появится возможность развития рассеянного склероза.

Люди, у которых одна цель в жизни, наоборот, имеют близко посаженные глаза. Такие люди будут идти по своему намеченному пути, не сворачивая. Близкая посадка глаз часто отмечается у снайперов.

Человек, имеющий крупный, длинный нос – рассудительная личность, которая не спешит принимать решение без точного анализа действий. Люди с маленькими носиком более легкие на подъем, это волонтеры или те, кто действует быстро, особенно, если кончик носа приподнят. Таким людям не нужно анализировать, им нужно прислушиваться к интуиции и действовать немедленно.

Обладатели удлиненного носа с немного загнутым вниз кончиком, как, к примеру, у Софи Лорен, отличаются аристократичной внешностью и женственностью, но при этом имеют сильный мужской характер, обладают задатками лидера и стараются полагаться только на себя. Эти люди не ищут легких путей, зато всегда добиваются своих целей. Являются очень чуткими и терпеливыми к близким.

Спинка носа говорит об уровне эмоциональности и восприимчивости. Чем она тоньше, тем сильнее эти характеристики.

У вас проблемы с печенью или с законом?

Морщины в межбровной зоне. Если у вас одна вертикальная морщина по центру между бровей – это зона печени. Здесь или заболевание печени или склонность к алкоголю, но, если таких проблем нет, значит, ее обладатель носит очки и взгляд, концентрируясь, напрягает мышцы лба, создавая эту складку.

Короткая вертикальная морщина в межбровной зоне, говорит о сильной воле и упорстве, также, проблемы с законом. Такая морщина есть на лице О. Шольца.

Две межбровные морщины – напряжение мышц бровей, которое отвечает за вдумчивость личности, философских задатках. Такие люди многие задачи берут на себя, не надеясь на других. Это не говорит о количестве работы, а о том, на сколько человек в них погружен.

Несколько межбровных морщин говорят о многозадачности личности. А также о том, что у человека имеется много мелких дел и забот.

Тело не обманешь

Язык тела очень сложно контролировать, как бы человек не старался. Например, если человек что-то вам сказал, а после этого отвел взгляд и поджал губы – это говорит о неискренности в речи. Тело не принимает сказанное, и пытается от этих слов «убежать», «скрыться». Также вас обманывают, если во время разговора взгляд собеседника смотрит вверх и вправо. Однако, если его попросили что-то придумать, то такое направление взгляда говорит об активности правого полушария мозга, отвечающего за фантазию, интуицию и творчество.

Поможет определить лжеца и положение рук. Будьте внимательны в диалоге с людьми, которые закрывают рот руками или чешут лоб и правую бровь, скорее всего, они обманывают вас.

ВАЖНО

Давать стопроцентную характеристику человеку, надеясь только на физиогномику, все же не стоит. Бывает, человек перенес множество пластических операций или же он профессиональный актер, в первом случае мимика лица блокируется, во втором - управляется.

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