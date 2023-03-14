Вдова одного из 9 горняков, заживо сгоревших в шахте под Соликамском, отсудила многомиллионную сумму

Спасателям не удалось вызволить горняков из огненного ада. Фото: архив "КП".

Под занавес 2018 года под Соликамском произошла жуткая трагедия: в строящейся шахте «Уралкалия» заживо сгорела бригада строителей-горняков – из-за сварочных работ вспыхнули плиты утеплителя.

Попытки спасателей вызволить людей из огненного ада были обречены на провал: лишь спустя время из-под земли извлекли останки 9 человек. Погибли четверо жителей Пермского края, трое шахтеров из Башкирии и один из Краснодарского края.

Глава региона тогда сообщил, что семьям погибших выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей. Еще по два миллиона родственникам погибших выплатила башкирская строительная компания «Управление строительства 30».

Однако эту компенсацию посчитала недостаточной вдова одного из горняков. Она обратилась с иском в Индустриальный суд Перми, который в итоге вынес решение в ее пользу.

- Представители ответчика в судебном заседании с заявленными требованиями не согласились, сославшись на то, что уже перечислили необходимые выплаты в пользу семей погибших, - сообщили в Индустриальном суде. – Однако суд признал право супруги погибшего на компенсацию морального вреда ей и ее детям, взыскав в пользу каждого члена семьи 1,5 миллиона рублей.

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