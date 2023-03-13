В Перми подростки изрубили топором и сожгли икону великомученицы Анастасии Узорешительницы

Фото: скриншот видео

В воскресенье, 12 марта, в социальных сетях появилась видеозапись на которой несколько подростков в балаклавах рубят мечом и топором икону великомученицы Анастасии Узорешительницы. При этом свое глумление над священным изображением несовершеннолетние сопровождали нацистскими приветствиями. В конечном счете икону разрубают на несколько частей и сжигают.

На видеозапись отреагировало Пермское отделение общественной организации «Зов народа» и обратилось к следователям, полицейским и в ФСБ с просьбой провести проверку.

- Школьники, исповедующие неонацизм, глумятся над иконой святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, оскорбляют христиан, зигуют, кричат нацистское приветствие и выкладывают это в своих соцсетях, - написали представители общественной организации.

Сегодня, 13 марта, в пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили, что установили личности подростков. Ими оказались двое старшеклассников одной из средних школ Перми и трое студентов-первокурсников колледжа.

- Назначены различные экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение. Проверка продолжается, - сообщили в краевом главке МВД.

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- По результатам првоерки будет принято соответсвующее процессуальное решение, - сообщили в краевом главке МВД.