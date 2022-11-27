Прорвался здоровенный амбал: Что произошло после победы Елизаветы Туктамышевой на Грани-при по фигурному катанию

Ее схватка с Софьей Муравьевой стала главным событием соревнований Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми завершается шестой этап серии Гран-При России по фигурному катанию. С произвольной программой выступила главная звезда этих соревнований – 25-летняя Елизавета Туктамышева, которую преданный болельщики нарекли Алой Императрицей. Ее схватка с Софьей Муравьевой стала главным событием соревнований. В субботу, напомним, Елизавета Туктамышева проиграла короткую программу свое главной сопернице.

Фигуристки поделились эмоциями после первого проката

Софья Муравьева вспомнила свое выступление в Перми в прошлом году. Здесь ей очень понравилось как в тот раз, так и в этот. Также она отметила сильную поддержку зрителей.

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Спортсменка рассказала и об ощущениях после выступления: «Настроение хорошее, но не отличное, потому что мне кажется, что можно было лучше. Я опять очень нервничала, не знаю почему». Она также поделилась, что утренняя тренировка в день соревнований прошла не очень удачно. Фигуристка отметила, что в целом ей больше нравится тренироваться вечером.

Елизавета Туктамышева позитивно высказалась как о прокате, так и об атмосфере на Гран-при. «Настроение хорошее. Я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Публика потрясающая, было очень круто. Классная обстановка, настоящий праздник для любителей фигурного катания», - поделилась спортсменка.

Во время выступления Елизавета Туктамышева запнулась на ровном месте, но устояла. Дальнейшее выступление прошло успешно. «Ничего страшного, так бывает. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием», - прокомментировала фигуристка.

Что было на льду

Софья Муравьева Юна преодолела отметку в 80 баллов благодаря чистому прокату. Без помарок были выполнены тройной аксель и далее тройной флип, каскад тройной лутц плюс тройной тулуп.

Софья Муравьева - восходящая звезда фигурного катания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Елизавета Туктамышева после чистого трикселя выполнила каскад тройной тут плюс тройной тулуп, который был немного недокручен, а затем хороший тройной флип. Фигуристка также споткнулась на дорожке шагов. И сегодня Лиза была настроена только на победу!

На лед Елизавета Туктамышева вышла в черном костюме - стильно, строго, красиво. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Императрица взошла на трон

Когда Елизавета Туктамышева вышла на лед, зал замер. На костюме из прозрачной ткани красовалась красная роза. Императрица уверенно начала свою выступление, было ощущение, что она не катиться, а плывет по льду «Молота», как лебедь. За каждым ее движением зрители наблюдали с придыханием, каждый ее жест - искусство, а движение рук можно и вовсе оценивать отдельно. Елизавета продемонстрировала безупречный каскад прыжков, все элементы выполняла безошибочно, такое мастерство можно увидеть только на чемпионатах мира. В конце выступления зал взорвался оглушительными аплодисментами, на лице фигуристки появилась легкая улыбка, а на лед полетели мягкие игрушки. Закономерный результат - Алая императрица победила Софью Муравьеву, набрав 239,94 балла за два выступления.

О своих эмоциях после выступления Елизавета Туктамышева рассказала журналисту «Комсомолки».

Фото: Павел Шатров

- Я сегодня каталась, как мне показалось, намного лучше, чем на предыдущем этапе в Москве. Старалась все выполнить после вчерашнего (Елизавета проиграла короткую программу Софье Муравьевой, - Ред.). Все, что поставлено, я действительно все сделала. Старалась хорошо ставить вращения, прыжки. Единственное, есть один коварный прыжок, не могу пока его выполнять. Точнее на тренировках делаю, надо натренировать, видимо. Обидно за него. А в целом сегодня было легко кататься, поэтому я в принципе довольна.

- Легче чем в Москве?

- Да.

- Видели, за тебя приехали болеть твои земляки из Глазова. Среди них даже медсестра из садика, куда ты ходила! И они привезли с собой баннер с твоими фото - где ты маленькая и уже взрослая. Часто бываешь на родине?

- Как здорово, спасибо им за поддержку! К сожалению, у меня такой плотный график, не хватает времени доехать до родного города. Последний раз была 8 лет назад.

- Как вам пермский лед?

- Мне понравилось здесь кататься. Лед хороший, качественный. И теплая арена. Для меня это самое важное, чтобы было тепло на льду.

- В начале января вы опять приедете в Пермь?

- Да, я буду выступать в сказке, которую ставит Илья Авербух. Буду кататься на этом же льду, поэтому хорошо, что я уже все попробовала.

- Как сегодня порадуете себя после выступления?

- Всегда эти вопросы! Как-нибудь порадую, конечно. Как - все, наверное, догадываются.

- Выспитесь?

- Хотелось бы, но у нас ранний вылет, так что посмотрим.

Что произошло после победы Елизаветы Туктамышевой

После фееричного проката Алая императрицы к ней прорвался здоровенный фанат и умолял расписаться на коньках Пермяк был без цветов, но с детскими фигурными коньками в руках. Он попросил фигуристку оставить автограф прямо на них. И Императрица не отказала.

Фото: Павел Шатров

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