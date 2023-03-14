Фото: МХК «Молот» / ВКонтакте

Руководство пермского ХК «Молот» подвело предварительные итоги выступления молодежной команды в МХЛ (Молодежная хоккейная лига) сезона 2022-2023 годов.

В ходе состоявшейся 13 марта пресс-конференции генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев подчеркнул, что молодежная команда выполнила поставленную на сезон задачу.

Для МХК «Молот» завершившийся сезон 2022-2023 стал вторым выступлением в чемпионате МХЛ – элитной молодежной лиге России для хоккеистов не старше 21 года. Пермяки сумели добиться пока лучшего своего результата, заняв третье место в «Серебряном дивизионе» конференции «Восток».

По итогам регулярного розыгрыша «Молот» вышел в плей-ин турнира, где оспаривал с уфимским «Толпаром» право участия в 1/8 финала плей-офф. Пермская «молодежка» уступила сопернику в трех матчах – 1:2 ((3:1, 1:4, 1:2).

Большой шаг вперед

По мнению Александра Гулявцева, завершившийся сезон оказался для молодежной команды оказался не простым. Тем не менее, хоккеисты показали свой характер, бились за результат в каждом матче.

Участники пресс-конференции. Фото: Павел Шатров

«Ребятам где-то не хватило сил и опыта. В дебютном сезоне в МХЛ наша «молодежка» была собрана с нуля. В этом мы постарались сохранить прошлогодний состав, тех игроков, которые знали требования для игр в МХЛ, со стороны тренерского штаба во главе с Александром Агеевым. Были точечные изменения. Те игроки, на которых делали изначальную ставку, проявили свои самые лучшие качества», - отмечает гендиректор ХК «Молот».

В пермском клубе считают, что прошедшем сезоне «молодежка» показала добротный командный хоккей, поставленную задачу успешно выполнила.

«Конечно, хотелось большего, но игра есть игра. Дали в плей-ин достойный бой хорошему сопернику. Думаю, ребятам не хватило опыта выступления в играх на выбывание, серьезных кубковых матчах. В целом, командой и общей работой всего коллектива мы довольны», - дает оценку выступления МХК «Молот» Александр Гулявцев.

Как отмечает Александр Агеев, если в прошлом сезоне было становление команды, то в нынешнем ее состав значительно усилился, что сказалось на итоговый результат.

«Начало сезона получилось смазанным, следовали серии неудачных матчей. Думаю, в какой-то момент ребятам не хватало характера. Мы не опускали руки, очень много говорили с игроками, показывали на их ошибки и говорили о том, как их преодолеть. Много места в своей работе уделяли обсуждению матчей, игры соперников. Переломным моментом стал конец октября, когда получилось «вытащить» два матча. Все сразу перевернулось: ноябрь-декабрь выдали прекрасный хоккей. В действиях хоккеистов появились кураж, уверенность. Концовку чемпионата завершили достойно - зашли с большой долей оптимизма в плей-ин. Выиграли первую игру, у нас буквально все получалось – и по накалу, и по содержанию, и по самоотдаче. В матчах на льду соперника в Уфе не хватило самой малости. Особенно подвели нас вторые периоды заключительных встреч. Надо было потерпеть, где-то на фоне усталости «засушить» игру. Не хватило рациональности, по накалу и моментам мы ни в чем не уступали «Толпару». Без сомнения, мы шагнули вперед по многим показателям», - рассказывает Александр Агеев.

Капитан МХК «Молот» Вадим Климцев уверен, что команда в завершившемся сезоне прошла все стадии своего становления.

«В самом начале было очень много поражений. В этом тоже оказался большой плюс: благодаря им мы сумели сплотиться, в команде появился костяк, который тащил всех за собой. Многие ребята очень сильно прибавили по сезону. До нового года игра команды преобразилась, затем мы немного расслабились в играх против команд «Золотого дивизиона». Под конец гладкого чемпионата вновь пошли победы, игра наладилась. Показывали очень агрессивную игру, что давало результат. В этом сезоне у нас сложилась боеспособная команда, показали, что с нами надо считаться и уважать как соперников», - делится Вадим Климцев.

За результат бились все

По мнению главного тренера МХК «Молот» (Пермь) Александра Агеева в завершившемся сезоне игру команды определяли действия большой группы хоккеистов.

Фото: МХК «Молот» / ВКонтакте

«По нашему мнению, лучшими в прошедшем сезоне были капитан команды Вадим Климцев в связке с Дмитрием Лобановым. Они провели очень стабильный сезон. В раздевалке были примером, к их авторитетному мнению многие прислушивались. В обороне отменно сыграли Павел Серебряков и Иван Самсонов. Безусловно в числе лучших был наш вратарь Шамиль Валиуллин. Для него это первый сезон в роли «первого номера». С этим статусом он прекрасно справился, подчищал ошибки защиты, команда в него поверила и была полностью уверена за свой тыл. Отмечу классную игру нападающих Артура Ярашева и Владимира Шлыкова. Очень серьезно по сезону добавили молодые ребята, воспитанники нашей школы Сергей Колесников и Гаррий Кириллов. По ходу сезона в команду пришел 18-летний Андрей Киселев: начал его с запаса, а завершил – в первом звене. Очень прибавил Миша Казаков. Это все те ребята, которые в сложные моменты вели за собой. Конечно, из 8-9 человек команда не строится, за результат бились все», - уверен Александр Агеев.

