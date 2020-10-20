Потеряв зрение в 27 лет, пермячка начала прыгать с парашютом и водить машину

Юлия выучилась на массажистку и работает в поликлинике

Юле 42 года. Когда ей было 27, она полностью потеряла зрение. Несколько лет она не могла смириться с мыслью, что больше никогда не сможет видеть, и проклинала весь белый свет. Как Юля сумела вновь вернуться к активной жизни, прыгнула с парашютом, погрузилась на дно моря, села за руль, окончила медицинский колледж и устроилась на работу массажисткой, - она рассказала корреспонденту «КП».

Диагноз прозвучал как приговор

- О том, что сахарный диабет может привести к полной потере зрения, я знала с детства. Но думала, что это что-то далекое, фантастическое, да и вообще, что со мной это никогда не случится. Но в 27 в моей жизни случилась трагедия. Я испытала серьезный стресс, который стал катализатором для диабета, и я начала слепнуть. Зрение я потеряла не в одночасье, примерно за год.

С мамой мы объездили все пермские клиники, были у лучших специалистов Екатеринбурга и в знаменитой офтальмологической клинике в Уфе. Когда врачи сказали: «Извините, медицина бессильна, вам ничем нельзя помочь», - их слова прозвучали как приговор. Я рыдала, кричала, колотила кулаками в стену и проклинала все на свете.

Мы вернулись домой, мысль о том, что я скоро ослепну, никак не умещалась в моей голове. Я озлобилась на весь мир: на знакомых, друзей, родных, близких. «Почему, почему это происходит со мной, господи, за что мне это?» - задавала я вопросы в пустоту. На несколько месяцев я заперлась в комнате, лежала и наблюдала, как я медленно погружаюсь в темноту. Сойти с ума в это тяжелое для меня время помогли друзья и близкие.

Вечная темнота

Так шли дни, недели, месяцы и вот наступил день, когда меня окутала абсолютная темнота. Апатичное настроение с каждым днем усиливалось, и даже визиты подруг перестали радовать. Я стала агрессивная, раздражительная, без повода могла накричать на родных, меня выводили из себя малейшие мелочи.

Где-то в глубине души теплилась надежда, что в один прекрасный день я снова прозрею. Со временем я начала осознавать, что мои друзья и близкие не в силах понять мое состояние. Это могут сделать лишь те, кто оказался в такой же ситуации, и я пошла в общество слепых.

Переломный момент

В ДК Всероссийского общества слепых я начала изучать шрифт Брайля (система обучения и письму для незрячих - ред.), программу для работы на компьютере. Потом меня познакомили с одним из педагогов, он был слепым с детства. При этом преподавал историю, играл на множестве музыкальных инструментов, сочинял музыку и организовывал разнообразные представления. Я вдохновилась этим человеком, и мне стало стыдно, что тотально незрячий человек столько всего делает в этой жизни, а я хожу и ною.

Три месяца я осваивала разнообразные программы, ходила на танцы, и тут мне звонит подруга: «Пойдешь на массажистку учиться?». В тот момент я соглашалась со всем, лишь бы чем-нибудь себя занять, и пошла подавать документы в медицинский колледж.

Учиться было непросто. Всю жизнь я воспринимала информацию визуально, а сейчас мне нужно было все делать на слух. Я психовала, кидала в стену диктофон с записями лекций, несколько раз собиралась уйти, но вскоре у меня начало получаться, и через три года я сдала выпускные экзамены и получила диплом массажиста.

Человек, который изменил жизнь

После колледжа я устроилась работать в поликлинику. Там я познакомилась с Константином, он видит, но небольшие проблемы со зрением у него есть. Мы много общались, я делилась с ним мечтами и планами, которые не успела осуществить до того, как потеряла зрение. Я мечтала прыгнуть с парашютом, научиться водить машину, нырнуть с аквалангом… Как оказалось, он все это запомнил, и потом стал везде звать меня с собой.

«Юля, педали крути!» - кричал он во время велопрогулки. Мы ехали на двухместном велосипеде и когда тронулись, на меня напал такой восторг, что я забыла обо всем на свете, мне было не до педалей, впервые за долгое время я почувствовала себя живой.

Потом Костя пошел сдавать на права, предложил сходить с ним на одно занятие в автошколу и прокатиться. «Ты с ума сошел? Я? За рулем?» - спрашивала я, но тут же согласилась. Мы приехали на площадку, я села за руль, сзади - Костя, справа – инструктор.

Инструктор оказался очень чутким и сообразительным человеком и звуками мне объяснял, как нажимать на газ:

- Ты должна услышать такой звук д-ж-ж-ж-ж-ж, поняла?

- Поняла, - и мы поехали. Я думала, что будем ездить только по площадке, как вдруг услышала звук проезжающих машин:

- А что это машины ездят, мы вообще где?

- Да ты не волнуйся, мы на дорогу выехали.

- Как не волнуйся? На какую дорогу? - и крепко вцепилась в руль.

Около часа мы катались по оживленным дорогам города. Мой друг потел, инструктор хохотал, а я? А я испытала одно из самых ярких впечатлений в жизни.

