Фото: Пенсионный фонд России.

В Отделении ПФР по Пермскому краю рассказали об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Социальный фонд России. Новый Социальный фонд России начнет работу с 1 января 2023 года.

На сайте ПФР открыт раздел о Социальном фонде России.

Объединение ПФР и ФСС Пермского края 2023

Как сообщили в краевом Отделении ПФР, объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна».

Объединение ПФР и ФСС предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.

Социальный фонд России снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием.

Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.

Адреса офисов обслуживания клиентов Социального фонда России в Пермском крае

С 1 января 2023 года Социальный фонд России будет осуществлять прием граждан в единых офисах клиентского обслуживания.

Адреса офисов обслуживания клиентов ФСР в Пермском крае:

- г. Пермь, ул. Петропавловская, 101

- г. Пермь, ш. Космонавтов, 177

- г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 3

- г. Пермь, ул. Пермская, 76

- г. Пермь, ул. Уральская, 119

- г. Пермь, ул. Кронита, 6а

- г. Пермь, Комсомольский пр., 71

- г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а

- г. Александровск, ул. Ленина, 11а

- г. Березники, пр. Ленина, 25

- г. Усолье, ул. Свободы, 138а

- г. Верещагино, ул. К.Маркса, 62

- г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 31

- г. Гремячинск, ул. Грибоедова, 4

- г. Губаха, Октябрьский пр., 9в

- г. Добрянка, ул. Советская, 10

- г. Кизел, ул.Учебная, 14

- г. Красновишерск, ул. Советская, 9

- г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 34

- г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б

- г. Лысьва, ул. Мира, 26

- г. Нытва, ул. Комсомольская, 33

- г. Оса, ул. Ленина, 29

- г. Оханск, ул. Советская, 16

- г. Очер, ул. Октябрьская, 16

- г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 126

- г. Чайковский, ул. Ленина, 69

- г. Чердынь, ул. Соборная, 25

- г. Чернушка, ул. Нефтяников, 3а

- г. Чусовой, ул. Мира, 2, корп. 1

- с. Барда, ул. 1 Мая, 8

- с. Березовка, ул. Октябрьская, 31

- с. Большая Соснова, ул.Л енина, 26

- с. Елово, ул. К. Маркса, 14Б

- п. Ильинский, ул. Советская, 10

- с. Карагай, ул. К. Маркса, 23

- с. Усть-Кишерть, ул. Вокзальная, 8

- п. Куеда, ул. Ленина, 2в

- п. Октябрьский, ул. Ленина, 57

- с. Орда, ул. 1 Мая, 3

- с. Сива, ул. Садовая, 12

- п. Суксун, ул. Колхозная, 1

- с. Уинское, ул. Пролетарская, 1

- с. Частые, ул. Ленина, 42

- г. Кудымкар, ул. Лихачева, 46

- п. Гайны, ул. Дзержинского, 25

- с. Коса, ул. Ленина, 68

- с. Кочево, ул. Калинина, 5

- с. Юрла, ул. Ленина, 15

- с. Юсьва, ул. Советская, 5

Многие офисы уже работают в пилотном режиме. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу.

Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться в ближайший офис Социального фонда России или МФЦ.

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