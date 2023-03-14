Медучреждения Пермского края получили новые машины скорой помощи и передвижные ФАПы

Новые машины скорой помощи. Фото: Павел Шатров

В муниципалитетах Пермского края продолжается серьезное обновление парка машин скорой помощи. Столь необходимая техника поступает по распоряжению правительства РФ. В период с 2021 по 2024 годы Прикамье получит несколько десятков новых автомобилей для медицинских учреждений региона.

Очередная передача полностью оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием машин скорой помощи состоялась 14 марта. С этого дня в муниципалитетах края на вызовы к пациентам отправятся 12 новых автомобилей скорой помощи: три автомобиля поступили в Пермскую станцию скорой медицинской помощи, по одному автомобилю получили станции скорой медицинской помощи Березников, Кунгура и Соликамска, Чайковская центральная городская больница, центральные районные больницы Верещагино, Карагая, Осы и Очера, больница Коми-Пермяцкого округа. Машины скорой помощи оборудованы на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ.

Новые машины скорой помощи. Фото: Павел Шатров

Приехавшие в Пермь за новой техникой водители говорят, что она станет важным подспорьем в их работе, поможет сделать оказание медицинской помощи действительно «скорой» для жителей самых удаленных частей края вне зависимости от дорожных и погодных условий.

Оборудование машин скорой помощи.

Большой неожиданностью для медиков Прикамья стало поступление в их распоряжение двух мобильных медицинских комплексов. Передвижные ФАПы (Фельдшерско-акушерский пункт) такого типа регион получил впервые. В число счастливчиков вошли Октябрьская и Верещагинская районные больницы. Им предстоит первыми апробировать новую технику, а потом передать полученный опыт работы своим коллегам из других муниципалитетов.

По словам главного врача Верещагинской центральной районной больницы Василия Шестакова, передвижной ФАП позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей удаленных населенных пунктов, где менее 100 жителей. Кроме того, мобильный медицинский комплекс предполагается использовать для выезда на предприятия округа для проведения диспансеризации работников.

«Главной особенностью передвижного ФАПа является его оснащение всем необходимым оборудованием для проведения диспансеризации населения: аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, дефибриллятор и глюкометр, биохимический анализатор, весы и ростомер. В настоящее время в Карагайской больнице около пяти лет работает передвижной ФАП на базе автобуса ПАЗ. Сейчас мы получили совершенно другое поколение техники с новейшим оборудованием, удобным для медиков и пациентов», - делится руководитель районной больницы.

Василий Шестаков знакомит с передвижным ФАПом. Фото: Павел Шатров

Дополнительный комфорт внутри салона передвижного ФАПа создают несколько режимов систем кондиционирования, вентиляции, отопления и освещения. Предусмотрена даже раскладная скамейка, на которой могут ожидать свою очередь снаружи автомобиля пациенты. Новый передвижной ФАП может обслужить около 50 человек за рабочую смену.

Системная работа по обновлению парка машин скорой помощи в Прикамье уже дает о себе знать. По словам директора Территориального центра медицины катастроф Олега Федоткина, сейчас в регионе на 238 бригад скорой помощи приходится 340 автомобилей.

«Одним из важных показателей является число карет скорой помощи со сроком эксплуатации менее пяти лет: в Прикамье насчитывается 252 таких автомобилей, что составляет 74% от существующего парка. Это выше среднего уровня по России», - приводит статистические данные Олег Федоткин.

Напомним, обновить парк автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов Правительству РФ поручил президент страны Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2021 году. Благодаря этому, Пермский край уже в 2021 году получил 30 новых автомобилей для «скорой», в 2022 – 16, а в 2023 году поступили еще 12 автомобилей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что одним из ключевых направлений работы региональных властей Прикамья является развитие системы здравоохранения.

«Сегодня мы много работаем над повышением доступности медицинской помощи в территориях края, и обновление транспорта – важная часть этой работы. Также стараемся облегчить труд медиков, понимая, что первичное звено в последние годы испытывает колоссальную нагрузку. Поэтому всеми силами стараемся создать врачам, фельдшерам и другим работникам отрасли достойные и комфортные условия труда. От этого во многом зависит качество медицинской помощи жителям Пермского края», – отмечает Дмитрий Махонин.

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