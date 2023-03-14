В Перми подростка, глумившегося над иконой, выпороли ремнем

Подростков выпороли за сожжение иконы.

В социальной сети появилось видео – извинение от одного из пермских подростков, которые изрубили топором и сожгли икону.

Напомним, видеозапись с актом богохульства, где икону великомученицы Анастасии Узорешительницы сначала разрубают, а потом сжигают на костре, появился 12 марта. При этом несовершеннолетние показывали явные нацистские жесты. На видеозапись отреагировало Пермское отделение общественной организации «Зов народа» и обратилось к следователям, полицейским и в ФСБ с просьбой провести проверку. Вскоре полицейские нашли всех участников произошедшего и начали проверку.

- Ими оказались двое учащихся старших классов одной из пермских школ и трое учащихся первого курса колледжа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – Планируется проведение необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Проверка продолжается.

Утром 14 марта в соцсетях появилось новое видео. Как утверждают авторы ролика, на нем один из подростков, который глумился над иконой. Молодой человек признается, что его заставили принять участие в этом действе. Он попросил прощения у всех верующих и сказал, что такое больше не повторится. Кроме этого, в наказание, он попросил себя выпороть. Просьба оставалась невыполненной недолго. Парень поднял куртку и получил от собеседника пять шлепков по «пятой точке».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

В Перми подростки изрубили топором и сожгли икону великомученицы Анастасии Узорешительницы

Полицейские установили личности всех несовершеннолетних (Подробнее...)