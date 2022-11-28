В 2018 году суд приговорил банду сутенеров на срок от 3,5 до 6 лет. Женщина в платочке - одна из подсудимых Нэлли Шиляева Фото: Вероника РАНГУЛОВА

На днях с одного из осужденных за торговлю людьми жителя Прикамья взыскали 1,1 млн рублей в пользу 11 пострадавших. В связи с этим мы решили вспомнить наше журналистское расследование, где мы выяснили, как построен прибыльный бизнес по торговле «живым товаром».

Мы нашли бывших рабынь, чудом вырвавшихся из «восточной сказки». Они ехали в Бахрейн работать официантками, встретить принца или хотя бы заработать на безбедную жизнь, а в итоге домой их возвращал Интерпол, а денег не было даже на билет.

«Я думала, Шенген - это страна»

- Я думала, Шенген - это страна такая, - 25-летняя Надя, бывшая секс-рабыня, вспоминает, какой наивной была пять назад. - Я же никогда заграницей не была.

Надя пробыла в секс-рабстве почти полгода, она соглашается рассказать свою историю, если мы закроем ей лицо на фото.

- После школы я выучилась на парикмахера, а потом родила сына, - рассказывает девушка. - С отцом ребенка не сложилось. А жить в нашей деревне - тоска зеленая. Ни кафе, ни дискотеки, ни парней нормальных, одни алкаши.

Надежда пробыла в рабстве почти полгода Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Днем Надя стригла и делала химии, а вечера коротала в соцсетях и однажды наткнулась на объявление: "Требуются молодые девушки привлекательной внешности для работы заграницей. Знание языка не требуется". Решила: вот он, шанс.

Девушка написала, ей назначили встречу в кафе в Перми (от деревни полтора часа на автобусе).

- Пришел такой красавчик с бездонными глазами, - вспоминает Надежда. - Говорил красиво: "Поедешь в Бахрейн, будешь работать в ресторане, заниматься консумацией. Если согласна, нужен паспорт, чтобы оформить Шенген". У меня даже голова закружилась, я ничего не понимала: что такое Бахрейн, консумация, Шенген?

Надя тогда и не подозревала, что между Шенгеном и Бахрейном нет никакой связи. Паренек-красавчик – вербовщик из банды работорговцев – тоже: сам он никогда за границу не выезжал, его дело было - заговаривать девушкам зубы.

Парень давил туда, куда и надо.

- Будешь общаться с нормальными мужиками, почувствуешь себя леди. Позагораешь, в море искупаешься, еще и денег заработаешь столько, за сколько в своей дыре пять лет горбатиться будешь.

"Мы тебя купили, теперь ты - наша рабыня"

Королевство Бахрейн - самое маленькое государство на Ближнем Востоке. Рекламные проспекты обещают туристам незабываемые впечатления - знойные пустыни и уникальную флору и фауну. И именно здесь, согласно библейским преданиям, находился райский сад Эдем.

Но в Бахрейн, в его столицу - город Манаму, туристы едут и в поисках более пикантных развлечений. Здесь полно отелей, которые практикуют так называемый секс-туризм.

- На Востоке строгие законы, - рассказывают оперативники, которые принимали участие в освобождении соотечественниц из сексуального плена. - Но местным мужчинам известно, где можно отрываться - пить алкоголь и развлекаться с юными стриптизершами и проститутками.

В одно из таких злачных местечек - четырехзвездочный отель "Фениция Тауэр" - и привезли Надю.

- В аэропорту меня встретила очень полная женщина лет за сорок, представилась Альбиной, - рассказывает Надя. - Она русская, но хорошо говорит и на английском, и на арабском. По дороге в такси я спрашивала, где буду работать, с кем жить. Она в ответ смеялась, мол, сама скоро все поймешь.

В отеле у девушки забрали паспорт и телефон. Пообещали, что дадут позвонить родным через неделю - другую.

- По отелю ходили девицы в прозрачных пеньюарчиках и на высоченных шпильках, - продолжает. - Меня завели в большую комнату - место сбора всех русских проституток. Посредине стояла гигантская коробка с разноцветными презервативами.

Ошарашенная девушка слышала, что говорил деловитый мужчина (тоже русский), который представился ее куратором:

- Ты - наша рабыня! Тебя сюда продали за огромные деньги. Теперь ты будешь их отрабатывать, обслуживая клиентов нашего отеля. Отработаешь - сможешь остаться и зарабатывать на себя.

Для девушек в отеле было отведено отдельное крыло, в маленьких комнатах жили от 2 до 5 человек.

Чтобы у новенькой не возникло желания сбежать, с нее взяли долговую расписку: долг в 100 тысяч рублей, истраченные на билеты и документы.

