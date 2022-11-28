Горячий пермский лед: 15 самых ярких фотографий с Гран-при России по фигурному катанию

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Перми прошел настоящий праздник большого спорта. УДС «Молот» стал площадкой для шестого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. На этом осенняя серия этапов завершилась. Впереди - чемпионат России.

Организация на высоком уровне

И в субботу, и в воскресенье трибуны дворца были заполнены до отказа - тысячи пермяков и гостей города собрались, чтобы поболеть за своих любимчиков.

Уровень организации турнира высоко оценил генеральный директор федерации фигурного катания на коньках Александр Коган:

- Сегодня мы все ждем одного - прекрасных выступлений наших фигуристов. В Перми проходит заключительный этап серии Гран-при России, поэтому участвуют, в том числе, чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Выступают очень сильные спортсмены, идет острая борьба в каждом виде. Прежде всего, мы должны определить тех спортсменов, которые смогут принять участие в чемпионате России, он пройдет уже через месяц.

- Как вам пермский лед? Пермское гостеприимство?

- Очень радует, что во всех видах фигурного катания появились спортсмены, которые могут достойно представлять Пермский край на таких сильных соревнованиях. Гостеприимство пермяков - на самом высоком уровне. Необходимо отметить большую работу по подготовке турнира, которую провела Пермская краевая федерация по фигурному катанию.

Главная интрига турнира

Главным событием заключительного этапа оказалась схватка Елизаветы Туктамышевой и восходящей звезды Софьи Муравьевой, которая тренируется у Евгения Плющенко.

В короткой программе Лиза неожиданно уступила сопернице чуть меньше трех баллов, но в произвольной - равных ей не было. За каждым движением Императрицы - так называют фанаты Елизавету - зрители наблюдали с придыханием. Фигуристка продемонстрировала безупречный каскад прыжков и выполнила безошибочно все элементы. В конце выступления зал взорвался оглушительными аплодисментами, а на лед полетели мягкие игрушки. Первое место!

Поддержать Елизавету приехала группа поддержки из ее родного города Глазова. Среди них - медсестра детского сада, в который ходила будущая чемпионка.

- С собой у них был баннер с твоими фото - где ты маленькая и уже взрослая, - рассказали фигуристке журналисты.

- Как приятно, спасибо им за поддержку! К сожалению, у меня такой плотный график, не хватает времени часто бывать в родном городе. В последний раз была там 8 лет назад.

- А в Перми мы будем снова тебя ждать уже в январе…

- Да, я выступаю в сказке, которую ставит Илья Авербух. Буду кататься на этом же льду, в «Молоте», поэтому хорошо, что я уже его попробовала. Мне понравилось здесь кататься. Лед хороший, качественный. И теплая арена. Для меня это самое важное, чтобы было тепло на льду.

В мужском одиночном турнире победу одержал Евгений Семененко, который тренируется в СШОР «Звездный лед» (Санкт-Петербург). Спортсмен выполнил три четвертных прыжка и набрал феноменальные 292,99 балла!

«За видимой легкостью стоит тяжелый труд»

Первыми в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга. Ребята тренируются в СК ФК Тамары Москвиной и набрали в Перми 237,30 балла.

Александр, кстати, наш земляк, он родился в Березниках. Сразу после проката победители поделились своими впечатлениями от выступления.

- Поздравляем вас с победой! Как чувствуете себя? - спросили журналисты пару сразу после фееричного проката.

- Настроение ко второму дню соревнований уже гораздо лучше. С задачей справились удовлетворительно. Сейчас поедем домой, отдохнем, восстановимся.

- Вы сегодня так легко катались, несмотря на то, что программа насыщена сложнейшими элементами. Складывается впечатление, что это были показательные выступления.

- На самом деле ощущение зрителей и наше ощущение - не совпадают. За видимой легкостью стоит большой труд. В этом и есть мастерство. Мы работаем, стараемся, чтобы зрителям казалось, что нам легко. И мы можем катать еще легче. К следующим соревнованиям подготовимся еще лучше.

- Александр, твой образ Элвиса просто всех покорил сегодня!

- Мы стараемся готовить разные программы. Зритель приходит разный, кому-то нравится классика, кому-то хочется, чтобы фигуристы зажигали на льду. А сегодняшнюю победу в честь Дня матери мы посвящаем нашим мамам, которые из-за волнений и переживаний даже не смотрят соревнования в прямом эфире.

Елизавета Туктамышева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Елизавета Туктамышева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Софья Муравьева и Евгений Плющенко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Софья Муравьева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Софья Муравьева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Евгений Семененко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Евгений Семененко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Софья Тютюнина Андрей Багин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Софья Тютюнина Андрей Багин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виктория Федянина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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