Прорвался здоровенный амбал: Что произошло после победы Елизаветы Туктамышевой на Грани-при по фигурному катанию

Ее схватка с Софьей Муравьевой стала главным событием соревнований
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми завершается шестой этап серии Гран-При России по фигурному катанию. С произвольной программой выступила главная звезда этих соревнований – 25-летняя Елизавета Туктамышева, которую преданный болельщики нарекли Алой Императрицей. Ее схватка с Софьей Муравьевой стала главным событием соревнований. В субботу, напомним, Елизавета Туктамышева проиграла короткую программу свое главной сопернице.
Софья Муравьева вспомнила свое выступление в Перми в прошлом году. Здесь ей очень понравилось как в тот раз, так и в этот. Также она отметила сильную поддержку зрителей.
Разница в возрасте между фигуристками - 9 лет
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Спортсменка рассказала и об ощущениях после выступления: «Настроение хорошее, но не отличное, потому что мне кажется, что можно было лучше. Я опять очень нервничала, не знаю почему». Она также поделилась, что утренняя тренировка в день соревнований прошла не очень удачно. Фигуристка отметила, что в целом ей больше нравится тренироваться вечером.
Елизавета Туктамышева позитивно высказалась как о прокате, так и об атмосфере на Гран-при. «Настроение хорошее. Я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Публика потрясающая, было очень круто. Классная обстановка, настоящий праздник для любителей фигурного катания», - поделилась спортсменка.
Во время выступления Елизавета Туктамышева запнулась на ровном месте, но устояла. Дальнейшее выступление прошло успешно. «Ничего страшного, так бывает. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием», - прокомментировала фигуристка.
Софья Муравьева Юна преодолела отметку в 80 баллов благодаря чистому прокату. Без помарок были выполнены тройной аксель и далее тройной флип, каскад тройной лутц плюс тройной тулуп.
Софья Муравьева - восходящая звезда фигурного катания
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Елизавета Туктамышева после чистого трикселя выполнила каскад тройной тут плюс тройной тулуп, который был немного недокручен, а затем хороший тройной флип. Фигуристка также споткнулась на дорожке шагов. И сегодня Лиза была настроена только на победу!
На лед Елизавета Туктамышева вышла в черном костюме - стильно, строго, красиво.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Когда Елизавета Туктамышева вышла на лед, зал замер. На костюме из прозрачной ткани красовалась красная роза. Императрица уверенно начала свою выступление, было ощущение, что она не катиться, а плывет по льду «Молота», как лебедь. За каждым ее движением зрители наблюдали с придыханием, каждый ее жест - искусство, а движение рук можно и вовсе оценивать отдельно. Елизавета продемонстрировала безупречный каскад прыжков, все элементы выполняла безошибочно, такое мастерство можно увидеть только на чемпионатах мира. В конце выступления зал взорвался оглушительными аплодисментами, на лице фигуристки появилась легкая улыбка, а на лед полетели мягкие игрушки. Закономерный результат - Алая императрица победила Софью Муравьеву, набрав 239,94 балла за два выступления.
О своих эмоциях после выступления Елизавета Туктамышева рассказала журналисту «Комсомолки».
Фото: Павел Шатров
- Я сегодня каталась, как мне показалось, намного лучше, чем на предыдущем этапе в Москве. Старалась все выполнить после вчерашнего (Елизавета проиграла короткую программу Софье Муравьевой, - Ред.). Все, что поставлено, я действительно все сделала. Старалась хорошо ставить вращения, прыжки. Единственное, есть один коварный прыжок, не могу пока его выполнять. Точнее на тренировках делаю, надо натренировать, видимо. Обидно за него. А в целом сегодня было легко кататься, поэтому я в принципе довольна.
- Легче чем в Москве?
- Да.
- Видели, за тебя приехали болеть твои земляки из Глазова. Среди них даже медсестра из садика, куда ты ходила! И они привезли с собой баннер с твоими фото - где ты маленькая и уже взрослая. Часто бываешь на родине?
- Как здорово, спасибо им за поддержку! К сожалению, у меня такой плотный график, не хватает времени доехать до родного города. Последний раз была 8 лет назад.
- Как вам пермский лед?
- Мне понравилось здесь кататься. Лед хороший, качественный. И теплая арена. Для меня это самое важное, чтобы было тепло на льду.
- В начале января вы опять приедете в Пермь?
- Да, я буду выступать в сказке, которую ставит Илья Авербух. Буду кататься на этом же льду, поэтому хорошо, что я уже все попробовала.
- Как сегодня порадуете себя после выступления?
- Всегда эти вопросы! Как-нибудь порадую, конечно. Как - все, наверное, догадываются.
- Выспитесь?
- Хотелось бы, но у нас ранний вылет, так что посмотрим.
После фееричного проката Алая императрицы к ней прорвался здоровенный фанат и умолял расписаться на коньках Пермяк был без цветов, но с детскими фигурными коньками в руках. Он попросил фигуристку оставить автограф прямо на них. И Императрица не отказала.
Фото: Павел Шатров
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алая Императрица взошла на трон
Елизавета Туктамышева победила на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию (Подробнее...)
Все материалы о Гран-при по фигурному катанию в Перми читайте здесь.