Фото: Пенсионный фонд России.
В Отделении ПФР по Пермскому краю рассказали об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Социальный фонд России. Новый Социальный фонд России начнет работу с 1 января 2023 года.
На сайте ПФР открыт раздел о Социальном фонде России.
Объединение ПФР и ФСС Пермского края 2023
Как сообщили в краевом Отделении ПФР, объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна».
Объединение ПФР и ФСС предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.
Социальный фонд России снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием.
Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.
Адреса офисов обслуживания клиентов Социального фонда России в Пермском крае
С 1 января 2023 года Социальный фонд России будет осуществлять прием граждан в единых офисах клиентского обслуживания.
Адреса офисов обслуживания клиентов ФСР в Пермском крае:
- г. Пермь, ул. Петропавловская, 101
- г. Пермь, ш. Космонавтов, 177
- г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 3
- г. Пермь, ул. Пермская, 76
- г. Пермь, ул. Уральская, 119
- г. Пермь, ул. Кронита, 6а
- г. Пермь, Комсомольский пр., 71
- г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а
- г. Александровск, ул. Ленина, 11а
- г. Березники, пр. Ленина, 25
- г. Усолье, ул. Свободы, 138а
- г. Верещагино, ул. К.Маркса, 62
- г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 31
- г. Гремячинск, ул. Грибоедова, 4
- г. Губаха, Октябрьский пр., 9в
- г. Добрянка, ул. Советская, 10
- г. Кизел, ул.Учебная, 14
- г. Красновишерск, ул. Советская, 9
- г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 34
- г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б
- г. Лысьва, ул. Мира, 26
- г. Нытва, ул. Комсомольская, 33
- г. Оса, ул. Ленина, 29
- г. Оханск, ул. Советская, 16
- г. Очер, ул. Октябрьская, 16
- г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 126
- г. Чайковский, ул. Ленина, 69
- г. Чердынь, ул. Соборная, 25
- г. Чернушка, ул. Нефтяников, 3а
- г. Чусовой, ул. Мира, 2, корп. 1
- с. Барда, ул. 1 Мая, 8
- с. Березовка, ул. Октябрьская, 31
- с. Большая Соснова, ул.Л енина, 26
- с. Елово, ул. К. Маркса, 14Б
- п. Ильинский, ул. Советская, 10
- с. Карагай, ул. К. Маркса, 23
- с. Усть-Кишерть, ул. Вокзальная, 8
- п. Куеда, ул. Ленина, 2в
- п. Октябрьский, ул. Ленина, 57
- с. Орда, ул. 1 Мая, 3
- с. Сива, ул. Садовая, 12
- п. Суксун, ул. Колхозная, 1
- с. Уинское, ул. Пролетарская, 1
- с. Частые, ул. Ленина, 42
- г. Кудымкар, ул. Лихачева, 46
- п. Гайны, ул. Дзержинского, 25
- с. Коса, ул. Ленина, 68
- с. Кочево, ул. Калинина, 5
- с. Юрла, ул. Ленина, 15
- с. Юсьва, ул. Советская, 5
Многие офисы уже работают в пилотном режиме. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу.
Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться в ближайший офис Социального фонда России или МФЦ.
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