Кстати, о лидерских качествах Вадима Климцева говорит не только его капитанская повязка, но и качества настоящего лидера. Вадим в регулярном чемпионате провел 49 матчей, в среднем за игру на льду он проводил 21:24 минуты. По среднему количеству смен за игру он вообще лидер МХЛ. Вадим оказался и лучшим бомбардиром команды: по системе «гол+пас» он набрал 41 (14+27) очко. Вот такой незаменимый в «молодежке» капитан!

Грядет смена поколений

В сезоне 2023-2024 годов молодежная команда «Молота» вновь выступит в рамках чемпионата МХЛ. Для пермской «молодежки» он станет очередным большим испытанием. Дело в том, что ее ждут глобальные изменения в составе из-за предстоящей смены поколений, команду покинут «возрастные» игроки: из 28 хоккеистов старого состава в распоряжении Александра Агеева и его помощников останутся лишь 11 человек.

У руля команды, скорее всего, останется Александр Агеев. Руководство клуба с ним уже провело предварительные переговоры.

«Предварительный разговор с Александром Агеевым был. Если понадобится усиление тренерского штаба будем разбираться на уровне Совета клуба», - заявил гендиректор ХК «Молот».

В клубе предстоит решить вопрос с запасной ареной, чтобы не оказалось повторения недавних событий выступления в плей-офф «Молота». Сейчас прорабатывается вопрос по реконструкции СК им. Сухарева под регламент ВХЛ: должны появиться система «видегол», защитные ограждения из стекла. Это позволит решить многие «перекрестные» ситуации в будущем.

Потенциальных новобранцев в «молодежку» тренерскому штабу предстоит просмотреть в период с 10 по 13 мая.

«Будем смотреть, какие позиции предстоит усилить, какие игроки из нашей академии могут сюда подтянуться. В прошедшем сезоне соотношение местных ребят и приезжих было 50 на 50. Ушли те временя, когда за город играли только местные ребята. Каждый ищет себе лучшие условия, многое зависит от родителей. Очень хочется, чтобы за родную команду играли как можно больше наших пацанов. Кстати, игра «молодежки» стала привлекать зрителей – на домашние матчи приходили по 200-300 человек. Значит мы движемся в правильном направлении. Ребятам приятно играть с болельщиками, которые из поддерживают. Что касается задач на новый сезон, то они точно будут адекватными», - отмечает Александр Гулявцев.

Как говорит Александр Агеев, предстоит посмотреть ребят из школы «Молота» 2005-2006 годов рождения, ЮХЛ.

«Набор будет осуществляться строго по спортивному принципу. Постараемся охватить как можно больше ребят: нам нужны сильнейшие – слабых в МХЛ не должно быть. Ищем ребят и 2003 годов – это будет группа лидеров», - делится наставник «молодежки».

МХК «Молот» выйдет из отпуска 5 июля, начнется медицинское обследование. Затем команде втягивающий цикл. Подготовка к новому сезону будет проходить в Перми с 10 июля. Она включит полный тренировочный цикл с обязательными контрольными матчами.

Пришло время держать удар

В самое ближайшее время восемь человек из состава «молодежки» образца сезона 2022-2023 присоединятся к сборам основной команды, которые пройдут с 27 марта по 1 апреля.

«Этот сбор многое не покажет, но будет точно ясно, как игроки «молодежки» выглядят на фоне игроков основной команды. Посмотрим, как они «держат удар». Все теперь будет зависеть только от них. Они также примут участие в предсезонном сборе в июле. Мое желание – все ребята должны прогрессировать, переходить безболезненно этап из молодежной во взрослую команду. Мы на этих игроков очень рассчитываем, как на наш главный резерв», - отмечает Александр Гулявцев.

Фото: МХК «Молот» / ВКонтакте

Одним из главных претендентов перехода в главную команду «Молота» является Вадим Климцев.

«Всегда хочется доказать, что могу выступать на более высоком уровне, быть конкурентоспособным. Доказать, прежде всего, себе, что ты способен на это. На льду нет ни возраста и «прописки», не важно сколько тебе лет и откуда ты. Мы все равны и надо своей работой показывать на что ты способен. За эти два года я вырос в хоккейном смысле, приобрел опыт. Было много игр, в которых показывал свои лучшие качества, вел за собой партнеров по команде. Приходилось настраивать ребят. Это были два моих лучших года в жизни», - делится своими планами Вадим Климцев.

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