- Я сказала, что ни за что не буду работать проституткой, но в ответ куратор рассмеялся в лицо: переодевайся и за работу, иначе будем бить, пока не согласишься.

Еще одна рабыня - Лена. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

"Хэллоу, нью леди?"

23-летняя Елена была в Бахнейне два месяца. Сейчас у нее уже все хорошо - она живет в Перми, собирается замуж, мечтает о детях. Жених знает о ее приключениях в Бахрейне, но не осуждает: молодая была - глупая.

- Я тоже увидела объявление в соцсетях, - рассказывает девушка. - После собеседования в кафе была уверена, чтобы буду заниматься консумацией, то есть работать в ресторане и «разводить» клиентов на дорогие коктейли.

Лене говорили, что один коктейль стоит на наши деньги 5 тысяч рублей, и она будет получать полпроцента.

- Я спросила: а если мужчина захочет продолжения? Мне сказали, что секс - только по желанию.

Когда Лену привезли в «Фениция Тауэр», ей сказали:

- Будешь работать весь вечер и всю ночь: стучишь в дверь клиенту и говоришь "Хэллоу, нью леди?"

По словам девчонок, многие мечтали только об одном: выбраться из отеля и бежать, но повсюду были камеры и охранники.

- Как-то я поговорила о побеге с девочкой, которая жила в отеле уже полгода, - вспоминает Лена. - А на утро мне позвонила Альбина: "Ты чего удумала? Попробуешь сбежать, горько пожалеешь! Продадим тебя извращенцу, будешь знать". Я поняла, что доверять здесь никому нельзя.

Бежать поодиночке девчонки боялись: денег и паспорта нет, языка не знают. Если даже доберешься до полицейского участка, запросто сядешь в тюрьму за занятие проституцией.

Один из тех, кто вербовал девушек для работы заграницей - Игорь Татаркин Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Накладные ресницы, начес и прозрачный халатик

У девушек была инструкция. Предлагать себя - поулыбаться и покрутиться перед потенциальным заказчиком - можно было не больше пяти минут. Если клиент не заинтересовался, говоришь: "сорри" и выходишь из номера.

Обошла все номера, спускаешься на дискотеку и продолжаешь охоту там. За ночь девушкам нужно обслужить 10 - 20 клиентов. Кто-то заказывал проститутку на полчаса, другой мог оставить на всю ночь. Понравилась, могли держать у себя неделю и больше.

Час с девочкой - 100 динар или 10 тысяч рублей, сутки - 100 тысяч рублей.

- Если вы думаете, что в этот отель приезжают нормальные мужчины, желающие отдохнуть от семьи и работы, вы ошибаетесь, - говорит Ирина (в Бахрейне ее называли Ирэн). - Извращенцев тоже было полно. Откажешься от групповухи, получишь затрещину или штраф. Двое мужчин и девушка, две проститутки и один клиент - обычные дела.

Ложиться спать после ночной вахты девушкам разрешалось только в семь утра, когда желающих развлечься с русской проституткой уже не было. В два дня - подъем.

- Каждый день мы должны были ярко краситься, наклеивать ресницы, делать начесы и ходить на огромных каблуках и супер-коротких юбках или вообще без них.

Кормили девчонок раз в день. В основном - зелень, овощи и холодной травяной чай. «Работодатели» объясняли, что проститутки должны быть стройными, чтобы нравиться клиентам. Полненьких заставляли худеть: не давали еду и гоняли на шпильках с первого на седьмой этаж по лестнице. Одна девушка за месяц скинула 20 кг.

А что же принцы? Рабыни помнят лишь один счастливый случай.

- Один араб купил меня на всю ночь, а потом заплатил куратору за месяц вперед - 50 тысяч долларов, - рассказывала русским следователям еще одна наложница. - Он водил меня по магазинам и кафе, через несколько дней мы стали понимать друг друга и я рассказала, что нахожусь в этом отеле против своей воли. Он уговаривал остаться с ним жить, обещал меня выкупить, но я плакала и говорила, что хочу домой. Я чувствовала, что он привязался ко мне и даже был влюблен. В итоге пожалел, каким-то образом выкупил у куратора мои документы и оплатил мне билет в Москву.

Главный организатор группировки - Ольга Горячих, ей дали шесть лет Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

"Отгрузим 12 вагонов и купим квартиру"

Банда, которая занималась поставкой "живого товара" в этот секс-отель, действовала в Пермском крае в течение трех лет (с 2013 по 2016 годы). Ее сколотила 43-летняя Ольга Горячих из Чайковского (город в Пермском крае). Она водила дружбу с местными бандитами, была судима за подстрекательство к изнасилованию, но получила условно. Бандиты из Чайковского и свели Горячих с нужными людьми в Бахрейне, которые уже поставили на поток ввоз девушек из других стран.