Дайвинг

В 2017 году Костя пригласил меня в Крым на мыс Траханкут нырнуть с аквалангом в Черном море. Для дайверов, которые все организовывали, это был первый опыт погружения с незрячим человеком, но они согласились. Я прошла обучение, и мы улетели на полуостров. Перед погружением я спросила: «А рыба там есть, дадите ее пощупать?». Инструктор засмеялся и ответил: «Рыба ведь не собака, просто так тебе не дастся». В воде он протянул мне, как показалось, ракушку. Я потрогала, она была очень приятная на ощупь, решила оставить ее на память, зажала в ладони. Вдруг почувствовала, что в руке у меня что-то шевелится, я испугалась, но выпускать из рук не стала, наоборот, еще больше сжала ладонь, плыла и вся тряслась. Когда всплыли, я выбежала на сушу с выпученными глазами и спросила инструктора: «Что у меня в руке?» - «Рачок, ты ведь хотела что-нибудь живое пощупать».

Прыжок с парашютом

Наше погружение в Крыму снимали на видео. Позже я узнала, что это были ребята с телевидения. Костя им рассказал, что я мечтаю о прыжке с парашютом, и парень из съемочной группы пообещал осуществить мою мечту. Спустя несколько месяцев мне позвонили и пригласили на взлетную площадку. Страха не было, если раньше при одной только мысли о прыжке у меня сводило ноги, то сейчас я была абсолютно спокойна. Мне казалось, что все это происходит не со мной, я как будто наблюдала за происходящим со стороны.

Высота в четыре тысячи метров набрана. Минутная готовность. Напряжение? Да! Волнение? Возможно. Страх? Нет, слишком долго я ждала этого момента. Раздался громкий сигнал, и…. я делаю шаг в пропасть. Мое тело провалилось, лишившись всякой опоры в воздушную яму. Свист в ушах, ветер в лицо. Я расправила пальцы, и они словно ножницы разрезали небесную бездну. Когда раскрылся парашют меня немного встряхнуло, а потом….тишина, вселенское спокойствие, гармония, умиротворение, которое я чувствовала каждой клеточкой своего тела.

Заграница

Так сложилось, что я никогда не была в других странах. И когда в моей жизни появился молодой человек, Сережа, я решила, что нам обязательно нужно где-нибудь побывать. Мы остановились на Турции. В турфирме договорились о сопровождении.

Нас встретил турок, меня посадили в инвалидную коляску, конечно, было немного неприятно, но я понимала, что так будет проще и повезли в отель. В основном, там жили немцы. С одной семейной парой Ольгой и Томасом мы по-настоящему подружились. Они легко говорили по-русски. Она работает в больнице, а он – бизнесмен. Ольга рассказывала мне про жизнь незрячих в их стране, про методы лечения слепоты, и про отношение жителей и государства к таким людям в целом. Я в свою очередь рассказывала, как все устроено у нас. Общение было очень легким и интересным, мы договорились остаться друзьями и до сих пор продолжаем общаться в социальных сетях.

Поездка подарила мне море впечатлений. Конечно, я не смогла, да и никогда не смогу разглядеть красоту мест, где побываю. Но я могу их почувствовать. В Турции я искупалась в зеленом каньоне, услышала волшебное стрекотание цикад высоко в горах, а когда пришли к берегу моря, я слушала, как в нем плещутся огромные морские черепахи, и мое воображение рисовало невероятной красоты сцены.

С бытом справляюсь просто

Со мной часто происходят забавные ситуации, особенно в общественном транспорте. Один раз я полдороги ехала, держась за ручку дипломата, который держал на коленях какой-то мужчина. Пытаясь нащупать поручень, я схватилась за эту ручку, так и ехали, пока автобус резко не затормозил, и меня вместе с этим чемоданом потащило в середину салона. Мужик испугался, подумал, что его грабят, тоже крепко вцепился в дипломат, и мы улетели вместе. Когда я поняла, что произошло, извинилась. А мужик, как мне потом рассказали, ехал оставшуюся дорогу, крепко схватившись в дипломат.

Благодаря голосовым помощникам, техникой я пользуюсь без каких-либо проблем. Готовлю я тоже очень легко, продукты различаю на ощупь, уровень газа регулирую на слух. Так что с какими-то бытовыми вещами я справлюсь достаточно просто. Намного интересней угадывать цвета незнакомых предметов или внешность незнакомых людей. Я даже шучу над своим молодым человеком: «Сережа, а если ты не такой, каким я тебя представляю?». Он отшучивается и говорит, что красив, как Аполлон.

Вообще, когда я только потеряла зрение, у меня сложился ужасный комплекс, что я никому не нужна, что люди будут меня сторониться и избегать. Но на деле все оказалось иначе, где бы я ни была, меня встречали добрые и отзывчивые люди. Теперь я рассматриваю наше общение как своеобразный обмен опытом, я многому учусь у них, а они, наверное, чему-то учатся и у меня. Я призываю всех женщин, мужчин , детей, оказавшихся в моей ситуации, никогда не впадать в отчаяние, это последнее, что вы можете сделать. Успевайте делать то, что вам хочется, нам всегда кажется, что в запасе еще куча времени, и мы все успеем, но жизнь, увы, иногда считает по-другому. Поэтому пробуйте что-то новое, учитесь, путешествуйте, влюбляйтесь, пойте, танцуйте и чувствуйте, чувствуйте этот мир, он прекрасен даже закрытыми глазами, смотрите на него глазами вашей души, они покажут вам больше, чем вы могли бы себе представить.