Правой рукой Горячих была ее сожительница 44-летняя Нелли Шиляева, она оформляла девушкам документы для выезда. Жили дамочки на широкую ногу.

- Мы только удивлялись, где в нашем скромном городе можно столько зарабатывать, - рассказывают их знакомые. - Нэлли и Оля меняли шубы, катались на Infinity, ходили по ресторанам, несколько раз в год ездили в отпуск заграницу.

При обыске в их квартире оперативники нашли 75 тысяч долларов, травматическое и пневматическое оружие и "черную" бухгалтерию. Вот, например, их планы на 2016 год. Будущих рабынь они называли вагонами:

Отгрузим 12 вагонов

Съездим отдохнуть 2 раза

Купим квартиру? (или машину)

Накопим к концу года 20 000 долларов.

Планы у сутенеров были грандиозные...

Подругам помогали четверо симпатичных молодых людей, местных разгильдяев. Им и делать-то особо ничего не приходилось. Они зависали в барах и знакомились с миловидными девчонками, деревенскими и не сильно образованными.

- Их задача была - приударить за девочкой и навешать лапши про вечную любовь, - рассказывают правоохранители. - Влюбленные дурочки смотрели парням в рот и были готовы на все. И когда им предлагали сказочную работу в Бахрейне, не пытались найти подвох.

Также парни встречались с девушками, которые откликнулись на объявление в соцсетях и расписывали прелести заграничной жизни.

Кроме этого, была ячейка в Бахрейне.

- Горячих и ее вербовщики искали женщин в Пермском крае, Челябинской области и Удмуртии, - сообщили в МВД РФ. – А члены заграничной ячейки – среди них были и русские, и арабы - подключались уже непосредственно в Бахрейне (их дело сейчас расследуется в Москве). Они встречали рабынь в аэропорту, доставляли в секс-отель и принуждали к занятиям проституцией.

За каждую девушку, отправленную в Бахрейн, Ольга Горячих имела от своих заграничных партнеров от 20 до 25 тысяч долларов. Вербовщикам - симпатичным паренькам - отдавала от 20 до 70 тысяч рублей, остальное забирала себе.

Побег

В 2016 году сразу нескольким русским девушкам удалось сбежать. Одна рабыня наглоталась таблеток и мучилась болями в животе. Чтобы не иметь проблем с ее здоровьем, сутенеры купили ей билет на самолет до Москвы. Другая подмешала снотворное охраннику, украла деньги и паспорт и через Турцию смогла вылететь домой. Еще одна сбежала во время шопинга в магазине. Дома бывшие рабыни обратились в полицию и рассказали, что в притоне остаются десятки наших девушек.

Освобождал пленниц Интерпол. Домой тогда смогли вернуться более пятидесяти девушек. Денег почти ни у кого не было, за несколько месяцев им не удалось заработать даже на обратный билет. Документы на вылет в Россию оформляли через посольство.

- Первые полгода девочка должна отработать долг, - рассказывает Надежда. – Только потом начинают что-то платить, но немного. Те девочки, кто работал больше года, везли домой кто 100 тысяч рублей, кто 200…

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная организованной группой".

Первой арестовали Ольгу Горячих.

- Понятия не имею, о чем вы говорили. И отрицаю всякую свою причастность к этому делу, - нагло отвечала следователям Горячих, хотя оперативники нашли у нее документы, подтверждающие, что она через систему расчетов он-лайн получала деньги за девушек

Горячих грозило 15 лет лишения свободы. Посидев несколько месяцев в СИЗО, она пошла на сделку со следствием, признала свою вину в торговле людьми, сдала всех подельников и подробно рассказала, как работала их банда. В итоге получила только шесть лет.

Когда судили остальных членов банды – подружку Горячих Нжлли Шиляеву и вербовщиков - дело о торговле людьми рассыпалось.

Защита сумела доказать, что подсудимые всего лишь искали девушек и занимались их вербовкой для занятий проституцией, девушки ехали добровольно, поэтому людьми они не торговали.

В итоге статью переквалифицировали на менее тяжкую - "Вовлечение в занятие проституцией". Шиляева получила 5 лет и 5 месяцев тюрьмы, вербовщики - от трех с половиной до шести лет колонии.

Дорогая Infinity Горячих, садовые участки и гаражи подсудимых были арестовано для обеспечения исков о возмещении морального вреда бывшим рабыням (по триста тысяч рублей каждой).

Потерпевшими, к слову, признали 23 девушки. Из пятидесяти рабынь только они написали заявление, что их удерживали в сексуальном рабстве. У остальных претензий к сутенерам не было, и позже они вернулись обратно в Бахрейн - за длинным рублем и мечтами о принце.

Кстати, эту темы мы обсуждали на радио "Комсомольская правда".

Слушать запись эфира.

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